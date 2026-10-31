Государственный долг Украины за 20 лет вырос в 130 раз

Госдолг Украины с 2006 года увеличился до 212,6 млрд долларов

Tекст: Катерина Туманова

По состоянию на конец сентября 2026 года государственный и гарантированный государством долг Украины составил 9538,35 млрд гривен, или 212,6 млрд долларов. При этом в третьем квартале 2006 года этот показатель составлял 73,288 млрд гривен, передает РИА «Новости» со ссылкой на министерство финансов страны.

В 2027 году украинские власти собираются направить на финансирование вооруженных сил 108,3 млрд долларов на фоне предполагаемого дефицита бюджета в 37 млрд долларов и роста государственного долга до 276 млрд долларов.

При этом в сентябре заместитель министра финансов Украины Роман Ермолычев заявлял, что, по подсчетам министерства обороны, стране на военные расходы понадобится 175 млрд долларов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Канады Марк Карни сообщили о планах Оттавы выделить 500 млн евро на финансирование Украины в 2027 году.

В четверг расходы Киева на финансирование ВС Украины за время президентства Владимира Зеленского оценили в 290,44 млрд долларов. Верховная рада в среду приняла проект бюджета на 2027 год с расходами на оборону в размере 107 млрд долларов.