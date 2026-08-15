  • Новость часаСилы ПВО за день уничтожили 180 украинских беспилотников
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    Киев начал вывоз архивов и имущества из Краматорска
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    Не стоит строить каких-то завышенных ожиданий от «братских» народов. Не стоит делить мир на черное и белое. Мы сейчас не в том состоянии, чтобы, как некоторые другие страны, жить в соответствии с лозунгом «кто не с нами – тот против нас». Нас вполне устроит формула «кто не против нас, тот с нами».

    11 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв В миграционном цунами Сеуты виноват только ЕС

    Миграционный кризис в испанской Сеуте – а он развивается – вновь напомнил об одной из тяжелейших проблем современной Европы. Несмотря на все «теории заговора», винить в ее нерешенности европейские политики могут только собственные недальновидные действия. К правительству Испании это относится в первую очередь.

    4 комментария
    Ольга Андреева Ольга Андреева Почему сибирские реки не повернут в Среднюю Азию

    Идея с переброской сибирских рек на юг впервые появилась еще при царе, в начале ХХ века. Тогда над этим посмеялись и забыли. При СССР вспомнили – но 40 лет назад Михаил Горбачев окончательно этот проект закрыл. Окончательно? Как бы не так.

    38 комментариев
    15 августа 2026, 17:16 • Новости дня

    В Москве арестован директор клиники по делу об обмане родителей детей-аутистов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Руководителя медицинского учреждения в столице арестовали по делу о многолетнем мошенничестве и навязывании дорогостоящих бесполезных процедур семьям пациентов с тяжелыми неврологическими диагнозами, сообщили в Мосгорсуде.

    Чертановский райсуд столицы заключил под стражу генерального директора клиники «Медлайн» Василия Генералова, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение Мосгорсуда.

    Он арестован до 28 сентября.

    Следственный комитет предъявил руководителю и врачу учреждения обвинения в мошенничестве, неправомерном обороте средств и причинении тяжкого вреда здоровью.

    Правоохранители задержали подозреваемых, а в здании клиники на Варшавском шоссе и дома у фигурантов прошли обыски.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, следователи предъявили обвинения руководителю и сотруднику этого частного медицинского учреждения.

    В конце июля столичный суд арестовал афериста за хищение 6 млн рублей под предлогом организации лечения больного ребенка.

    В октябре прошлого года полиция сообщила об обмане сотен пенсионеров на десятки миллионов рублей в другой частной клинике Москвы.

    13 августа 2026, 21:55 • Новости дня
    Захарова: Заявления Японии о поездке Путина на Итуруп юридически ничтожны
    Захарова: Заявления Японии о поездке Путина на Итуруп юридически ничтожны
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «юридически ничтожными» заявления премьер-министра Японии Санаэ Такаити и главы МИД Тосимицу Мотэги по поводу поездки президента России Владимира Путина на остров Итуруп. Дипломат подчеркнула, что остров является неотъемлемой частью России, а Токио не вправе указывать Москве, какие регионы страны может посещать ее высший руководитель.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко отреагировала на заявления премьер-министра Японии Санаэ Такаити и министра иностранных дел Тосимицу Мотэги по поводу посещения президентом России Владимиром Путиным острова Итуруп.

    «Растиражированные 13 августа высказывания премьер-министра Японии С. Такаити и министра иностранных дел Т. Мотэги, касающиеся посещения президентом Российской Федерации В.В. Путиным острова Итуруп, на законных основаниях являющегося, как и все Курилы, неотъемлемой частью нашей страны, вызывают крайнее возмущение и абсолютно неприемлемы», – заявила Захарова в официальном комментарии, размещенном на сайте министерства.

    По ее словам, японские власти дошли до того, что «позволяют себе развязно указывать Москве, какие регионы собственной страны может или не может посещать ее высший руководитель».

    В российском МИД категорически отвергли заявления Токио. «Категорически отвергаем упомянутые сентенции как политически нерелевантные, оскорбительные и, конечно же, юридически ничтожные», – подчеркнула Захарова.

