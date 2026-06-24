Врачи спасли жительницу Читы после пяти остановок сердца

  • Новость часаОтключение электроэнергии произошло во всех округах Херсонской области
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Защита от ударов дронов становится общей задачей
    Путин назвал четыре основы для переговоров по Украине
    Проработавшая 399 лет немецкая пивоварня обанкротилась из-за цены электричества
    Ученые предупредили о риске развития бредовых идей при общении с ИИ-чатботами
    Начата массовая эвакуации моряков заблокированных в Персидском заливе судов
    Путин назвал теракты Киева бессмысленными для ситуации на фронте
    Венгрия притормозила переговоры о вступлении Украины и Молдавии в Евросоюз
    Штурмовики ВСУ прозвали присылаемых мобилизованных «одноразками»
    Росатом приступил к проектированию завода по переработке топлива для АЭС будущего
    Мнения
    Андрей Манчук Андрей Манчук На Кубе началась третья перестройка

    Кубинцы отстаивают свои принципы и завоевания своего строя всеми доступными способами. Рыночные реформы нужны стране для того, чтобы выиграть время и накопить силы для преодоления топливной блокады и подготовки к возможному военному вторжению США.

    8 комментариев
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Британские проблемы толкнули Стармера в зарубежный авантюризм

    Британский премьер не мог ничего поменять у себя дома, именно поэтому вел активную внешнюю политику, но при этом достаточно легко ломался через колено при необходимости. В глазах простых британцев он начал выглядеть как человек, которого больше волнует судьба Украины, чем необходимость масштабных реформ в своей стране.

    4 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Власть над ценой нефти сместилась от скважины к логистике

    Иран превращается из аутсайдера в держателя ключей от глобальной энергобезопасности. Россия же, замкнувшая на себя систему страховок, своп-контрактов и альтернативных маршрутов, становится еще одним осевым элементом новой логистики.

    4 комментария
    24 июня 2026, 05:46 • Новости дня

    Врачи спасли жительницу Читы после пяти остановок сердца

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Медицинские работники краевой клинической больницы в Чите смогли спасти 51-летнюю женщину с инфарктом, которая пережила пять остановок сердца, сообщили в правительстве Забайкальского края.

    Женщина поступила в реанимацию в крайне тяжелом состоянии после перенесенного инфаркта. Ее пульс и артериальное давление находились на критически низком уровне, пояснили в региональном правительстве, передает РИА «Новости».

    «По показаниям мы решили микротоком нормализовать биение сердца. То есть сделать так, чтобы оно сокращалось с нормальной частотой», – рассказал заведующий отделением кардиореанимации Дмитрий Ростовцев.

    Параллельно больную перевели на искусственную вентиляцию легких и установили стент для восстановления кровотока.

    Несмотря на интенсивную терапию, орган давал сбой и останавливался пять раз. Тогда консилиум принял решение использовать специальный аппарат, берущий на себя функции сердца и легких. Кровь пустили в обход поврежденных органов, дав им время на отдых и восстановление.

    Спустя шесть часов наметилась положительная динамика, больная пришла в сознание и начала дышать самостоятельно. Через сутки пациентку отключили от системы жизнеобеспечения, а вскоре благополучно выписали домой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне российские кардиохирурги впервые внедрили в практику передовой аппарат механической поддержки сердца. Месяцем ранее новосибирские врачи успешно прооперировали пенсионера с разорванным левым желудочком.

    23 июня 2026, 16:12 • Новости дня
    «Единая Россия» обеспечила ипотечные каникулы для семей при появлении ребенка

    Tекст: Валерия Городецкая

    Государственная дума во втором и третьем чтениях единогласно утвердила законопроект партии «Единая Россия» о новых льготах для родителей.

    Теперь граждане смогут оформить льготный период по ипотеке при рождении или усыновлении ребенка, причем доказывать снижение доходов больше не потребуется, сообщается на сайте «Единой России».

    «Мы доработали текст законопроекта с учетом поступивших замечаний, а именно: уточнили, что рождение или усыновление детей является не «трудной жизненной ситуацией», как было записано в редакции первого чтения, а особыми обстоятельствами», – сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Константин Бахарев.

    Парламентарий добавил, что штрафы и пени, начисленные до начала каникул, будут выплачиваться в последнюю очередь. Также исключена возможность двойного начисления процентов с седьмого по 18-й месяц действия отсрочки.

