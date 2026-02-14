Рубио: Индия обязалась не закупать нефть в России

Наследники кубинской революции за годы санкций научились жить в условиях перебоев с электричеством, нехватки бензина, даже дефицита продуктов и лекарств, но вот бороться со своим географическим положением они не в силах.2 комментария
Рубио заявил об обещаниях Индии прекратить импорт российской нефти
На Мюнхенской конференции американский госсекретарь Марко Рубио заявил о договоренности с Индией по отказу от импорта российской нефти.
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Индия пообещала не покупать нефть из России, передает ТАСС. По его словам, США вводят дополнительные санкции против российской нефти, а Европа также предпринимает свои меры. Рубио подчеркнул: «В нашем общении с Индией мы получили от них обязательство не покупать российскую нефть».
В то же время глава МИД России Сергей Лавров ранее отмечал, что подобные заявления исходили только от официальных лиц США, а не от правительства Индии. Лавров уточнил, что индийские власти официально не делали заявлений о полном отказе от закупок российской нефти.
До этого президент США Дональд Трамп изменил свою позицию по поводу поставок российской нефти в Индию, заявив, что Нью-Дели не прекратила, а лишь сократила импорт.
Между тем, 10 февраля посол России в республике Денис Алипов сообщил, что объем поставок российской нефти в Индию снизился в декабре и январе до 1,2 млн баррелей в сутки.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Индия сохраняет молчание относительно публичного обсуждения закупок российской нефти.