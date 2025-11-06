  • Новость часаНа востоке Купянска российские войска зачистили комбикормовый завод
    Борис Джерелиевский «Буревестник» и «Посейдон» – оружие деэскалации

    «Они не играют в игры, и мы не играем в игры», – заявил Трамп, комментируя испытания «Буревестника». Испытания новых видов оружия – не только необходимый элемент военного строительства, но и месседж нашим оппонентам о возможных последствиях проводимой ими эскалации.

    Сергей Худиев Как римскому папе не угодить в публичный дом

    Могут ли священники выступать с грубыми или неуместными высказываниями? С такими, которые в заголовках именуют «скандальными», а под новостями и роликами – множество язвительных комментариев?

    Геворг Мирзаян Вторжение в Венесуэлу дорого встанет Трампу

    Почти половина населения Венесуэлы не поддерживает нынешнего президента и голосует за оппозицию – но значительная часть из них американцев не любит куда сильнее. И вторжение гринго лишь озлобит венесуэльцев и настроит их на сопротивление.

    6 ноября 2025, 22:22

    Власти Ливана согласились освободить сына Каддафи под залог в 900 тыс. долларов

    Tекст: Антон Антонов

    Сын бывшего лидера Ливии Ганнибал Каддафи, который находится в тюрьме в Ливане с 2015 года, будет освобожден под залог, размер которого снизили с 11 млн долларов до 900 тыс. долларов, заявил один из адвокатов Каддафи Шарбель аль-Хури.

    Средства должны быть внесены в течение ближайших двух дней. По словам адвоката, Каддафи планирует выезд из Ливана. Детали маршрута не раскрываются по соображениям безопасности. Аль-Хури подчеркнул, что Правительство национального единства Ливии не выдвигало требований по передаче Каддафи, и он сам определит страну, в которую направится, пишет РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сын бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи находится в ливанской тюрьме с 2015 года после похищения из Сирии боевиками «Амаль». В 2017 году ему предъявили обвинения в сокрытии информации о судьбе имама Мусы Садра, пропавшего в Ливии в 1978 году. В октябре суд Ливана постановил освободить сына Каддафи под залог в 11 млн долларов.

    6 ноября 2025, 09:41
    Стало известно о крупных потерях ВСУ после ударов по казарме в Чернигове
    Стало известно о крупных потерях ВСУ после ударов по казарме в Чернигове
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В Чернигове и Днепропетровской области зафиксированы потери среди украинских военных в результате ударов по объектам ВСУ.

    Удары были нанесены по казарме ВСУ в Чернигове, есть погибшие среди украинских военных, передает РИА «Новости» со ссылкой на координатора николаевского пророссийского подполья Сергея Лебедева.

    По его словам, «Чернигов – удары по... казарме. Есть много погибших ВСУ». Конкретные цифры по потерям не приводятся.

    Кроме того, в Днепропетровской области в ночь на 6 ноября был поражен склад с боекомплектами ВСУ во время погрузки и распределения военной техники.

    Лебедев рассказал, что детонация продлилась долго, а сам удар пришелся на ночное время, когда осуществлялась загрузка вагонов с техникой. По его данным, среди пораженных объектов есть и вагоны с украинскими военными, что подтверждается большим числом машин скорой помощи на месте происшествия.

    Координатор отмечает, что в результате ударов были уничтожены также тепловозы и электровозы ВСУ.

    Также Лебедев добавил, что еще один удар был нанесен по крупному скоплению войск в Петропавловке, где, по информации местных жителей, украинская сторона формировала резерв.

    Ранее представители подполья сообщили о взрывах на заводе по ремонту техники НАТО под Житомиром.

    Подполье также заявляло о взрыве на площадке техники ВСУ под Харьковом.

    В Павлограде были поражены объекты логистики и энергетики ВСУ.

    6 ноября 2025, 14:49
    Military Watch Magazine сообщил о катастрофических потерях ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Чрезвычайно высокий уровень смертности в рядах украинских войск привел к всплеску дезертирства и острой нехватке личного состава, пишет Military Watch Magazine.

    Высокий уровень смертности среди личного состава украинских подразделений способствует росту числа дезертиров, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на статью Military Watch Magazine.

    В публикации говорится: «Основной причиной как дезертирства, так и нехватки личного состава стали чрезвычайно высокие потери в боевых подразделениях, которые в частях с призывниками достигали 80–90%».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Верховной рады предложил отправлять дезертиров ВСУ в штурмовые отряды.