    Новые правила вступят в силу 1 сентября 2026 года и затронут даже те договоры, которые были заключены ранее. Продолжительность ипотечных каникул составит до полутора лет с момента рождения малыша или оформления усыновления.

    Ранее правительственная комиссия поддержала инициативу о предоставлении кредитных каникул при рождении детей.

    Комментарии (2)
    23 июня 2026, 17:18 • Новости дня
    Съезд ЛДПР утвердил предвыборную программу партии

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Москве состоялся XXXVIII съезд ЛДПР, посвященный подготовке к выборам депутатов Государственной думы IX созыва.

    Делегаты из всех 89 регионов страны утвердили предвыборную программу «100 дней преобразования России» и итоговый список кандидатов, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Центральным событием стало выступление председателя партии Леонида Слуцкого, который обозначил основные приоритеты предвыборной кампании. «Сегодня людям нужна не очередная красивая программа на десятилетия вперед. Жириновский много лет говорил: России нужны быстрые, жесткие и честные перемены. Сегодня, в 2026 году, это особый год для новейшей истории России, особый год для мировой истории. Мы снова находимся в точке выбора: спасти Россию или позволить России медленно слабеть. У ЛДПР есть план – «100 дней преобразования России». В эти 100 дней мы сможем реальным образом запустить решение, которое даст стране движение к развитию», – заявил он.

    Программа ЛДПР предусматривает снижение налоговой нагрузки для семей с детьми, ежегодную индексацию пенсий и пособий не менее чем на 20%, а также повышение студенческих стипендий до уровня МРОТ. Кроме того, предлагается запустить программу «Народная ипотека» под 3% для молодых специалистов, бюджетников и семей.

    Общефедеральную часть списка кандидатов ЛДПР возглавил Леонид Слуцкий. В первую пятерку также вошли Мария Воропаева, Андрей Луговой, участник СВО Алексей Верещагин и Виктор Бут. Всего в списках партии 435 кандидатов, из которых 224 баллотируются по одномандатным округам.

    В мае лидер партии Леонид Слуцкий направил обращение в ФАС по поводу скрытого уменьшения объема товаров.

    В апреле президент России Владимир Путин встретился с бойцами добровольческой бригады ЛДПР «Невский».

    Осенью прошлого года делегаты XXXVII съезда переизбрали Слуцкого председателем политического объединения.

    Комментарии (0)
    23 июня 2026, 16:29 • Видео
    Куба отказалась от социализма

    Кубинский парламент одобрил огромный пакет экономических реформ, меняющий экономическую систему на Острове свободы. Это капитуляция перед США?

    Комментарии (0)
    23 июня 2026, 14:14 • Новости дня
    Путин заявил о подготовке Запада к войне с Россией

    Путин: На Западе открыто заговорили о подготовке к войне с Россией

    Путин заявил о подготовке Запада к войне с Россией
    @ Юрий Кочетков/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Страны Запада теперь открыто говорят, что готовятся к войне с Россией, заявил президент Владимир Путин.

    По его словам, международная ситуация далека от стабильной, а конфликтный потенциал повысился в целом ряде регионов мира, передает РИА «Новости».

    «Мы видим, что если ранее страны НАТО ограничивались поддержкой киевского режима, пришедшего к власти незаконным вооруженным путем с помощью государственного переворота, то теперь открыто на Западе говорят о том, что они готовятся к войне с нами, наращивают военные наступательные бюджеты», – сказал глава государства.

    Выступая на встрече с выпускниками высших военно-учебных заведений, Путин отметил, что вооруженное противостояние на Ближнем Востоке не прекращается. Он добавил, что серьезно повысился конфликтный потенциал в том числе на пространстве Евразии.

    Ранее Путин заявил о развязанной странами НАТО войне против Москвы.

    Глава государства указал на противостояние страны со всем коллективным Западом.

    В конце прошлого года он подтвердил готовность государства к немедленному реагированию на военный конфликт с европейскими странами.

    Комментарии (32)
    23 июня 2026, 11:33 • Новости дня
    TWZ узнало о возведении укрытий для российских стратегических бомбардировщиков

    TWZ: На авиабазе Энгельс зафиксировали строительство 17 защитных ангаров

    TWZ узнало о возведении укрытий для российских стратегических бомбардировщиков
    @ Сергей Пятаков/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    На аэродроме в Саратовской области ведется масштабное сооружение защитных конструкций, предназначенных для укрытия тяжелых самолетов от возможных воздушных атак, пишет TWZ.

