Неизвестный захватил пассажиров автобуса в Лос-Анджелесе

Newsweek: Пассажиры автобуса компании MTA в Лос-Анджелесе оказались в заложниках

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как говорится в сообщении, полиция Лос-Анджелеса окружила автобус транспортной компании MTA, который стоит на обочине дороги. На месте происшествия работают сотрудники полиции и вооруженная группа спецназа, передает ТАСС. По предварительной информации, водитель и пассажиры автобуса могут находиться в заложниках.

Там добавили, что автобус окружен полицией, а перед ним стоит бронированная полицейская машина. Подозреваемый, которого считают вооруженным, удерживает людей в транспорте. Информации о пострадавших или требованиях подозреваемого на данный момент не поступало.

Журналист телеканала ABC7 Крис Кристи, сообщая о ситуации на своей странице в соцсети X, отметил, что место происшествия активно патрулируется полицией, а также возможна эвакуация близлежащей территории для обеспечения безопасности жителей.

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