    Более 150 тыс. военнослужащих с начала года сбежали из рядов ВСУ.

    Бойцы ремонтного батальона ВСУ решили массово оставить армию из-за угрозы отправки на передовую.

    6 ноября 2025, 13:18
    Лидер Сербии ответил за патроны для Киева

    «Нам меньше всего хотелось бы видеть, чтобы вооружение и боеприпасы, произведенные в братской для нас Сербии, стреляли в наших солдат». Так пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента Сербии Александра Вучича о поставках боеприпасов в страны НАТО. Он уже попытался за это заявление оправдаться.

    6 ноября 2025, 01:41
    Захарова выразила уверенность в повторном освобождении Киева от нацистов

    Захарова заявила о приближении освобождения Украины от «нацистских временщиков»

    Захарова выразила уверенность в повторном освобождении Киева от нацистов
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Киев вновь оккупирован, но день освобождения Украины от «нацистских временщиков» приближается, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в 82-ю годовщину деоккупации Киева.

    «Киев вновь оккупирован, а нацистская идеология стала государственной на территории всей Украины», – приводит слова Захаровой ТАСС.

    По словам Захаровой, Украина утратила суверенитет, а киевский режим под лозунгами декоммунизации и деколонизации официально закрепил курс на искажение исторических фактов, дерусификацию и уничтожение всего, что связано с Россией, Советским Союзом и общим прошлым.

    «Все попытки вымарать из памяти народа его героическое прошлое обречены на провал. Нет никаких сомнений в том, что близится день освобождения этого некогда процветавшего края от засилья нацистских временщиков, продолжающих опустошать его ради собственных корыстных целей», – подчеркнула Захарова.

    Она напомнила, что в 2023 году «современные бандеровцы» уничтожили установленную на обелиске города-героя Киева пятиконечную золотую звезду и был снесен памятник генералу-освободителю Николаю Ватутину на его могиле у входа в Мариинский парк столицы.

    Она отметила, что едва ли советские солдаты, павшие при освобождении Киева, могли бы представить, что их потомки на Украине будут осквернять память освободителей и чествовать нацистских преступников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг, 6 ноября, отмечают 82-ю годовщину освобождения Киева от немецко-фашистских захватчиков – столицу УССР советские войска освободили 6 ноября 1943 года.

    6 ноября 2025, 16:20
    В Совфеде назвали главную геостратегическую ошибку Запада

    Карасин назвал расширение НАТО на восток главной геостратегической ошибкой Запада

    В Совфеде назвали главную геостратегическую ошибку Запада
    @ Anna Ross/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Решение Запада о расширении НАТО на восток стало главной геостратегической ошибкой, заявил глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин.

    Он в своем Telegram-канале прокомментировал высказывание генсека НАТО Марка Рютте о необходимости альянса готовиться к «долгосрочной конфронтации с Россией» и о том, что Москва якобы является дестабилизирующей силой в Европе и мире.

    «Не унимается политстратег от НАТО Марк Рютте. Теперь он утверждает, что блоку необходимо готовиться к «долгосрочной конфронтации с Россией». Она, дескать, всегда будет дестабилизирующим фактором в Европе и мире», – написал Карасин. Сенатор также отметил, что Рютте обосновывает свои заявления сотрудничеством России с Китаем, Северной Кореей и Ираном, а в качестве ответа призывает наращивать военный потенциал альянса и производство боеприпасов.

    По мнению Карасина, подобные риторика и аргументы звучат уже давно, но при этом среди ученых и политологов признано, что расширение НАТО нарушило баланс, сложившийся после холодной войны. Он напомнил, что несмотря на распад Варшавского договора в 90-е годы, страны Запада продолжили активно двигаться к бывшим советским республикам, что Карасин назвал «психо-политическим заболеванием».

    В завершение сенатор выразил недоумение тем, что на Западе почти не критикуют позиции генсека НАТО, хотя, по его словам, там умеют анализировать политическую ситуацию.

    Напомним, в четверг Рютте призвал союзников по альянсу готовиться к «долгосрочной конфронтации» с Россией и заявил о якобы дестабилизирующей роли Москвы в мировых делах.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова поставила под сомнение существование «глобальных правил», о которых говорит Рютте, и напомнила о нарушениях международного права со стороны альянса.

