Попытки прославить Лаврентия Берию – часть более обширных попыток восхвалить, а может, и воссоздать, ту политическую систему, одним из высокопоставленных деятелей которой он был. Однако судьба Берии – это как раз пример того, почему эту систему восхвалять не стоит.10 комментариев
Минобороны Польши заявило о согласии Пентагона на создание военной базы
Минобороны Польши: Пентагон разрешил построить американскую военную базу
Глава министерства национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Пентагон дал «зеленый свет» на создание постоянной американской военной базы в стране.
Об этом Косиняк-Камыш сообщил после переговоров с главой Пентагона Питом Хегсетом в Вашингтоне. По его словам, американская сторона заявила, что «все движется в правильном направлении», пишет Politico.
«Мы расцениваем это как зеленый свет со стороны Пентагона», – сказал он.
Ожидается, что президент США Дональд Трамп примет окончательное решение по этому вопросу в начале декабря.
Хегсет в свою очередь призвал европейских союзников по НАТО взять на себя большую ответственность за собственную оборону, что потенциально позволит Вашингтону сократить военное присутствие в Европе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш анонсировал визит в США для переговоров о размещении постоянной американской военной базы. В прошлом месяце премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил о выборе страны для создания европейского центра по обслуживанию ракетных комплексов Patriot. В октябре президент США Дональд Трамп допустил создание постоянной американской военной базы на польской территории.