    Спутниковые снимки зафиксировали процесс возведения защитных сооружений для стратегических бомбардировщиков на авиабазе Энгельс, передает The War Zone.

    На кадрах, сделанных 20 июня, видно строительство не менее 17 крупных ангаров. Размеры этих укрытий соответствуют габаритам ракетоносцев Ту-95МС и Ту-160, базирующихся на аэродроме.

    Издание отмечает, что работы начались весной 2025 года. Энгельс является ключевым транспортным узлом российской дальней авиации. Здесь дислоцируется 22-я тяжелая бомбардировочная авиационная дивизия, самолеты которой активно применяются в ходе спецоперации на Украине. Ранее база неоднократно подвергалась атакам украинских беспилотников.

    Появление защитных ангаров для крупных самолетов – беспрецедентный шаг для Воздушно-космических сил России, пишет издание. Долгое время стратегическая авиация размещалась на открытых стоянках. Новые укрытия, вероятно, призваны защитить ценную технику от ударов дронов и скрыть ее перемещения от спутников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле 2024 года Минобороны анонсировало строительство защитных ангаров для боевой авиации.

    В марте 2025 года Саратов и Энгельс пережили масштабную атаку украинских беспилотников. В июне прошлого года дроны ВСУ совершили налет на аэродромы базирования стратегических бомбардировщиков в пяти регионах России.

    Комментарии (32)
    23 июня 2026, 15:31 • Новости дня
    Авария оставила без света крупнейшие города Крыма

    Tекст: Ольга Иванова

    В Республике Крым произошло масштабное отключение электроэнергии, затронувшее несколько крупных городов и районов полуострова из-за технологических нарушений в сетях.

    Потребители четырех городских округов и четырех районов Крыма, включая Симферополь, Алушту и Ялту, остались без электроснабжения из-за аварии, сообщило «Крымэнерго» в «Макс».

    В настоящее время специалисты ведут восстановительные работы.

    «В связи с технологическими нарушениями в электрических сетях произошло отключение потребителей городских округов Симферополь, Ялта, Алушта, Феодосия, Симферопольского, Белогорского, Нижнегорского, Кировского районов. Ведутся аварийно-ремонтные работы», – сообщило госпредприятие «Крымэнерго».

    Электроснабжение планируют восстановить в течение суток. Точное количество абонентов, оставшихся без света, пока не уточняется. Ранее компания информировала об аварийных отключениях в Евпатории, Саках, Красноперекопске, Джанкое и ряде других районов республики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, из-за повреждений на линиях электропередачи произошло частичное обесточивание потребителей в трех энергорайонах Крыма.

    В связи с масштабными авариями на объектах инфраструктуры власти ввели графики ограничения режима потребления электрической энергии.

    Накануне аварийные бригады приступили к ликвидации последствий отключения света в восточной части полуострова.

    Комментарии (4)
    23 июня 2026, 10:43 • Новости дня
    СК установил ответственных и исполнителей теракта ВСУ против белорусских детей
    СК установил ответственных и исполнителей теракта ВСУ против белорусских детей
    @ E_V_Kovalchuk

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Заочно предъявлено обвинение в террористическом акте пяти украинским военнослужащим, причастным к атаке беспилотника по автобусу с белорусскими детьми, сообщил Следственный комитет России.

    Следственный комитет России заочно обвинил в теракте украинских военных, причастных к удару по автобусу с детьми в Брянской области, передает РИА «Новости».

    Организованы мероприятия по объявлению фигурантов в международный розыск и их заочному аресту.

    «В отношении Бровди, Иващенко, Ткаченко, Жукова и Наума вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых по части 3 статьи 205 УК РФ (совершение террористического акта, повлекшего гибель людей)», – сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

    По данным следствия, к преступлению причастны командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди и начальник ГУР минобороны Украины Олег Иващенко. Они обеспечили целенаведение и отдали незаконный приказ об атаке. Непосредственными исполнителями стали трое украинских военнослужащих: Дмитрий Ткаченко, Игорь Жуков и Владислав Наум.

    Следователи продолжают устанавливать личности других соучастников преступления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе украинский беспилотник атаковал пассажирский автобус с детской футбольной командой из Белоруссии. Следственный комитет России возбудил по факту данного удара уголовное дело о террористическом акте. МИД Белоруссии потребовал от украинской стороны исчерпывающих объяснений.