    Она также связала заявления японского руководства с общим курсом Токио в отношении России. «Нынешние выпады японского руководства в адрес России – еще одно свидетельство близорукой линии официального Токио, сделавшего выбор в пользу граничащего с враждебным антироссийского курса», – сказала представитель МИД.

    Захарова напомнила, что Япония присоединилась к санкциям против России и оказывает поддержку Киеву. «Присоединением к нелегитимным общезападным санкциям против нашей страны и поддержкой – в том числе военно-технической – нацистского режима в Киеве, ставящего целью уничтожение всего русского, Япония, по сути, до основания разрушает российско-японские отношения», – заявила дипломат.

    По ее словам, эти отношения «в минувшие десятилетия с большим трудом выстраивались российской стороной и ответственными японскими политическими лидерами».

    Захарова также заявила, что нынешнему Токио не пристало поучать Москву в вопросах международного права. «Официальному Токио, который соучастием в русофобской политике коллективного Запада, включая введение противозаконных рестрикций, нарушил все правовые нормы, не пристало заниматься нравоучениями по поводу международного права и необходимости заботы о будущем российско-японских отношений», – подчеркнула она.

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    Представитель российского внешнеполитического ведомства добавила, что антироссийская линия японского руководства не отвечает интересам населения страны. «Очевидно также, что подобная линия в делах с ближайшим соседом не отвечает интересам японского народа, на чувства которого японское руководство пытается ссылаться», – сказала Захарова.

    Она отметила, что Токио, по оценке Москвы, игнорирует реальное положение дел. «В общем, Токио по-прежнему пребывает в некоей воображаемой реальности, которая не имеет ничего общего с действительным положением вещей», – заявила дипломат.

    Захарова отдельно напомнила о статусе Курильских островов. «Южные Курилы перешли к нашей стране по итогам Второй мировой войны, закрепленным договоренностями Союзных держав и Уставом ООН», – подчеркнула она.

    «Суверенитет и юрисдикция России над ними сомнению не подлежат», – добавила представитель МИД.

    При этом Захарова назвала наиболее опасной составляющей последних заявлений японского руководства «реваншизм, которым пронизаны данные заявления». «Вынуждены констатировать, что спустя почти 81 год после подписания Японией в сентябре 1945 года Акта о безоговорочной капитуляции Токио вновь одержим ревизионистскими нарративами, предполагающими обеление его агрессии в Азии и выдвижение вздорных претензий к России», – заявила она.

    В заключение дипломат предупредила о последствиях такой политики для самого Токио. «Очевидно, что подобная недальновидная политика идет вразрез с усилиями большинства государств региона, направленными на обеспечение мира, безопасности и сотрудничества, и создает тем самым серьезные риски для народа Японии», – заключила Захарова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Японии Санаэ Такаити осудила поездку президента России на Итуруп.

    Министерство иностранных дел Японии вызвало российского посла Николая Ноздрева для выражения протеста.

    В ответ глава дипмиссии разъяснил законность принадлежности Курильских островов Российской Федерации.


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    13 августа 2026, 11:51 • Новости дня
    Работники автомойки в Москве угнали и разбили Porsche клиента

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В центре столицы автомойщики решили прокатиться на оставленной клиентом дорогой иномарке, но попали в аварию, причинив ущерб на 3 млн рублей, сообщили в Главном управлении МВД по городу.

    Правоохранители задержали одного из работников автомойки, подозреваемого в угоне элитной машины, передает ТАСС.

    Владелец оставил транспортное средство на Озерковской набережной.

    Подозреваемым оказался 35-летний уроженец Тверской области.

    Согласно версии следствия, двое автомойщиков воспользовались ключами клиента и поехали кататься. Вскоре они попали в ДТП, серьезно повредив автомобиль.

    Испугавшись последствий, злоумышленники вернули разбитую машину на мойку и скрылись. Ущерб составил около 3 млн рублей.

