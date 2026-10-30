Экипажи танков Т-80БВМ уничтожили пункты управления беспилотниками ВСУ

Tекст: Дмитрий Зубарев

Российские военнослужащие выявили и поразили пункты управления беспилотной авиацией противника в Днепропетровской области, передает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны.

Операторы разведывательных дронов группировки «Восток» зафиксировали активность украинских аппаратов. Беспилотники противника возвращались в один район, где расчеты укрывали их на оборудованных позициях.

Продолжив наблюдение, военные обнаружили вблизи линии боевого соприкосновения несколько передовых пунктов управления со средствами связи, антенным оборудованием и подготовленными дронами. Для поражения выявленных объектов задействовали экипажи танков Т-80БВМ.

Танкисты нанесли серию ударов по полученным координатам, разрушив укрытия и помещения расчетов. В результате уничтожены пункты управления, техника и живая сила украинской армии. Это нарушило работу вражеской беспилотной авиации на участке и лишило передовые подразделения части ударных и разведывательных дронов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду операторы дронов группировки войск «Север» обнаружили склады и позиции ВСУ в Харьковской области по следам роботов снабжения.

Ранее применение огнеопасной смеси позволило эффективно ликвидировать украинскую живую силу в защищенных железобетонных блиндажах.

Также российские истребители-бомбардировщики нанесли удары по пунктам дислокации и управления беспилотниками ВСУ в ДНР.