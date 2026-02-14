Рубио: Индия обязалась не закупать нефть в России

Рубио заявил об обещаниях Индии прекратить импорт российской нефти

Tекст: Тимур Шайдуллин

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Индия пообещала не покупать нефть из России, передает ТАСС. По его словам, США вводят дополнительные санкции против российской нефти, а Европа также предпринимает свои меры. Рубио подчеркнул: «В нашем общении с Индией мы получили от них обязательство не покупать российскую нефть».

В то же время глава МИД России Сергей Лавров ранее отмечал, что подобные заявления исходили только от официальных лиц США, а не от правительства Индии. Лавров уточнил, что индийские власти официально не делали заявлений о полном отказе от закупок российской нефти.

До этого президент США Дональд Трамп изменил свою позицию по поводу поставок российской нефти в Индию, заявив, что Нью-Дели не прекратила, а лишь сократила импорт.

Между тем, 10 февраля посол России в республике Денис Алипов сообщил, что объем поставок российской нефти в Индию снизился в декабре и январе до 1,2 млн баррелей в сутки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Индия сохраняет молчание относительно публичного обсуждения закупок российской нефти.