    Комментарии (9)
    23 июня 2026, 07:58 • Новости дня
    ФСБ предотвратила двойной теракт женщин-смертниц в Пятигорске
    ФСБ предотвратила двойной теракт женщин-смертниц в Пятигорске
    @ Vadim Akhmetov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Пятигорске две женщины собирались устроить двойной теракт, украинские кураторы собирались использовать их как смертниц, сообщили в ФСБ и Следственном комитете.

    Силовики задержали 19-летнюю и 47-летнюю жительниц Москвы, которые по заданию кураторов с Украины планировали устроить взрывы возле контрольно-пропускного пункта, передает РИА «Новости».

    Фигурантки ранее не общались и не осознавали своей роли смертниц. 20 июня женщины забрали из тайников рюкзаки с самодельными бомбами. Младшую злоумышленницу остановили прямо на подходе к ведомству, а вскоре оперативники поймали вторую соучастницу.

    Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко сообщила об аресте обеих подозреваемых.

    «Они подозреваются в совершении преступлений… «Покушение на совершение террористического акта»… «Незаконная перевозка боеприпасов»… «Незаконное изготовление взрывчатых устройств», – рассказала представитель ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Пятигорске с участием гражданки Германии.

    Комментарии (7)
    23 июня 2026, 15:53 • Новости дня
    CNN: Сбитый над Ираном американский пилот рассказал о дронах-медузах
    CNN: Сбитый над Ираном американский пилот рассказал о дронах-медузах
    @ ABIR SULTAN/EPA/TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Спасенный в Иране летчик американского истребителя рассказал о необычных беспилотниках, двигавшихся как единая система и напоминавших медузу.

    После спасения пилот истребителя F-15, сбитого над Ираном в апреле, поделился деталями воздушного инцидента. Он описал группу взаимосвязанных иранских беспилотников, которые двигались абсолютно синхронно. Мелкие аппараты летели под крупными, напоминая щупальца медузы, передает ТАСС со ссылкой на CNN.

    Рассказ военного спровоцировал серьезные споры в американском разведывательном сообществе. До этого инцидента спецслужбы США не располагали данными о наличии у Тегерана подобных систем. Специалисты называют такую технологию «сетевым взаимодействием».

    Согласно первоначальным оценкам, именно эта необычная группа дронов могла сыграть ключевую роль в уничтожении самолета. При этом официальное расследование истинных причин крушения истребителя все еще продолжается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские военные в апреле сбили американский истребитель F-15E.

    Американские спецназовцы успешно эвакуировали выжившего члена экипажа.

    Вооруженные силы США в июне уничтожили несколько иранских ударных беспилотников над Ормузским проливом.

    Комментарии (5)
    23 июня 2026, 12:24 • Новости дня
    Эксперт сказал, что помешает Трампу переключить автогиганты на производство ракет

    Эксперт Анпилогов: Автогиганты могут удвоить производство Patriot и Tomahawk в США

    Эксперт сказал, что помешает Трампу переключить автогиганты на производство ракет
    @ U.S. Army

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Для переформатирования американских автомобильных мощностей в ракетное производство может потребоваться до десяти лет. Но на Украину новые боеприпасы не отправятся: Штатам важно восстановить запасы истраченных в войне с Ираном Patriot и Tomahawk, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что General Motors и Ford начнут выпускать ракеты.

    «История знает несколько примеров, подобных инициативе, озвученной Трампом. Южный машиностроительный завод в Днепропетровске в пятидесятые годы прошлого века за несколько лет был перепрофилирован из автомобильного в ракетостроительное предприятие», – напомнил военный эксперт Алексей Анпилогов.

    «Но Советскому союзу даже при централизованном планировании потребовалось на это несколько лет. Сложность в том, что выпуск ракет предполагает совершенно другую специфику производственных процессов и переподготовку инженерно-технического состава», – продолжил собеседник.

    «Франклин Рузвельт также переводил часть американской экономики на военные рельсы во время Второй Мировой. Но тогда у США был избыток рабочих рук, множество научных кадров, у общества были сильные экономические стимулы идти на заводы. Власти могли облагать налогами и запретами гражданскую экономику для развития ВПК. Всех этих козырей у Дональда Трампа на руках нет», – заметил спикер.