    Оперативникам удалось поймать одного из подозреваемых, который на допросе раскаялся и признал свою вину. Возбуждено уголовное дело об угоне. Фигурант арестован, ему может грозить до 10 лет лишения свободы.

    В январе полиция в Москве задержала бывшего работника автосалона за хищение 26 иномарок.

    В феврале петербургские спасатели вытащили разбитый внедорожник Porsche из ограды Летнего сада.

    В мае злоумышленники похитили более 20 элитных машин со сверхзащищенной парковки в Париже.

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    3 августа 2026, 13:50 • Видео
    Трамп выбрал преемника

    Как утверждают источники американских СМИ, президент США Дональд Трамп определился, кто должен стать его преемником – госсекретарь Марко Рубио или вице-президент США Джей Ди Вэнс. В целом это хороший выбор. Но в плохих обстоятельствах.

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    13 августа 2026, 15:19 • Новости дня
    Аферисты обманули московскую школьницу на 32 млн рублей

    Злоумышленники похитили более 32 млн рублей у столичной школьницы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Телефонные преступники в Москве убедили девочку-подростка передать ключи от квартиры курьеру, после чего вынесли из вскрытого сейфа деньги и драгоценности на 32 млн рублей.

    В полицию обратилась 57-летняя москвичка с заявлением о краже имущества. Неизвестные позвонили ее 13-летней дочери под видом сотрудников различных организаций. Злоумышленники заявили, что от имени родителей девочки спонсируется противоправная деятельность, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

    Аферисты убедили подростка провести «онлайн-обыск» и передать ключи от квартиры курьеру на улице Маршала Жукова. «Воспользовавшись полученными ключами, неизвестный проник в квартиру, распилил сейф и забрал из него дорогостоящие ювелирные изделия, в частности, несколько золотых цепочек и колец с бриллиантами, золотые браслеты, дорогостоящие часы, несколько пар серег, а также 1,5 млн рублей, принадлежащие матери девушки. Общий ущерб составил более 32 млн рублей», – отметили в ведомстве.

    Сотрудники правоохранительных органов оперативно задержали 19-летнего москвича и 21-летнюю уроженку Уфы. Девушка сдала полученные от подельника украшения в ломбард, а вырученные средства перевела неизвестному сообщнику. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о мошенничестве, фигуранты находятся под подпиской о невыезде.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, месяцем ранее астраханская школьница передала телефонным мошенникам почти 30 млн рублей.

    В июне столичные полицейские задержали похитившего у подростка 5 млн рублей курьера.

    Весной другой московский школьник по указанию аферистов оставил ключи от квартиры на лестничной клетке.

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    13 августа 2026, 17:06 • Новости дня
    В Москве по делу об убийстве арестован сын бывшего вице-губернатора Петербурга

    По делу об убийстве арестован сын бывшего вице-губернатора Петербурга Албина

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Московский суд отправил в СИЗО Александра Хотина, обвиняемого в смертельном ранении мужчины во время конфликта в столичной квартире.

    Кунцевский районный суд Москвы арестовал Александра Хотина, сына бывшего вице-губернатора Петербурга Игоря Албина, по делу об убийстве, передает РИА «Новости».

    «Ходатайство следствия удовлетворить, избрать Хотину меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, то есть до 11 октября 2026 года», – огласила решение судья.

    Представитель следствия отметил, что обвиняемый не имеет регистрации  на территории России, ранее употреблял наркотики и лечился в реабилитационных центрах. Кроме того, у него есть судимости. Защита просила о домашнем аресте, ссылаясь на психическое заболевание подзащитного и недостаток доказательств его вины.

    По данным следствия, вечером 10 августа в московской квартире Хотина произошла ссора с 54-летним Александром Куманцевым. Хозяин нанес гостю множественные ножевые ранения. Пострадавший смог уйти и вызвать скорую, но скончался в больнице. Подозреваемого задержали на следующий день в Можайске, при обыске у него нашли нож со следами крови.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне московские силовики задержали сына бывшего вице-губернатора Петербурга.

