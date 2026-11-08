Самолет-разведчик США дважды за сутки приблизился к границам России

Американский борт радиолокационной разведки дважды пролетел у российских границ

Tекст: Ольга Иванова

Американский самолет Bombardier Artemis II вылетел с румынской авиабазы имени Михаила Когэлничану утром в воскресенье и направился на север. Около 12:02 мск воздушное судно пролетело в сотнях километров от границы Польши с Калининградской областью, передает РИА «Новости».

Обогнув российский регион, борт взял курс на Эстонию. В 14:29 мск он находился в десятках километров от границы прибалтийской республики с Россией, продолжая движение в северном направлении.

Воздушное судно переоборудовано американской компанией Leidos из бизнес-джета под нужды радиолокационной разведки. В последние годы Москва фиксирует беспрецедентную активность НАТО у своих западных рубежей, в то время как альянс продолжает наращивать силы в Европе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу зарегистрированный в США самолет-разведчик НАТО Bombardier Artemis II заметили над нейтральными водами Черного моря.

В пятницу самолет дальней радиолокационной разведки Boeing E-3A Sentry начал кружить в воздушном пространстве Польши недалеко от Калининградской области.

В среду американский борт Bombardier Artemis II пролетел вдоль российских рубежей через воздушное пространство Литвы и Польши.