    «С моей точки зрения, для полноценного переформатирования автомобильных мощностей в ракетное производство может потребоваться от пяти до десяти лет. В итоге США окажутся способны вдвое увеличить выпуск ракет: Patriot – до примерно тысячи штук, Tomahawk – до двухсот. Пентагон планирует восполнить запасы боеприпасов, существенно оскудевшие за несколько месяцев конфликта с Ираном», – пояснил аналитик.

    «Все эти приготовления рассчитаны на потенциальный крупный конфликт, вероятнее всего, с Китаем. Сомнительно, что хоть какая-то часть из увеличенного производства Patriot будет поставлена в Украине. Речи же о предоставлении Tomahawk не идет. Эта ракета может нести ядерную боевую часть. Атаку по своей территории подобным боеприпасом Россия расценит как максимальную эскалацию, даже если боеголовка будет пустой. И США это понимают», – резюмировал эксперт.

    Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что американские автоконцерны начнут производить оружие. «У них есть планы по перепрофилированию заводов. Мы собираемся выпускать вооружения, в том числе Patriot, Tomahawk, а также многое другое», – приводит РИА «Новости» заявление американского лидера, сделанное журналистам в Белом доме.

    По словам политика, власти разворачивают масштабную кампанию по выпуску оружия, поэтому автопроизводители – General Motors и Ford, располагающие свободными мощностями, заключают контракты на выпуск ракет. Конфликт с Ираном заметно истощил американские арсеналы и создал риск на случай новых войн. В апреле сообщалось, что только за семь недель боевых действий США израсходовали почти половину запасов ракет Patriot и около 30% снарядов Tomahawk.

    На прошлой неделе сообщалось, что General Motors готовится производить оружейные детали, чтобы помочь корпорации Lockheed Martin восполнить истощенные запасы боеприпасов. Также Трамп заявлял, что США планируют увеличить темпы производства различных вооружений, в том числе для союзных сторон.

    Комментарии (9)
    23 июня 2026, 20:32 • Новости дня
    Начата массовая эвакуации моряков заблокированных в Персидском заливе судов

    ИМО сообщила о начале эвакуации 11 тыс. моряков из Персидского залива

    Начата массовая эвакуации моряков заблокированных в Персидском заливе судов
    @ Hassan Ghaedi/Anadolu Agency/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Международная морская организация (ИМО) ООН приступила к выводу экипажей с судов, заблокированных в акватории Персидского залива, сообщил генеральный секретарь объединения Арсенио Домингес.

    «Мы приступаем к реализации плана эвакуации более 11 тыс. моряков, которые все еще находятся в регионе. Эта крупномасштабная операция будет проводиться в тесном сотрудничестве с Ираном, Оманом, всеми другими прибрежными государствами региона, Соединенными Штатами и морской отраслью», – приводит слова руководителя Международной морской организации пресс-служба ИМО, передает РИА «Новости».

    По словам Домингеса, структура ООН уже добилась предоставления необходимых гарантий безопасности. Специалисты организации тщательно проверили маршруты и удостоверились в наличии условий для беспрепятственного прохода кораблей.

    В марте Домингес сообщил о 20 тыс. застрявших в Персидском заливе моряков.

    Позже он начал переговоры со странами региона о создании коридора для эвакуации гражданских судов.

    В мае глава Центрального командования ВС США Брэд Купер заявил об ожидающих прохода через Ормузский пролив грузовых кораблях из 87 стран.

    Комментарии (4)
    23 июня 2026, 15:18 • Новости дня
    Узбекистан отдал два села Киргизии и предложил обмен землями Казахстану
    Узбекистан отдал два села Киргизии и предложил обмен землями Казахстану
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В рамках демаркации границы Киргизия и Узбекистан обменялись приграничными территориями с двумя селами; Бишкек также предложил земельный обмен Казахстану ради новой трассы.

    Узбекистан передал Киргизии два населенных пункта в обмен на равноценные по площади приграничные земли, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента Киргизии Садыра Жапарова Аската Алагозова.

    «На сегодня в рамках демаркации государственной границы с Республикой Узбекистан два населенных пункта вместе с их жителями (примерно 2500 человек), ранее относившиеся к территории Узбекистана, перешли в состав Кыргызской Республики», – написал он в соцсети.

    По словам Алагозова, речь идет о селах Чонгара и Таш-Тобо, которые ранее входили в состав Ферганской области Узбекистана и населены киргизами. Он сообщил, что в селах начнутся регистрационные мероприятия, после завершения которых жителям предоставят гражданство Киргизии.