    Ранее фигурантом уголовного дела об убийстве экс-главы Всероссийской федерации легкой атлетики стал его сын.

    До этого столичные следователи возбудили уголовное дело за смертельное ранение мужчины ножом в шею.

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    15 августа 2026, 04:10 • Новости дня
    Евраев сообщил о приостановке движения на выезде из Ярославля в сторону Москвы

    Tекст: Антон Антонов

    Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы временно перекрыли из-за атаки украинских БПЛА, сообщил глава Ярославской области Михаил Евраев.

    «Наш регион подвергается вражеской атаке украинских БПЛА», – сообщил губернатор в «Максе».

    Власти ограничили проезд транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы, начиная от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой. Водителям рекомендовано отказаться от поездок в этом направлении или искать пути объезда.

    В настоящее время сотрудники министерства обороны и силовых ведомств продолжают работу по обеспечению безопасности. Жителей региона призвали дождаться официального отбоя сигнала «Беспилотная опасность».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, отражена атака семи летевших на Москву беспилотников.

    В Пензенской области ликвидирован начавшийся после атаки БПЛА пожар.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    13 августа 2026, 19:31 • Новости дня
    Суд Москвы заочно арестовал журналиста-иноагента Михаила Фишмана

    Суд заочно арестовал журналиста-иноагента Михаила Фишмана по уголовному делу

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Столичный суд вынес решение о заочном аресте признанного иностранным агентом журналиста Михаила Фишмана в рамках уголовного дела об участии в нежелательной организации.

    Таганский районный суд Москвы заочно арестовал журналиста Михаила Фишмана (признан в России иноагентом). Информация об этом появилась в официальном канале столичных судов общей юрисдикции.

    «13 августа 2026 года избрал в отношении Фишмана Михаила Владимировича меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента его экстрадиции на территорию Российской Федерации либо с момента задержания на территории Российской Федерации», – говорится в судебном сообщении.

    Журналиста обвиняют по части первой статьи 284.1 Уголовного кодекса России. Ему вменяют осуществление деятельности иностранной или международной организации, которая признана нежелательной на территории страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце российский суд заочно приговорил журналиста Аркадия Бабченко (признан в России иноагентом) к полутора годам колонии.

    В том же месяце Хорошевский суд Москвы назначил признанному в РФ иноагентом правозащитнику Льву Пономареву пять с половиной лет лишения свободы.

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    13 августа 2026, 23:50 • Новости дня
    ПВО сбила летевшие на Москву беспилотники

    Собянин сообщил об уничтожении двух летевших на Москву беспилотников

    ПВО сбила летевшие на Москву беспилотники
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Силами противовоздушной обороны сбиты два БПЛА, летевших на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин.

    «Силами ПВО Минобороны уничтожены два беспилотника, летевших на Москву», – сказано в сообщении Собянина в «Максе».

    В настоящий момент профильные сотрудники экстренных служб продолжают работу на месте падения обломков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в период с 8.00 до 20.00 мск средства противовоздушной обороны уничтожили 193 украинских беспилотных аппарата самолетного типа над территорией России.

    В ночь со среды на четверг дежурные средства противовоздушной обороны поразили 362 украинских беспилотника.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    13 августа 2026, 12:17 • Новости дня
    Москвича лишили водительских прав за пьяную езду на самокате

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В столице суд назначил крупный штраф и лишил водительских прав мужчину, который управлял электросамокатом в состоянии сильного алкогольного опьянения.

    Мировой судья в Москве оштрафовал на 45 тыс. рублей и лишил водительских прав мужчину за езду на электросамокате в нетрезвом виде, передает ТАСС.

    Обвиняемому 37 лет, он ехал на самокате без номеров. Мощность транспортного средства составляла 0,889 кВТ, что приравнивает его к двухколесному мопеду. Такие самокаты подлежат обязательной регистрации, а для управления ими требуются права.

