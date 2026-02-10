У Варшавы в 1939 году была «золотая акция»: во многом от ее позиции зависело, будет ли подписан оборонительный договор между СССР, Британией и Францией. Поляки сделали всё, чтобы этого не произошло.12 комментариев
При крушении санитарного вертолета в Ливии погибли пять человек
Пять человек погибли в результате крушения санитарного вертолета на базе Аль-Сарра в 300 км к юго-западу от города Аль-Куфра, недалеко от южной границы страны, во время возвращения с миссии по медицинской эвакуации.
Упавший вертолет предназначался для эвакуации солдата из батальона «Субул ас-Салам» после того, как принадлежащая батальону машина попала в дорожно-транспортное происшествие, в результате которого она пришла в негодность на территории базы, а члены экипажа погибли, сообщила газета Al Wasat.
Источники пояснили, что жертвами крушения стали Мустафа Магди Хамед Ухида, связанный с военной депортационной службой, Али Файез Аль-Наззал, также связанный с военной депортационной службой, и Фарадж Аль-Наззал, медбрат больницы имени мученицы Атии Аль-Касих, а также пилот и его помощник.
Дополнительные подробности относительно причин и обстоятельств аварии пока не разглашаются, однако ожидается официальное заявление властей о произошедшем.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, власти Ливана согласились освободить сына Каддафи под залог в 900 тыс. долларов. Начальник генштаба армии Ливии Мухаммед аль-Хаддад погиб в декабре 2025 года авиакатастрофе после вылета его самолета из Анкары. В феврале сына Каддафи убили во дворе дома.
