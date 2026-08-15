В Москве арестован директор клиники по делу об обмане родителей детей-аутистов

Захарова: Заявления Японии о поездке Путина на Итуруп юридически ничтожны

Tекст: Елизавета Шишкова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко отреагировала на заявления премьер-министра Японии Санаэ Такаити и министра иностранных дел Тосимицу Мотэги по поводу посещения президентом России Владимиром Путиным острова Итуруп.

«Растиражированные 13 августа высказывания премьер-министра Японии С. Такаити и министра иностранных дел Т. Мотэги, касающиеся посещения президентом Российской Федерации В.В. Путиным острова Итуруп, на законных основаниях являющегося, как и все Курилы, неотъемлемой частью нашей страны, вызывают крайнее возмущение и абсолютно неприемлемы», – заявила Захарова в официальном комментарии, размещенном на сайте министерства.

По ее словам, японские власти дошли до того, что «позволяют себе развязно указывать Москве, какие регионы собственной страны может или не может посещать ее высший руководитель».

В российском МИД категорически отвергли заявления Токио. «Категорически отвергаем упомянутые сентенции как политически нерелевантные, оскорбительные и, конечно же, юридически ничтожные», – подчеркнула Захарова.

Она также связала заявления японского руководства с общим курсом Токио в отношении России. «Нынешние выпады японского руководства в адрес России – еще одно свидетельство близорукой линии официального Токио, сделавшего выбор в пользу граничащего с враждебным антироссийского курса», – сказала представитель МИД.

Захарова напомнила, что Япония присоединилась к санкциям против России и оказывает поддержку Киеву. «Присоединением к нелегитимным общезападным санкциям против нашей страны и поддержкой – в том числе военно-технической – нацистского режима в Киеве, ставящего целью уничтожение всего русского, Япония, по сути, до основания разрушает российско-японские отношения», – заявила дипломат.

По ее словам, эти отношения «в минувшие десятилетия с большим трудом выстраивались российской стороной и ответственными японскими политическими лидерами».

Захарова также заявила, что нынешнему Токио не пристало поучать Москву в вопросах международного права. «Официальному Токио, который соучастием в русофобской политике коллективного Запада, включая введение противозаконных рестрикций, нарушил все правовые нормы, не пристало заниматься нравоучениями по поводу международного права и необходимости заботы о будущем российско-японских отношений», – подчеркнула она.

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Представитель российского внешнеполитического ведомства добавила, что антироссийская линия японского руководства не отвечает интересам населения страны. «Очевидно также, что подобная линия в делах с ближайшим соседом не отвечает интересам японского народа, на чувства которого японское руководство пытается ссылаться», – сказала Захарова.

Она отметила, что Токио, по оценке Москвы, игнорирует реальное положение дел. «В общем, Токио по-прежнему пребывает в некоей воображаемой реальности, которая не имеет ничего общего с действительным положением вещей», – заявила дипломат.

Захарова отдельно напомнила о статусе Курильских островов. «Южные Курилы перешли к нашей стране по итогам Второй мировой войны, закрепленным договоренностями Союзных держав и Уставом ООН», – подчеркнула она.

«Суверенитет и юрисдикция России над ними сомнению не подлежат», – добавила представитель МИД.

При этом Захарова назвала наиболее опасной составляющей последних заявлений японского руководства «реваншизм, которым пронизаны данные заявления». «Вынуждены констатировать, что спустя почти 81 год после подписания Японией в сентябре 1945 года Акта о безоговорочной капитуляции Токио вновь одержим ревизионистскими нарративами, предполагающими обеление его агрессии в Азии и выдвижение вздорных претензий к России», – заявила она.

В заключение дипломат предупредила о последствиях такой политики для самого Токио. «Очевидно, что подобная недальновидная политика идет вразрез с усилиями большинства государств региона, направленными на обеспечение мира, безопасности и сотрудничества, и создает тем самым серьезные риски для народа Японии», – заключила Захарова.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Японии Санаэ Такаити осудила поездку президента России на Итуруп.

Министерство иностранных дел Японии вызвало российского посла Николая Ноздрева для выражения протеста.

В ответ глава дипмиссии разъяснил законность принадлежности Курильских островов Российской Федерации.