    Установлено, что мужчина ехал на транспортном средстве без номеров в состоянии опьянения.

    Химико-токсикологическое исследование показало, что уровень этанола в крови нарушителя превышал допустимую норму в семь раз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале прошлого года суд лишил другого москвича водительских прав за нетрезвую езду на электросамокате.

    В июне того же года столичные камеры зафиксировали тысячи нарушений правил дорожного движения пользователями средств индивидуальной мобильности.

    В 2024 году Государственная дума одобрила законопроект об ужесточении штрафов за управление такими устройствами в состоянии опьянения.

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    15 августа 2026, 03:03 • Новости дня
    Отражена атака летевших на Москву БПЛА

    Собянин: Отражена атака семи летевших на Москву беспилотников

    Отражена атака летевших на Москву БПЛА
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Нейтрализованы семь БПЛА, летевших на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин.

    «Отражена атака семи беспилотников, летевших на Москву», – говорится в сообщении Собянина в «Максе.

    В настоящее время сотрудники экстренных служб продолжают работу на месте падения обломков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне мэр столицы сообщил об уничтожении трех вражеских аппаратов на подлете к Москве.

    Дрон атаковал сельскохозяйственное предприятие в промзоне Пензенской области, произошел пожар, который был оперативно ликвидирован.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    14 августа 2026, 14:59 • Новости дня
    Московские врачи спасли 80-летнюю пенсионерку после трех операций за 40 часов

    Хирурги больницы Вересаева провели 80-летней пациентке три операции за 40 часов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Пожилая женщина в Москве успешно перенесла установку двух кардиостимуляторов и замену тазобедренного сустава менее чем за двое суток.

    Московские врачи из больницы имени Вересаева экстренно помогли 80-летней москвичке. Они провели ей три операции подряд за 40 часов, передает РИА «Новости» со ссылкой на столичный департамент здравоохранения.

    Пенсионерка потеряла сознание из-за серьезного нарушения сердечного ритма, упала и сломала шейку бедра.

    Медики незамедлительно установили пациентке временный кардиостимулятор для стабилизации состояния, а затем заменили его на постоянный. После нормализации работы сердца травматологи безопасно провели эндопротезирование поврежденного тазобедренного сустава.

    «В такой ситуации главное – правильно определить порядок действий. Сначала нужно устранить риск остановки сердца, а уже потом оперировать перелом», – заявил заведующий отделением хирургического лечения Владислав Горячев.

    Спустя несколько дней женщину выписали домой в хорошем состоянии. Сейчас пациентка продолжает плановое восстановление после хирургического вмешательства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, хирурги Института Склифосовского выполнили уникальную гибридную операцию на головном мозге.

    Ранее в Чите врачи спасли пациентку после пяти остановок сердца. А до этого московские медики синхронно прооперировали пожилую семейную пару для установки кардиостимуляторов.

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    14 августа 2026, 22:12 • Новости дня
    Движение в метро Москвы вернулось к графику после инцидента с человеком на путях

    Tекст: Антон Антонов

    На восточном участке синей ветки московского метро после появления человека на путях произошли временные задержки поездов, позднее движение было введено в график, сообщает столичный департамент транспорта.

    «На восточном участке Арбатско-Покровской линии (3) временно увеличены интервалы движения из-за человека на пути», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    Позднее департамент объявил, что движение поездов на синей ветке Москвы вернулось к графику.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе на юго-западном участке Сокольнической линии были временно увеличены интервалы движения для проверки состава.

    Мужчина, оказавшийся осенью на рельсах станции «Сокол» в состоянии алкогольного опьянения, возместит столичному метрополитену упущенную выгоду из-за 12-минутной остановки движения.

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    14 августа 2026, 13:53 • Новости дня
    На МКАД произошла авария с тремя автомобилями, пострадал человек

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей произошло на внутренней стороне МКАД, сообщили в Главном управлении МВД по городу.

