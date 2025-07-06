Если изучать украинский язык, неважно, в рамках школьной программы или факультативно – то что именно изучать? Неясно, какая из множества редакций правописания правильная. Более того, лексика языка различается от региона к региону, а литература и вовсе требует ревизии.32 комментария
Генерал-майор Гудков посмертно получил вторую звезду Героя
Президент Владимир Путин наградил второй медалью «Золотая Звезда» посмертно замглавкома ВМФ России, экс-командира 155-й отдельной гвардейской бригады гвардии генерал-майора Михаила Гудкова, погибшего в Курской области.
Президент России Владимир Путин присвоил генерал-майору Михаилу Гудкову звание Героя России и наградил его медалью «Золотая Звезда» (посмертно), передает ТАСС. Соответствующий указ был размещен на официальном портале опубликования правовых актов в воскресенье.
В документе отмечается: «За мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции, наградить героя Российской Федерации генерал-майора Гудкова Михаила вторым знаком особого отличия – медалью «Золотая Звезда «(посмертно)».
Гудков ранее был удостоен звания Героя России в октябре 2023 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, генерал-майор Гудков погиб во время боевой работы в Курской области. Александр Хинштейн пообещал увековечить память заместителя главнокомандующего ВМФ Гудкова в Курской области. Местом прощания с заместителем главкома ВМФ Гудковым стала Москва.