    6 ноября 2025, 03:52
    Командир штурмового отряда заявил об освобождении Купянска в течение недели

    Командир штурмового отряда «Лаврик»: Купянск освободят в течение недели

    Командир штурмового отряда заявил об освобождении Купянска в течение недели
    @ кадр из видео РИА «Новости»

    Tекст: Антон Антонов

    Российские подразделения в течение ближайшей недели смогут добиться полного освобождения Купянска от украинских сил, заявил командир российского штурмового отряда с позывным «Лаврик».

    «Я командир штурмового отряда 121-го мотострелкового полка, позывной «Лаврик». Мой отряд выполняет задачу по зачистке и освобождению Купянска. ... Уверен, что в течение ближайшей недели город будет полностью освобожден. Настроение у всех боевое, задачу выполним», – приводит слова военного РИА «Новости».

    По его словам, бойцы группировки российских войск «Запад» продолжили наступление и за последние сутки освободили 25 зданий на территории города. Российские войска продвигаются по правому берегу реки Оскол, а для полного освобождения Купянска осталось взять под контроль примерно 130 объектов.

    Украинская армия не прекращает попытки деблокировать населенный пункт и оказывает сопротивление, однако российские подразделения продолжают планомерное выполнение поставленных задач, сообщил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России сообщило о ходе боев за Купянск. Министерство заявило, что слова главы киевского режима Владимира Зеленского о зачистке «до 60 оставшихся русских» в Купянске свидетельствуют о его полной утрате связи с реальностью или осознании безысходности ситуации для украинских войск. Депутат Рады Марьяна Безуглая назвала заявления Зеленского о ситуации в Купянске «гнилой неправдой».

    6 ноября 2025, 13:29
    Израильский министр призвал евреев Нью-Йорка покинуть город

    Министр по делам диаспоры Израиля Чикли призвал евреев покинуть Нью-Йорк

    Израильский министр призвал евреев Нью-Йорка покинуть город
    @ Luiz Roberto Lima/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Избрание Зохрана Мамдани на пост мэра Нью-Йорка вызвало негативную реакцию среди министров Израиля, представляющих правые партии, пишут турецкие СМИ.

    Министры Израиля подвергли критике победу демократа Зохрана Мамдани на выборах мэра Нью-Йорка, первого мусульманина и выходца из Южной Азии на этом посту, передает турецкий портал Anadolu.

    Так, министр по делам диаспоры Амитай Чикли написал в соцсети X, что город, ранее олицетворявший свободу, «передал свои ключи стороннику ХАМАС», и призвал евреев Нью-Йорка покинуть мегаполис и переехать в Израиль.

    Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир назвал выборы Мамдани «торжеством антисемитизма над здравым смыслом» и обвинил нового мэра в поддержке ХАМАС и неприязни к Израилю.

    Израильский посол в ООН Дани Данон также подверг Мамдани критике, заявив в X: «Враждебные высказывания Мамдани нас не остановят», пообещав укреплять связи с лидерами еврейской общины в Нью-Йорке.

    В эфире местного радио Дани Данон выразил обеспокоенность, что победа Мамдани может подорвать чувство безопасности среди евреев Нью-Йорка, поскольку он отвечает за полицию города.

    Ранее Мамдани пообещал, что в случае приезда Нетаньяху в Нью-Йорк городская полиция выполнит ордер Международного уголовного суда, и арестует израильского премьера за военные преступления в секторе Газа.

    Свой антиизраильский имидж Мамдани пытался сгладить во время избирательной кампании, заявив: «Я говорил при любой возможности, что в этом городе и в этой стране нет места антисемитизму, потому что я сам так считаю».

    Он также пообещал создать мэрию, которая будет твердо поддерживать еврейскую общину и не уступать в борьбе против антисемитизма.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зохран Мамдани получил поддержку более 50% избирателей, в том числе и со стороны еврейской общины, критикующей политику правительства Нетаньяху в условиях двухлетней войны в секторе Газа.

    Победа Мамдани на выборах мэра Нью-Йорка и успехи демократов в других штатах демонстрируют растущую поляризацию общества и могут привести к усилению противостояния между регионами и федеральным центром, заявил газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий.

    Выигрыш Мамдани, согласно заявлению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, не отразится на обсуждении ситуации на Украине.

