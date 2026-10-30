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Спрос на тыкву в России резко вырос на фоне моды на здоровое питание
Продажи тыкв в России увеличились на 66% в первой половине октября
В период с 1 по 20 октября реализация тыкв в отечественных торговых сетях увеличилась на 66% по сравнению с аналогичным периодом сентября благодаря растущему тренду на здоровый образ жизни.
В первой половине октября спрос на тыкву в супермаркетах Х5 подскочил на 66% по сравнению с первыми неделями сентября, передает РИА «Новости».
В компании отметили, что по сравнению с прошлым годом штучные продажи увеличились на 17%. Аналитики связывают такую динамику с трендом на здоровый образ жизни: потребители активно включают овощ в свой рацион в качестве источника клетчатки, витаминов и минералов. Особенно заметен рост интереса к очищенной тыкве, продажи которой выросли в 2,3 раза в годовом выражении.
Ключевыми регионами поставок в 2026 году стали юг России, а также Московская, Калужская и Воронежская области. В ответ на предпочтения покупателей ритейлеры начали вводить в ассортимент товары с добавлением овоща, включая протеиновое мороженое и сосиски с тыквой.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее главный внештатный диетолог Минздрава Приморья Ольга Ямилова посоветовала добавить в осенний рацион тыкву для укрепления иммунитета.
Также в стране повысился спрос на сидр и ликеро-водочные напитки.
Кроме того, российские ритейлеры отметили сохранение доли отечественных овощей в крупных магазинах на уровне 90%.