    Авария случилась на 58-м километре МКА, травмы получил пассажир одной из машин, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

    «Водитель автомобиля Range Rover совершил столкновение с остановившемся из-за технической неисправности автомобилем Fiat с последующим наездом на Toyota», – уточнили там.

    На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции.

    В конце июня на 59-м километре МКАД легковой автомобиль врезался в припаркованный большегруз.

    В середине того же месяца на 31-м километре автодороги столкнулись три машины.

    Тогда же массовое ДТП на 37-м километре магистрали затруднило движение транспорта на шесть километров.

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    14 августа 2026, 15:11 • Новости дня
    Власти Москвы раскрыли способ сохранения доступа к городским сервисам

    Власти Москвы опубликовали инструкции по установке сертификатов безопасности

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Жителям Москвы местные власти настоятельно рекомендовали использовать отечественные браузеры или загрузить специальные файлы для бесперебойной работы популярных интернет-ресурсов и мобильных приложений.

    На официальном сайте мэра столицы появилась специальная страница с правилами настройки стабильного подключения к цифровым ресурсам. Пользователям советуют загрузить отечественные сертификаты на свои смартфоны и компьютеры.

    «Сертификат безопасности обеспечивает защищенное соединение между пользователем и сайтом. Он также помогает отличить настоящий сайт от поддельного. Пользователю достаточно иметь российские сертификаты безопасности. Для этого можно использовать Яндекс Браузер, который поддерживает их по умолчанию, или установить на свое устройство сертификаты Минцифры России», – пояснили в пресс-службе столичного Департамента информационных технологий.

    На портале размещены подробные инструкции для устройств на базе операционных систем Android, iOS, Windows, macOS и Linux. Наличие сертификатов также требуется для корректной работы некоторых мобильных приложений.

    Ранее Национальная система платежных карт предупредила о возможных сбоях при онлайн-оплате картами Visa и Mastercard из-за перехода сервисов на российские сертификаты безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иностранные браузеры стали блокировать сайты ряда крупнейших российских банков.

    До этого японский центр сертификации GlobalSign приступил к принудительному отзыву ранее выданных SSL-сертификатов у российских организаций.

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    15 августа 2026, 15:14 • Новости дня
    Силы ПВО за неделю нейтрализовали 1743 летевших к Москве БПЛА
    Силы ПВО за неделю нейтрализовали 1743 летевших к Москве БПЛА
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В сторону Московского региона в течение недели летели 1743 БПЛА, 123 беспилотника уничтожены на подлёте к Москве, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    За прошедшие семь дней столичный регион подвергся массированному налету вражеских беспилотных летательных аппаратов. В период с восьмого по 15 августа в сторону города летели 1743 дрона, сообщил в Max Собянин.

    Подавляющее большинство вражеских аппаратов удалось успешно нейтрализовать силами противовоздушной обороны еще на дальних рубежах. Непосредственно на подлете к Москве дежурные средства ПВО уничтожили 123 беспилотника.

    Накануне российские средства противовоздушной обороны сбили три вражеских аппарата на подлете к столице.

    За первую неделю августа системы ПВО нейтрализовали почти две тысячи направлявшихся в сторону столичного региона беспилотников.

    Российские средства ПВО за сутки сбили рекордные 1328 беспилотников ВСУ.

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    14 августа 2026, 17:38 • Новости дня
    Силы ПВО сбили три летевших на Москву БПЛА

    Собянин: Силы ПВО сбили три летевших на Москву БПЛА

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские средства противовоздушной обороны успешно отразили воздушную атаку, сбив несколько вражеских аппаратов на подлете к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    «Силами ПВО Минобороны уничтожено три БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал градоначальник в Max.

    Накануне Собянин сообщил об уничтожении двух летевших на Москву беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь с понедельника на вторник дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 396 беспилотников самолетного типа над страной.

    5 августа средства противовоздушной обороны перехватили 200 украинских беспилотников над регионами России.

    За весь июль силы ПВО обезвредили на подлете к Москве 780 вражеских аппаратов.

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