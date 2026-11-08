Есть Запад, где все ходят строем и подчиняют свои интересы одному лидеру – Вашингтону. Но внутри этой казарменной системы остается много место для интриг и противоречий.0 комментариев
Самолет-разведчик США дважды за сутки приблизился к границам России
Американский борт радиолокационной разведки дважды пролетел у российских границ
Американский самолет радиолокационной разведки Bombardier Artemis II дважды за день совершил полет вблизи российских рубежей со стороны Калининградской области и Эстонии.
Американский самолет Bombardier Artemis II вылетел с румынской авиабазы имени Михаила Когэлничану утром в воскресенье и направился на север. Около 12:02 мск воздушное судно пролетело в сотнях километров от границы Польши с Калининградской областью, передает РИА «Новости».
Обогнув российский регион, борт взял курс на Эстонию. В 14:29 мск он находился в десятках километров от границы прибалтийской республики с Россией, продолжая движение в северном направлении.
Воздушное судно переоборудовано американской компанией Leidos из бизнес-джета под нужды радиолокационной разведки. В последние годы Москва фиксирует беспрецедентную активность НАТО у своих западных рубежей, в то время как альянс продолжает наращивать силы в Европе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу зарегистрированный в США самолет-разведчик НАТО Bombardier Artemis II заметили над нейтральными водами Черного моря.
В пятницу самолет дальней радиолокационной разведки Boeing E-3A Sentry начал кружить в воздушном пространстве Польши недалеко от Калининградской области.
В среду американский борт Bombardier Artemis II пролетел вдоль российских рубежей через воздушное пространство Литвы и Польши.