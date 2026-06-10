После начала СВО некоторые граждане ломанули из России в солнечный Израиль. Причина называлась такая: «не хотим жить в стране, воюющей с соседями». Теперь посмотрим счет на табло: Израиль сравнял с землей сектор Газа, напал на Иран, бомбит Ливан. Всё это они, конечно же, осуждают? Как бы не так.3 комментария
В России впервые установили пациенту устройство длительной поддержки сердца
Кардиохирурги Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени академика Е.Н. Мешалкина успешно внедрили в практику передовой аппарат механической поддержки сердца с динамической магнитной левитацией, значительно снижающий риск тромбозов.
Российские врачи впервые имплантировали пациенту инновационное устройство длительной механической поддержки сердца. Операция прошла в Национальном медицинском исследовательском центре имени академика Е.Н. Мешалкина, передает ТАСС.
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«Это первая не только в России, но и в СНГ имплантация нового для российской практики аппарата механической поддержки сердца. Устройство показало себя как действительно высокотехнологичное, тщательно проработанное», – отметил генеральный директор центра Евгений Тарасюк. По его словам, аппарат оказался более легким и удобным по сравнению с аналогами, что крайне важно для пациентов, живущих с такими системами годами.
Ключевой особенностью новой модели стала динамическая магнитная левитация. Ротор подвешен в магнитном поле и совершает не только вращательные, но и вертикальные колебательные движения. Это исключает зоны застоя крови и минимизирует риск тромбозов. При этом вес устройства составляет всего 90 граммов – в два раза меньше, чем у насосов со схожим принципом работы от других производителей.
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