    Пресс-секретарь уточнил, что в обмен на эти населенные пункты Ташкент получил равноценные по площади земельные участки в приграничной зоне.

    Кроме того, представитель администрации президента рассказал, что для строительства автомобильной дороги от села Сай до села Таян стороны осуществили дополнительный обмен равноценными участками общей площадью 236 гектаров. Он подчеркнул, что после реализации проекта жители Баткенской области смогут добираться из Айдаркена в Баткен по маршруту через села Сай и Таян, сокращая путь до примерно 55 километров вместо нынешних 225 километров объездной дороги.

    Алагозов также сообщил, что Бишкек предложил Казахстану обмен равноценными приграничными участками ради строительства платной автомагистрали из столицы в Кемин. Речь, по его словам, идет об участке дороги длиной около 800 метров в районе города Токмок, а общая протяженность будущей трассы от улицы Алматинской в Бишкеке до Кемина может составить около 150 километров. Пресс-секретарь добавил, что подобные вопросы не должны становиться предметом политических спекуляций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Киргизии Садыр Жапаров заявил об окончательном решении проблемы кыргызско-таджикской границы с учетом исторических карт и интересов обеих стран.

    Узбекистан и Киргизия согласовали условия совместного использования пограничного родника Чашма, оставив его на территории Киргизии при обеспечении доступа к воде для жителей обеих стран.

    Парламент Таджикистана ратифицировал соглашение о точке стыка госграниц с Киргизией и Узбекистаном, закрепив завершение процесса определения общих границ.

    Комментарии (3)
    23 июня 2026, 06:24 • Новости дня
    Mysl Polska предрекла войну Польши с Украиной

    Польский публицист Пяста: Польше нужно готовиться к вероятной войне с Украиной

    Mysl Polska предрекла войну Польши с Украиной
    @ Artur Widak/Zuma/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    После поражения в нынешнем конфликте с Россией Украина может направить армию против Варшавы, заявил польский публицист Пшемыслав Пяста в Mysl Polska.

    «Неважно, что поляки первыми протянули руки и сердца украинскому народу, передали бесплатно огромный объем военной техники, оказали помощь на сотни млрд злотых и приютили миллионы украинцев», – написал Пяста в MyslPolska.

    Он добавил, что украинцев в Польше порой принимали лучше, чем самих поляков. По его словам, Украина сделала выбор и доказала, что именно поляки были для нее главным врагом, более опасным, чем Россия. Он предупреждает, что война за Украину рано или поздно завершится поражением Киева, но не его крахом.

    По оценке автора, у польской границы сохранится коррумпированная олигархическая власть, связанная с «самыми темными группами интересов» и опирающаяся на большую, хорошо оснащенную армию с деморализованными и «дегуманизированными» бойцами. В такой ситуации, полагает он, Киев станет искать нового противника, и очевидной целью окажется Польша.

    «Вместо того чтобы готовить польскую армию к мифической войне с Россией, давайте подготовим ее к вполне вероятной войне с Украиной», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Польши Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского Ордена Белого Орла за героизацию деятелей УПА* (признана экстремистской, запрещена в России).

    Бывший посол Польши на Украине Бартош Чихоцкий вернул украинскую медаль «За заслуги» после этого решения Киева.

    В ответ сразу несколько высокопоставленных украинских чиновников отказались от польских наград, превратив спор в дипломатический кризис.

    Бывшие украинские лидеры Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко (внесен в список террористов и экстремистов) также отказались от польских орденов.

    Комментарии (14)
    23 июня 2026, 20:38 • Новости дня
    Проработавшая 399 лет немецкая пивоварня обанкротилась из-за цены электричества

    Bild: Работавшая с 1627 года старейшая пивоварня ФРГ подала заявление о банкротстве

    Проработавшая 399 лет немецкая пивоварня обанкротилась из-за цены электричества
    @ Public Domain

    Tекст: Денис Тельманов

    Пивоварня Hofbrauhaus Wolters в Брауншвейге, основанная четыре века назад, столкнулась с финансовым крахом из-за падения продаж и высоких издержек на электричество и логистику, сообщает газета Bild.

    Немецкая пивоварня Hofbrauhaus Wolters, ведущая историю с 1627 года, подала заявление о банкротстве, передает РИА «Новости».

