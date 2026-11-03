Британский самолет-разведчик впервые с сентября заметили над Черным морем

Tекст: Тимур Шайдуллин

«Самолет Boeing RC-135W Rivet Joint прилетел к Черному морю с военной базы Уоддингтон, расположенной в Британии, после чего стал совершать полет над центральной частью акватории с запада на восток и обратно, не входя при этом в воздушное пространство какой-либо из стран», – сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских службах.

Он добавил, что борт продолжает работу на высоте около 10 км. Кроме того, южнее над акваторией с 09:40 мск курсирует зарегистрированный в США самолет-разведчик НАТО Bombardier Artemis II. Он постоянно базируется на аэродроме в румынской Констанце и движется с запада на восток и обратно на высоте около 11 км, пояснил источник.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Североатлантический альянс решил направить морские патрульные самолеты и беспилотники для укрепления восточного фланга в Черном море.

Ранее американский самолет радиолокационной разведки Bombardier Artemis II начал патрулирование над акваторией.

В пятницу американское воздушное судно этого типа приступило к патрулированию над Черным морем.