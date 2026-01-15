Действия Трампа в первых числах 2026 года не намекают, а прямо-таки кричат, что он готов обрушить мировую экономику. Морская торговля сегодня – ее фундамент. Трамп готов этот фундамент подорвать.7 комментариев
Путин заявил о важности международного сотрудничества для мира
Президент России Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот послам иностранных государств подчеркнул важность международного сотрудничества для устойчивого развития, безопасности и процветания человечества.
Он отметил, что в современном мире стабильность напрямую зависит от способности стран к созидательному взаимодействию.
«Одним из ключевых факторов устойчивого развития и процветания человечества является международное сотрудничество. В современном многообразном и взаимосвязанном мире именно от способности государств к созидательному взаимодействию напрямую зависит всеобщая стабильность и безопасность», – приводит Telegram-канал Кремля слова главы государства.
По словам президента, открытое и честное партнерство между странами является ключом к решению даже самых сложных глобальных проблем.
«Недаром говорят: мир не наступает сам, его строят, причем каждый день. Мир требует усилий, ответственности и осознанного выбора», – подчеркнул Путин.
Напомним, в четверг Путин принимает верительные грамоты у новых иностранных послов в Александровском зале Большого Кремлевского дворца. В церемонии принимают участие дипломаты из 34 стран.