В России впервые установили пациенту устройство длительной поддержки сердца

Tекст: Дарья Григоренко

Российские врачи впервые имплантировали пациенту инновационное устройство длительной механической поддержки сердца. Операция прошла в Национальном медицинском исследовательском центре имени академика Е.Н. Мешалкина, передает ТАСС.

Первым обладателем миниатюрного насоса китайского производства стал 53-летний мужчина с дилатационной кардиомиопатией, ожидающий пересадку донорского органа.

«Это первая не только в России, но и в СНГ имплантация нового для российской практики аппарата механической поддержки сердца. Устройство показало себя как действительно высокотехнологичное, тщательно проработанное», – отметил генеральный директор центра Евгений Тарасюк. По его словам, аппарат оказался более легким и удобным по сравнению с аналогами, что крайне важно для пациентов, живущих с такими системами годами.

Ключевой особенностью новой модели стала динамическая магнитная левитация. Ротор подвешен в магнитном поле и совершает не только вращательные, но и вертикальные колебательные движения. Это исключает зоны застоя крови и минимизирует риск тромбозов. При этом вес устройства составляет всего 90 граммов – в два раза меньше, чем у насосов со схожим принципом работы от других производителей.

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