    «Одна из старейших пивоварен Германии обанкротилась: Hofbrauhaus Wolters GmbH из Брауншвейга, выпускающая пиво под маркой Wolters, подала заявление о банкротстве», – отмечает газета Bild. Ключевой причиной закрытия стало резкое снижение спроса на продукцию. В 2025 году потребление пива упало на 5,8%, и негативная тенденция сохранилась в 2026 году.

    Ситуацию усугубили выросшие производственные расходы. Предприятие не смогло справиться с увеличением затрат на электроэнергию и логистику.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в первом квартале 2026 года число корпоративных банкротств в Германии достигло максимума за последние двадцать лет.

    В прошлом году продажи пива в стране упали ниже рекордной отметки в 8 млрд литров.

    Ранее эксперты спрогнозировали массовое закрытие немецких пивоваренных предприятий на фоне резкого падения спроса.

    Комментарии (12)
    23 июня 2026, 14:35 • Новости дня
    Грушко высмеял учения НАТО с названием «Отважный кабан»
    Грушко высмеял учения НАТО с названием «Отважный кабан»
    @ TAMAS VASVARI/EPA/TASS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Замглавы МИД Александр Грушко иронично отреагировал на название маневров НАТО «Отважный кабан», проходящих у Сувалкского коридора у Калининграда.

    Дипломат прокомментировал маневры Литвы, Польши и Франции на полях форума «Примаковские чтения», передает ТАСС.

    «Что касается названий, то я честно признаю, что в этом деле они сильно преуспели. Иногда диву даешься, откуда они откапывают эти названия, и какими источниками они вдохновляются», – сказал Грушко.

    Учения Dzielny Dzik – 26 («Отважный кабан – 26») стартовали 16 июня на полигоне Ожиш в Польше, примерно в 70 км от границы с Калининградской областью. В сценарии маневров заявлена «оборона Сувалкского перешейка».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы Польши совместно с военными Литвы и Франции проводят тактические маневры «Отважный кабан – 26» на полигоне Ожиш в 70 км от границы с Калининградской областью.

    Международные маневры «Отважный кабан 2026» с участием вооруженных сил Польши, Литвы и Франции пройдут с 16 по 26 июня в районе Сувалкского коридора.

    Вблизи российской границы в районе Сувальского перешейка в рамках учений НАТО «Храбрый кабан 26» стартовали интенсивные перемещения войск и военной техники польской армии.

    Комментарии (6)
    23 июня 2026, 14:06 • Новости дня
    Захарова объяснила приставку «и.о.» у представителя России в Совбезе ООН
    Захарова объяснила приставку «и.о.» у представителя России в Совбезе ООН
    @ russiaun

    Tекст: Олег Исайченко

    Василий Небензя, постоянный представитель России при ООН, находится в отпуске, сказала газете ВЗГЛЯД официальный представитель МИД Мария Захарова, отвечая на вопрос, почему на официальном сайте постпредства в анонсе выступления российского дипломата Анны Евстигнеевой ее должность указана как «и.о. постоянного представителя».

    Представитель России в Совбезе ООН Анна Евстигнеева выступала в статусе «и.о. постоянного представителя», так как постоянный представитель России при ООН Василий Небензя находится в отпуске, пояснила газете ВЗГЛЯД официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Анна Евстигнеева 22 июня ярко выступила на заседании Совбеза ООН. В частности, удар дрона ВСУ по автобусу в Брянской области она назвала «проявлением морального разложения» украинского руководства. Дипломат также подчеркнула, что Россия последовательно достигает поставленных в рамках СВО целей.

    Евстигнеева также категорически отвергла причастность России к удару по Киево-Печерской лавре, назвав святыню общей для всех православных христиан. Представленные Киевом материалы, якобы доказывающие применение БПЛА «Герань» по Успенскому собору, она охарактеризовала как пропагандистскую акцию, отметив проржавевший двигатель обломков.

    При этом Владимира Зеленского она назвала человеком, фактически «превратившимся в политическую фигуру, чье давно уже незаконное пребывание у власти держится исключительно на продолжении боевых действий». На этом фоне его заявления о России выглядят «как жалкая попытка отвлечь внимание от собственного политического банкротства».