    6 ноября 2025, 10:01
    Bloomberg заявило о движении Европы и Британии к экономическому краху

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Экономический курс Европы и Британии может привести к масштабному кризису, о чем свидетельствуют резкое увеличение налогов и рост социальных расходов, пишет колумнист Bloomberg Макс Хастингс.

    Хастингс сообщил, что Европа и Британия продолжают следовать экономическим стратегиям, чреватым крахом, передает РИА «Новости».

    В его статье подчеркивается, что власти берут больше налогов с работающих граждан ради увеличения поддержки для тех, кто не трудится.

    В материале отмечается, что Британия уже оказалась в состоянии серьезного дефицита бюджета. Обсуждается вероятность роста подоходного налога, усиления фискального давления на состоятельных граждан, введения новых налогов на собственность и даже возможного налога на основные активы.

    Хастингс указывает, что Британия не единственная страна с такими трудностями: Германия столкнулась с чрезмерными расходами на социальные программы, как признал канцлер Фридрих Мерц. В дополнение к этому, автомобильная индустрия Германии испытывает угрозы из-за высокой стоимости труда и энергоносителей.

    Во Франции, по словам автора, наблюдаются массовые протесты и даже бунты из-за попыток президента Эммануэля Макрона увеличить пенсионный возраст с шестидесяти двух до шестидесяти четырех лет на фоне крупнейших в Европе социальных затрат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Бельгия отказалась передавать России принадлежащие активы Евросоюзу из-за угрозы репутационным потерям.

    Отмечается, что кризис во Франции поставил под угрозу устойчивость всего Евросоюза.

    6 ноября 2025, 17:09
    Поездку Джоли в Херсон и Николаев оплатил ЛГБТ-фонд

    ЛГБТ-фонд Legacy of War Foundation оплатил поездку Джоли в Николаев и Херсон

    Поездку Джоли в Херсон и Николаев оплатил ЛГБТ-фонд
    @ Clemens Niehaus/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Международная организация Legacy of War Foundation, сотрудничающая с ЛГБТ-сообществом (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России) выделила средства на визит Анджелины Джоли в украинские города Николаев и Херсон.

    Средства на поездку актрисы Анджелины Джоли на Украину и в находящийся под контролем ВСУ Херсон предоставила международная организация Legacy of War Foundation, сообщает РИА «Новости».

    На сайте фонда указано, что Legacy of War Foundation с 2014 года сотрудничает с украинскими инициативами, в том числе поддерживает ЛГБТ-сообщество на Украине (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России).

    В опубликованном пресс-релизе организации отмечается, что Джоли посетила Николаев и Херсон за счет фонда. В сообщении подчеркивается: «Анджелина Джоли посетила Николаев и Херсон вместе с Legacy of War Foundation… Она поблагодарила многочисленные местные организации, с которыми смогла встретиться, а также Legacy of War Foundation за поддержку в ходе визита».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, голливудская актриса Анджелина Джоли приехала в Херсон, находящийся под контролем Киева.

    После ее поездки ей предложили посетить Донбасс, Новороссию и приграничные регионы России.

    На Украине сейчас разбираются в деталях инцидента с водителем из группы сопровождения Джоли, которого забрали в военкомат Николаевской области как резервиста.

    6 ноября 2025, 12:30
    Рар: На покрытие дефицита бюджета Украины Брюссель потратит деньги стран ЕС

    Политолог Рар: Брюссель закроет дыру в бюджете Украины за счет стран-членов ЕС

    Рар: На покрытие дефицита бюджета Украины Брюссель потратит деньги стран ЕС
    @ Jaap Arriens/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Позиция Бельгии и некоторых стран ЕС по вопросу экспроприации замороженных российских активов показывает, что правовые меры на Западе еще работают. Евросоюзу придется взимать средства на помощь Украине из национальных бюджетов государств-членов, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее СМИ узнали, что в Еврокомиссии предусмотрели альтернативы «репарационному кредиту» Киеву.

    «Европейцам становится не по силам оказывать помощь Украине. Почти четыре года конфликта истощили возможности Европы: и финансовые, и военные. США же отстранились от роли главного донора. На этом фоне фактическим плательщиком остались в основном немцы», – отметил германский политолог Александр Рар.

    По его мнению, Германия – невзирая на собственные внутренние социальные проблемы – готова и дальше «раскошеливаться», поскольку видит в этом «моральный долг». При этом европейские лидеры не интересуются мнением собственного населения по этим вопросам. В этой связи эксперт напомнил слова Анналены Бербок о том, что «ради солидарности с Украиной немецкий избиратель должен быть готовым отключить у себя зимой отопление».

    «Бельгия на время отстояла свое право не выдавать Киеву замороженные российские активы. Большинство стран ЕС боятся правовых последствий в случае столь грубой конфискации средств России. Это показывает, что правовые меры на Западе еще работают», – рассуждает политолог.

    «Деньги для украинской стороны сейчас будут взимать из национальных бюджетов стран-членов ЕС, преимущественно из военных бюджетов – тех 2-5% дополнительных денег, которые европейские страны обещали доплачивать НАТО», – заключил Рар.

    Ранее в ЕС предложили две альтернативы «репарационному кредиту» Украине. Как сообщает Euractiv, Еврокомиссия рассматривает возможность покрытия дефицита в финансировании Киева за счет средств, полученных из совместного долга и грантов государств–членов сообщества. Инициативы будут зафиксированы в документе, который получат страны объединения в ближайшие недели.

    Меры станут дополнением к «репарационному кредиту». Кредит в размере 140 млрд евро за счет заблокированных российских активов все еще остается более предпочтительным планом для ЕК, говорится в материале. При этом Бельгия обещала заблокировать схему займа, если ЕС не разделит правовые и финансовые риски. Ожидается, что Еврокомиссия и бельгийские чиновники проведут технические переговоры 7 ноября, уточнили источники Euractiv.

    Напомним, позиция Бельгии ранее помешала Евросоюзу принять решение об использовании российских замороженных активов для финансирования Украины. Рассмотрение вопроса перенесли на следующий саммит лидеров ЕС, который должен пройти в декабре. Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты предположили, удастся ли евробюрократии убедить Брюссель изменить свое мнение.

    На этом фоне в Европейском союзе растут опасения, что Украина может потерять финансовую поддержку Международного валютного фонда. Как отмечало издание Politico, МВФ готов продолжить кредитование Украины при условии, что страны ЕС договорятся о предоставлении «репарационного займа». Соглашение будет «убедительным аргументом» в подтверждении финансовой устойчивости республики на ближайшие несколько лет.

    Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис провел встречу с главой МВФ Кристалиной Георгиевой. Он сообщил агентству Bloomberg, что Евросоюз должен предоставить значительные обязательства Украине для разблокировки свежих средств от Международного валютного фонда.

    Примечательно, что в это же время, согласно данным Национального банка Украины, общий размер долга составляет 191 млрд долларов. Из них на внешний долг приходится 74,5%, или 142 295 млрд долларов, передает ТАСС. По подсчетам агентства, госдолг в расчете на каждого из остающихся на территории, подконтрольной ВСУ (около 28 млн человек, по данным Института демографии и социальных исследований), составляет 6 821 доллар – это рекордный показатель.

    По оценкам депутата Верховной рады Нины Южаниной, на выплату только имеющейся задолженности Киеву может потребоваться около 35 лет. При этом в 2026 году при условии продолжения боевых действий долг может вырасти еще на 60-70 млрд долларов.

    6 ноября 2025, 14:56
    ФБР заинтересовалось соратником Зеленского Миндичем
    ФБР заинтересовалось соратником Зеленского Миндичем
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    Тимур Миндич, связанный с президентом Украины Владимиром Зеленским и студией «Квартал 95», может оказаться участником расследования ФБР по делу о легализации денег через «Одесский припортовый завод».

    Совладелец студии «Квартал 95» Тимур Миндич, известный как близкий соратник Владимира Зеленского, может стать фигурантом расследования Федерального бюро расследований США. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на украинское издание «Украинская правда».

    Согласно сообщению издания, источники в американском истеблишменте несколько месяцев назад передали информацию о возможном расследовании ФБР, связанном с отмыванием средств, в рамках которого рассматриваются не только Миндич, но и ряд других лиц и компаний.

    Журналисты предполагают, что дело связано с завладением средствами Одесского припортового завода, контроль над которым, по данным «Украинской правды», Миндич получил до 2022 года. В 2023 году украинское НАБУ объявило в розыск членов группы, причастных к выводу средств завода. Среди подозреваемых по этому делу указан Александр Горбуненко, который сбежал в США и позже был арестован после возбуждения против него дела американскими властями.

    «По информации источников »Украинской правды« в правоохранительных органах, уже под стражей на Горбуненко пытаются официально выйти представители НАБУ и САП, чтобы провести допрос. Во время одного из контактов, в частности, звучат вопросы о Тимуре Миндиче. Далее представители ФБР внезапно забирают Горбуненко из-под стражи и вместо депортации, штрафа или заключения, герой оказывается на свободе и под защитой», – отмечает украинское издание.

    «Украинская правда» предполагает, что Горбуненко мог согласиться сотрудничать с ФБР, что делает его ценным не только по делу Миндича, но и для расследования других схем легализации денег в США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Служба безопасности Украины провела обыски у бывших сотрудников Национального антикоррупционного бюро, которые сейчас занимают должности в государственной компании «Укржелдора». 

    6 ноября 2025, 14:32
    Скачко: «Все нам должны» стало национальной идей Украины с 1991 года

    Политолог Скачко: Национальная идея Украины «все нам должны» превратила страну в банкрота

    Скачко: «Все нам должны» стало национальной идей Украины с 1991 года
    @ CLEMENS BILAN/EPA/TASS

    Tекст: Олег Исайченко

    На Украине тезис «все нам должны», по сути, стал национальной идеей. Она зародилась еще в 1991 году и в результате превратила страну в банкрота. При этом Запад продолжит «подкармливать» киевские власти до тех пор, пока этот инструмент нужен, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее СМИ подсчитали, что на каждого жителя на Украине приходится семь тыс. долларов госдолга.

    «Украина сегодня не в силах выплатить внешние и внутренние долги. По большому счету, стране необходимо наращивать производство товаров с надлежащей добавленной стоимостью, продавать их, а часть прибыли направлять на погашение долговых обязательств. Ничего этого в республике нет и не планируется», – пояснил политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

    По его словам, Украина остается банкротом, несостоятельным государством, живущим в долг. «Но страна – это инструмент и орудие против России. Поэтому Запад, который мог бы погасить украинские долговые обязательства, не будет этого делать. Долги – это та «цепь», на которой западные «партнеры» держат киевские власти», – детализировал собеседник.

    Впрочем, украинское руководство не сопротивляется этому. Да и в целом государство давно привыкло жить под эгидой тезиса «все нам должны». «Это, по сути, стало национальной идеей Украины. Она формировалась с 1991 года в ходе так называемого национально-культурного возрождения страны, осуществлявшегося по двум трекам», – указал политолог.

    «С одной стороны, утверждалось, что великая республика «лежит в основе мироздания», а с другой, что украинцы – это несчастный народ. Как итог, общество и власти посчитали себя заслуживающими компенсации за все эти якобы «невзгоды», – детализировал Скачко.

    «В конечном счете Украина лишилась общенародной идеологии, государственно-образовательного инстинкта, которые являются неотъемлемой составляющей при формировании полноценного государства», – напомнил спикер.

    Именно поэтому Запад продолжит «подкармливать» Киев до тех пор, пока этот инструмент им будет нужен, прогнозирует аналитик. «Украинское руководство будет получать деньги, пока западные государства рассматривают его как воюющий буфер, по европейской легенде, предохраняющий Европу от России», – уточнил Скачко.

    Ранее СМИ подсчитали, что на каждого жителя Украины приходится долг почти в семь тыс. долларов. Согласно данным украинского Национального банка, общий размер долга составляет 191 млрд долларов. Из этой суммы 74,5% (142 295 млрд долларов) приходится на внешние обязательства.

    Если исходить из оценки численности населения на подконтрольной ВСУ территории (около 28 млн человек, по данным Института демографии и социальных исследований), то внешний долг на одного жителя составляет 5 тыс. долларов, а внутренний долг – еще 1,74 тыс. долларов, передает ТАСС.

    «Сумма несколько снизится, если посчитать украинцев, находящихся на территории стран ЕС (около 4,5 млн человек). С их учетом на одного украинца придется 4 378 долларов внешнего долга и 1 498 долларов внутреннего», – пишет агентство и делает оговорку: по данным того же Института демографии и социальных исследований, многие из уехавших не хотят возвращаться на Украину.

    По оценкам депутата Верховной рады Нины Южаниной, на выплату только имеющейся задолженности Киеву может потребоваться около 35 лет. При этом в 2026 году при условии продолжения боевых действий долг может вырасти еще на 60-70 млрд долларов.

    На этом фоне ЕС оказался под давлением. С одной стороны, страны-члены объединения не могут принять решение об использовании российских замороженных активов для предоставления украинской стороне «репарационного кредита».

    Поэтому, как сообщает Euractiv, Еврокомиссия рассматривает возможность покрытия дефицита в финансировании Киева за счет средств, полученных из совместного долга и грантов государств сообщества. Инициативы будут зафиксированы в документе, который получат страны объединения в ближайшие недели.

    С другой стороны, в Европейском союзе растут опасения, что Украина может потерять финансовую поддержку Международного валютного фонда. МВФ готов продолжить кредитование Украины при условии, что страны ЕС договорятся о предоставлении «репарационного займа», отмечает издание Politico. Соглашение будет «убедительным аргументом» в подтверждении устойчивости республики на ближайшие несколько лет.

    6 ноября 2025, 12:45
    Сомалийские пираты захватили вышедший из Индии танкер под флагом Мальты
    Сомалийские пираты захватили вышедший из Индии танкер под флагом Мальты
    @ Farah Abdi Warsameh/AP/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    У берегов Сомали в Индийском океане пираты с оружием в руках захватили танкер, шедший под мальтийским флагом, инцидент произошел в 560 милях от города Эйль.

    Судно следовало из индийского города Сикка в Дурбан в Южной Африке, передает ТАСС со ссылкой на Sky News и компанию Ambrey, работающую в сфере морской безопасности.

    Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Британии (UKMTO) заявил, что к танкеру приблизилось маломерное судно, откуда пираты начали стрелять из стрелкового оружия и РПГ.

    Пираты поднялись на борт танкера. О дальнейшей судьбе экипажа и судна пока не сообщается.

    В мае посол Сомали в России Мохамед Абукар Зубейра заявил, что проблемы пиратства у страны больше не существует, а сомалийское побережье стало безопасным для судоходства.

    В апреле сомалийские пираты захватили минимум 12 в заложники в ходе атаки на судно возле нигерийского города Калабар.

    6 ноября 2025, 12:42
    Армения запланировала ввозить товары из России через Азербайджан

    Пашинян сообщил, что Армения намерена ввозить товары из России через Азербайджан

    Армения запланировала ввозить товары из России через Азербайджан
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Армения планирует наладить регулярный железнодорожный импорт российских товаров через территорию Азербайджана, расширив таким образом экономические связи в регионе, сообщил премьер страны Никол Пашинян.

    Армения изучает возможность регулярного импорта целого ряда товаров из России по железной дороге через территорию Азербайджана, передает ТАСС. Такое заявление на брифинге сделал премьер-министр Армении Никол Пашинян, комментируя первую за десятилетия железнодорожную поставку российской пшеницы транзитом через Азербайджан.

    По словам Пашиняна, сейчас идет формирование заявок на импорт различных товаров из России по указанному железнодорожному маршруту. Он подчеркнул, что это открывает новые перспективы для расширения торговых потоков между странами.

    Пашинян также отметил, что помимо импорта ведется анализ возможностей для экспорта армянских товаров в Россию и Казахстан по тому же маршруту. Он подчеркнул, что этот вопрос требует дополнительного технического и организационного прояснения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, первая партия российского зерна прибыла в Армению по новому железнодорожному маршруту через территорию Азербайджана.

    Представитель партии «Гражданский договор» и вице-спикер парламента Армении Рубен Рубинян назвал транзит российской пшеницы через Азербайджан историческим событием, поскольку подобное последний раз происходило в 1991–1992 годах.

    Армения ежегодно импортирует до 500 тыс. тонн зерна, причем практически весь объем поступает из России.

    6 ноября 2025, 11:49
    СВР заявила о планах Запада устроить диверсию на Запорожской АЭС и обвинить Россию
    СВР заявила о планах Запада устроить диверсию на Запорожской АЭС и обвинить Россию
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Западные структуры обсуждают сценарии возможной диверсии на Запорожской АЭС с дальнейшим обвинением России и оперативным информационным сопровождением в европейских СМИ, сообщила Служба внешней разведки России (СВР).

    Европейские страны НАТО подталкивают киевские власти к поиску способов повлиять на ход конфликта на Украине, следует из сообщения на сайте СВР.

    По информации службы, в качестве самого эффективного инструмента обсуждается возможность совершения крупной диверсии с жертвами среди граждан Украины и Евросоюза по аналогии с авиакатастрофой МН17 в 2014 году.

    По данным СВР, специалисты британской аналитической организации Chatham House провели компьютерное моделирование последствий аварии на Запорожской АЭС с расплавлением активной зоны реактора. Согласно этим расчетам, радиоактивное заражение охватит не только украинские регионы, контролируемые Киевом, но и приграничные районы ЕС. Авторы анализа в Chatham House отмечают сложность в том, чтобы «грамотно» возложить ответственность за потенциальную катастрофу на Россию, говорится в заявлении СВР.

    В этой связи аналитики Chatham House намерены заранее подготовить подробную аргументацию, чтобы убедить западную общественность в виновности России, вне зависимости от развития событий. Для этого будет обеспечено максимально активное освещение возможного инцидента в СМИ с целью создать однозначную поддержку Киева со стороны европейского общества, отметили в СВР.

    В СВР подчеркивают, что даже в вопросах ядерной безопасности западные политические элиты действуют по давно сформированным шаблонам, продолжая обвинять Россию и использовать любые средства информационного давления.

    Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что ситуация на Запорожской АЭС остается крайне напряженной.

    Директор по коммуникациям станции Евгения Яшина подчеркнула, что Киев пытается поэтапно вывести из строя критически важные системы безопасности ЗАЭС.

    Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий предупредил о возможных тяжелых последствиях аварии на станции для Европы.

    6 ноября 2025, 03:18
    Politico заявила о планах ЕС сократить выдачу россиянам шенгенских мультивиз
    Politico заявила о планах ЕС сократить выдачу россиянам шенгенских мультивиз
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Евросоюз планирует прекратить выдачу россиянам шенгенских мультивиз «в большинстве случаев», пишет Politico со ссылкой на европейских чиновников.

    По данным Politico, новые правила затронут подавляющее большинство заявителей. Как уточняет издание, гражданам России обычно будут выдаваться однократные визы, передает РИА «Новости».

    Исключения возможны для гуманитарных случаев, семейных обстоятельств или для тех, кто имеет дополнительное европейское гражданство. Ожидается официальное принятие новых ограничений уже на этой неделе.

    Politico отмечает, что выдача виз находится в национальной компетенции стран Евросоюза, поэтому Еврокомиссия не сможет полностью закрыть въезд для российских туристов. Однако новые меры усложнят процесс получения разрешений для путешествий россиянами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз планировал ужесточить выдачу туристических виз россиянам в новом пакете санкций. Греция, Италия, Испания, Франция и Венгрия заблокировали введение новых визовых ограничений для граждан России.

    Фондовые рынки США и Азии падают из-за страха сдутия «пузыря», созданного компаниями, занимающихся искусственным интеллектом. Гонка в сфере ИИ стимулирует их вкладывать миллиарды в дата-центры и другую инфраструктуру, что приводит к росту долгов. Главный вопрос – отобьют ли они гигантские затраты или мир ждет повторение лопнувшего «пузыря» доткомов в начале 2000-х? Подробности

    «Самый центр русской земли» – так охарактеризовал Тверскую область Владимир Путин, предложив возглавить регион заместителю руководителя ФАС Виталию Королеву. Перерыв между отставкой Игоря Рудени и назначением врио губернатора составил 37 дней. Почему так произошло и какие задачи предстоит решить новому руководителю региона? Подробности

    Российское военно-политическое руководство рассматривает целесообразность начала подготовки к возобновлению ядерных испытаний. Но сама техническая возможность таких испытаний обеспечивается ядерным полигоном, построенным во времена СССР и до сих пор действующим на Новой Земле. Как он устроен и что нужно сделать для возобновления испытаний сегодня? Подробности

    В Нью-Йорке произошла маленькая, но все-таки политическая революция. На выборах мэра города победил 34-летний Зохран Мамдани. Выходец из индийского Гуджарата, родившийся в Уганде и исповедующий шиизм, он стал самым молодым градоначальником Нью-Йорка с 1892 года и первым мусульманином на этом посту. Почему Трамп назвал этого политика коммунистом – и что эти выборы значат для всей Америки? Подробности

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