    Комментарии (0)
    Главное
    Новак допустил изменения в законодательство для роста поставок топлива
    В Госдуме поддержали кандидатуру Гладкова на пост посла России в Абхазии
    Бастрыкин: Заказчики атаки на автобус под Брянском объявлены в розыск
    Россиянка Пекова стала самой молодой покорительницей всех высочайших гор
    Суд отправил экс-главу «Аэрофлота» Михаила Полубояринова в СИЗО
    Эксперт рассказал о главном риске при покупке подержанной «электрички»
    Московская выпускница сдала четыре предмета ЕГЭ на максимальный балл

    Российский подсанкционный СПГ-завод празднует победу

    Россия построила второй газовоз самого высокого ледового класса и к концу года обещает запустить в строй третий. Эти уникальные танкеры крайне нужны российскому СПГ-заводу «Арктик СПГ-2». Без них невозможен круглогодичный вывоз СПГ клиентам. Китай как единственный покупатель подсанкционного СПГ из России уже готовит второй терминал для приема. Однако в этой истории есть несколько ложек дегтя. Какие? Подробности

    Перейти в раздел

    США не смогли выполнить договоренности Анкориджа по Украине

    США не смогли приблизить урегулирование украинского кризиса. Вашингтон оказался «не совсем в состоянии» выполнить договоренности, достигнутые на саммите в Анкоридже, заявил помощник президента России Юрий Ушаков. Россия не ждет, пока страны Запада при участии американцев или без них «созреют» для мира, и будет добиваться своей победы на поле боя. Подробности

    Перейти в раздел

    Украинский террор прямо связан с наступлением на Краматорск и Славянск

    Одно из важнейших событий назревает в зоне спецоперации: российские войска формируют позиции для начала освобождения Славянска и Краматорска. Почему два этих города Донбасса имеют ключевое значение для итогов всей СВО и как происходящее связано с рекордными по масштабам налетами беспилотников ВСУ на Крым и Москву? Подробности

    Перейти в раздел

    В Польше задумались о войне с Украиной

    Дипломатический скандал между Варшавой и Киевом из-за лишения Владимира Зеленского ордена Белого орла получил развитие. После того как высокопоставленные украинские чиновники отказались от наград соседней республики, их коллеги в Польше приняли симметричное решение, а в местной прессе появились призывы готовиться к войне с Украиной. Эксперты оценили перспективы перерастания ссоры Зеленского и Навроцкого в серьезный конфликт. Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Куба отказалась от социализма

      Кубинский парламент одобрил огромный пакет экономических реформ, меняющий экономическую систему на Острове свободы. Это капитуляция перед США?

    • Кир Стармер все. Что дальше?

      Как и обещал президент США Дональд Трамп, премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о своей отставке. Что это означает для конфликта между Москвой и Лондоном? Изменится ли стратегия по Украине?

    • В США раскрыт заговор вокруг коронавируса

      Глава национальной разведки США Тулси Габбард перед уходом в отставку опубликовала скандальный доклад о происхождении коронавируса. И что же узнал мир о потрясшей его пандемии?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Выборы в Государственную думу в 2026 году: даты, партии и порядок голосования

      Осенью 2026 года в России пройдут очередные выборы в Государственную думу – впервые с участием жителей новых регионов. В материале – даты, порядок голосования, список участников и ключевые изменения по сравнению с предыдущими выборами.

    • Что будет, если не платить ипотеку в 2026 году: когда банк может забрать квартиру и что делать заемщику

      Просрочка по ипотеке не означает, что банк сразу заберет квартиру, но затягивать с проблемой опасно. Уже после первых пропущенных платежей начинают начисляться штрафы и пени, а при длительной задолженности кредитор может потребовать досрочно вернуть весь долг и обратиться в суд. В 2026 году у заемщиков есть несколько способов избежать крайних последствий – от ипотечных каникул и реструктуризации до рефинансирования и продажи жилья без потери контроля над ситуацией. Разбираемся, что будет, если не платить ипотеку, когда банк может начать взыскание и как сохранить квартиру.

    • Результаты ОГЭ-2026: когда будут, где посмотреть баллы и полный график публикации

      Результаты ОГЭ-2026 обычно публикуют через 7–14 дней после экзамена, однако сроки зависят от предмета, периода сдачи и региона. Узнать баллы можно онлайн на официальных порталах, через сайты РЦОИ, «Госуслуги» или в школе. Публикуем полный график результатов ОГЭ-2026 по всем предметам, рассказываем, когда придут оценки и что делать, если вы не согласны с итогами проверки.

    Перейти в раздел

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации