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    Ольга Андреева Ольга Андреева Как Сталина вынесли из мавзолея и к чему это привело

    30 октября 1961 года, в последний день работы ХХII съезда КПСС, повестку заседания внезапно нарушил глава Ленинградского обкома партии Спиридонов. Он предложил вынести тело Сталина из мавзолея и перезахоронить у Кремлевской стены. Делегаты от неожиданности открыли рты.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Первопричины СВО следует искать на Западе

    Пять лет назад успешно развивающаяся Россия еще надеялась на мирный диалог с Западом, но к концу 2021 года стало понятно, что с нами разговаривать не хотят. Чтобы защитить интересы своей безопасности и возможность развиваться дальше, Россия была вынуждена вступить в открытый конфликт с НАТО и начать СВО.

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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Немцам не хватает российского влияния

    Канцлер Мерц заявляет, что больше всего его беспокоит «не экономика ФРГ, не Евросоюз, не Америка и не Китай, а влияние России на наше общество». То есть на их, германское, общество. Чувак, ты серьезно?

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    31 октября 2026, 12:59 • Новости дня

    Бернем допустил принесение извинений за роль Британии в работорговле

    Guardian: Бернем не исключил извинений за роль Британии в работорговле

    Tекст: Мария Иванова

    Премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил, что не исключает принесения официальных извинений от лица государства за причастность страны к трансатлантической работорговле.

    Лондон рассматривает возможность официального признания вины за трансатлантическую работорговлю, передает РИА «Новости» со ссылкой на статью политика в The Guardian.

    «Мы предлагаем структурированный диалог с теми, кого затронула трансатлантическая работорговля. Важной частью этого процесса станет рассмотрение призывов к принесению официальных извинений от имени британского государства, и я это не исключаю», – написал Бернем.

    Он назвал работорговлю жестоким преступлением и выразил сожаление из-за страданий миллионов людей. В воскресенье политик примет участие в саммите стран Содружества на Антигуа.

    При этом глава правительства выступил против выплаты финансовых репараций, объяснив, что современные британцы не могут нести ответственность за исторические преступления другой эпохи. Вместо этого Лондон рассмотрит реструктуризацию долгов беднейших стран Содружества для обеспечения более выгодных процентных ставок и длительных сроков погашения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу стало известно о намерении премьер-министра Британии Энди Бернема уйти от спора о репарациях за работорговлю на саммите Содружества.

    В среду король Великобритании Карл III заявил о великих страданиях из-за работорговли в колониях в Карибском бассейне.

    Во вторник британский министр по делам бизнеса и торговли Джонатан Рейнольдс назвал необоснованными требования бывших колоний королевства о выплате компенсаций.

    29 октября 2026, 10:43 • Новости дня
    Британия задумала временный налог на банки ради поддержки Украины
    Британия задумала временный налог на банки ради поддержки Украины
    @ Godfrey Pitt/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Канцлер казначейства Британии Джон Хили представил первый бюджет кабинета премьер-министра Энди Бернема, включающий временный налог на банки, выплаты домохозяйствам по 100 фунтов и пакет поддержки Украины на 10 млрд фунтов.

    Бюджет объемом в 150 страниц получил название «передышка для настоящего, новая надежда на будущее», что фактически признает его промежуточным шагом перед более масштабными реформами, пишет Politico. «Это был бюджет в духе «курс неизменен», которого от нас и ждали», – заявил депутат-лейборист Даррен Джонс.

    Хили объявил о временном повышении налога на банки сроком лишь на 15 месяцев, которое принесет менее 1 млрд фунтов в пиковый год, а также продлил до 2027 года снижение топливного акциза, налоговую скидку на энергию для домохозяйств и ограничение стоимости автобусных билетов двумя фунтами. Общая налоговая нагрузка в стране вырастет до рекордных 38,6% ВВП.

    Канцлер подтвердил план довести оборонные расходы до 3% ВВП к 2030 году и до 3,5% к 2035 году, а разрыв в 1,8 млрд фунтов в год в инвестиционной программе обороны планируется закрыть за счет сокращения капитальных бюджетов всех ведомств на 1%. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что канцлер «сделал его день», объявив о пакете экономической и военной поддержки Киеву на 10 млрд фунтов.

    Независимый Office for Budget Responsibility снизил прогноз роста экономики Британии на 2027 год с 1,6% до 1%, а институт IFS назвал меры бюджета «мешаниной» мелких изменений, которые мало повлияют на рост.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе The Times сообщила о планах министра финансов Британии Джона Хили объявить об увеличении расходов на оборону. В июле Politico писало о масштабной перестановке в кабинете министров, устроенной премьером Энди Бернемом после его прихода к власти. В конце июня Энди Бернем пообещал лишить Лондон части финансовых полномочий, перенаправив бюджетные потоки в регионы.

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    30 октября 2026, 11:16 • Новости дня
    Politico: Бернему грозят требования о репарациях за работорговлю

    Politico: Бернем пытается избежать спора о репарациях за работорговлю

    Politico: Бернему грозят требования о репарациях за работорговлю
    @ Dinendra Haria/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Премьер-министр Британии Энди Бернем на следующей неделе отправится на саммит Содружества в Антигуа и Барбуде, где рассчитывает уйти от спора о репарациях за работорговлю.

    Саммит глав правительств Содружества пройдет на следующей неделе в Антигуа и Барбуде и станет для Бернема первым зарубежным визитом вместе с королем Карлом III, который возглавляет организацию, пишет Politico. Глава МИД Эд Милибэнд заявил изданию в прошлом месяце, что репарации не являются ответом на запросы бывших колоний.

    Два года назад предшественник Бернема Кир Стармер на саммите в Самоа лично правил на экране абзац итогового коммюнике о репарациях в окружении других лидеров, а формулировка о «разговоре ради общего будущего на основе равенства» лишь отложила решение. Участники поездки 2024 года называют ее провалом.

    В мае 123 страны приняли на площадке ООН резолюцию о диалоге в духе доброй воли о репарационной справедливости, Британия воздержалась. Премьер Барбадоса Миа Моттли в июне представила манифест карибских лидеров о «моральном, этическом и правовом» основании для репараций, а генеральный секретарь Содружества Ширли Ботчве допустила, что извинения за работорговлю «не повредили бы».

    «Разговор радикально продвинулся вперед», – заявил основатель кампании Repair Campaign Денис О'Брайен. По его мнению, Британии и другим европейским странам стоит начать с извинений и затем перейти к взаимодействию, а Форин-офис и аппарат премьера играют словами в Scrabble и ставят в трудное положение короля Карла III, которого высоко ценят в Карибском бассейне.

    Даунинг-стрит ограничил пул журналистов на саммите, а МИД готовит фонд климатической устойчивости для развивающихся стран. Премьер Индии Нарендра Моди на саммит не приедет. Оценки возможных выплат доходили до 18 трлн фунтов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду король Британии Карл III заявил о «великих страданиях» жителей Карибского бассейна от работорговли в колониях. Во вторник министр по делам бизнеса и торговли Британии Джонатан Рейнольдс назвал требования бывших колоний о репарациях необоснованными. В июне глава британского правительства Кир Стармер собирался представить план передачи власти после потери поддержки большинства депутатов Лейбористской партии, перешедших на сторону Бернема.

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    31 октября 2026, 12:06 • Видео
    Израиль в тупике: удивительные итоги выборов

    В Израиле подвели окончательные итоги парламентских выборов, но они не отличаются от предварительных: ничья, тупик, никто не сможет составить коалицию. Однако самое удивительное не это.

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    28 октября 2026, 16:55 • Новости дня
    Захарова: Российские военные уничтожат новые Storm Shadow для ВСУ

    Захарова: Российские военные уничтожат новые поставленные Киеву Storm Shadow

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские военные и спецслужбы примут меры для своевременного уничтожения новых британских ракет Storm Shadow в случае их поставки Киеву, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова в ходе брифинга отметила, что Москва фиксирует сообщения в британских СМИ о планах новых поставок крылатых ракет Storm Shadow ВСУ, передает РИА «Новости».

    «Это компетенция наших военных, разведслужб, которые, безусловно, предпримут необходимые действия для своевременного уничтожения этих законных целей», – заявила представитель внешнеполитического ведомства.

    Она подчеркнула, что подобные планы свидетельствуют о намерении Британии способствовать эскалации конфликта и углублению кризиса.

    «Происходящее со Storm Shadow – это конкретное свидетельство приверженности Соединенного Королевства установке на углубление кризиса и эскалацию войны до последнего украинца ради нанесения, как они формулируют это, максимального ущерба нашей стране», – сказала Захарова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца замминистра обороны Британии Луиза Сандер-Джонс заявила об отсутствии у Киева возможностей для начала собственного производства крылатых ракет SCALP и Storm Shadow.

    Ранее Мария Захарова назвала планы Лондона передать Украине данные для дальнобойных ракет SCALP проявлением русофобской политики.

    До этого она сообщила о передаче Британией Киеву технологий для самостоятельного производства ракет Storm Shadow.

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    28 октября 2026, 18:52 • Новости дня
    Британия объявила о выделении Украине 13,2 млрд долларов дополнительной помощи

    Глава Минфина Хили: Британия выделит Украине 13,2 млрд долларов помощи

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министр финансов Британии Джон Хили заявил о решении Лондона выделить Украине более 13,2 млрд долларов в качестве дополнительной военной и экономической помощи.

    Глава британского Минфина анонсировал новый пакет поддержки Киева в ходе представления бюджета на 2027 год, передает РИА «Новости». «Десять миллиардов фунтов стерлингов (более 13,2 млрд долларов) дополнительной экономической и военной помощи в виде кредитов, гарантий экспортного финансирования», – заявил Хили.

    Министр добавил, что на ближайшую зиму Британия также выделит Украине почти 669 млн долларов в качестве срочного военного финансирования. Трансляция выступления велась на сайте британского парламента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом исполняющий обязанности министра обороны Украины Евгений Хмара запросил у британского коллеги дополнительные поставки вооружений и радиолокационных систем.

    В прошлом году британская газета Telegraph предупредила о возможной задержке поставок американского оружия на Украину из-за приостановки работы правительства в Вашингтоне.

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    28 октября 2026, 19:17 • Новости дня
    Захарова ответила на призыв Лондона подготовиться к войне за тысячу дней

    Захарова: Слова министра Стритинга о войне за тысячу дней – нагнетание истерии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Заявления министра обороны Британии Уэса Стритинга о необходимости подготовки к масштабному конфликту за тысячу дней являются очередной попыткой запугать население мифической угрозой, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Это очередная попытка нагнетания истерии в английском обществе, в том числе с использованием русофобского мифа о некой российской угрозе», – цитирует Захарову РИА «Новости».

    По ее словам, подобные реплики звучат не впервые. Дипломат отметила, что такие заявления британских властей рассчитаны на массовую доверчивую аудиторию, которая многократно оболванена местными таблоидами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду британский министр обороны Уэс Стритинг на пресс-конференции в Варшаве заявил о необходимости подготовки стран НАТО к сценарию войны с Россией.

    В воскресенье глава британского военного ведомства предупредил о вероятном начале масштабного конфликта через тысячу дней.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова с сарказмом высказалась о предполагаемых планах Лондона готовиться к войне.

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    28 октября 2026, 19:46 • Новости дня
    The Times: Три британские атомные подлодки типа Vanguard вышли в море

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Три из четырех подводных лодок типа Vanguard Военно-морских сил Британии, способных нести ядерное оружие, вышли в море, сообщила газета The Times.

    Согласно британской военной доктрине, одна из подлодок типа Vanguard постоянно находится в море на боевом дежурстве. Две другие субмарины, вероятно, задействованы в учениях и подготовке к будущим патрульным операциям, пишет ТАСС со ссылкой на газету The Times.

    Отмечается, что это первый подобный случай за более чем пять лет. Издание указывает, что наличие сразу трех подводных лодок, готовых к выполнению миссий, позволяет британским ВМС «сократить продолжительность патрулирований».

    Всего на вооружении у Британии состоят четыре атомные субмарины типа Vanguard, построенные в 1990-х годах. Они несут баллистические ракеты Trident II. К началу 2030-х годов их планируют заменить подлодками типа Dreadnought.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британские парламентарии сообщили о неспособности Королевских военно-морских сил конкурировать с Россией в арктическом регионе из-за неприспособленности субмарин для задач подо льдом.

    Ранее Германия задумалась об инвестировании в британскую программу ядерного сдерживания Trident.

    До этого посол в Лондоне Андрей Келин заявил о необходимости для Москвы учитывать закупку Британией американских истребителей F-35.

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    30 октября 2026, 02:59 • Новости дня
    Полиция Лондона признала возможное нарушение в деле отца Меган Маркл

    Tекст: Антон Антонов

    Британская полиция передала надзорному органу сведения о возможном нарушении со стороны Скотленд-Ярда в связи с обращением по делу Томаса Маркла-старшего, отца жены принца Гарри Меган Маркл. На Филиппинах его подозревают в хранении детской порнографии.

    В Скотленд-Ярде признали, что в начале 2019 года получили письмо о многочисленных правонарушениях, совершенных за пределами Соединенного Королевства и связанных с Марклом-старшим, однако передали это письмо Меган Маркл, не поделившись документом с другими департаментами полиции, передает РИА «Новости».

    «Мы добровольно сообщили о возможном нарушении независимому управлению по вопросам работы полиции в связи с решением, не информируя другие правоохранительные органы, передать письмо в офис герцога и герцогини Сассекских», – говорится в заявлении лондонской полиции, где также отметили, что о письме проинформировали правоохранительные органы в других странах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, полиция на Филиппинах начала расследование в отношении Томаса Маркла-старшего по подозрению в хранении архива детской порнографии.

    В полицию на него заявил собственный сын.

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    31 октября 2026, 10:23 • Новости дня
    Британское издание испугалось заявления Путина о конфликте в Европе

    Daily Express: В Британии испугались заявления Путина о конфликте в Европе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Британская газета Daily Express назвала заявление президента Владимира Путина о Европе «леденящей душу угрозой». 

    Британская газета Daily Express выразила тревогу в связи с предупреждением президента России Владимира Путина о последствиях эскалации конфликта между Россией и Западом.

    «Эта леденящая душу угроза <…> – последняя в череде предупреждений Западу…» – приводит цитату из публикации РИА «Новости».

    Издание попыталось обвинить Россию в диверсиях в Европе, однако признало, что официальные лица на Западе указывали на нежелание Путина вступать в военную конфронтацию с НАТО.

    Свое заявление президент сделал на пресс-конференции по итогам саммита Россия – Африка. Он подчеркнул, что если конфликт зайдет слишком далеко, то победителей в нем не будет, и призвал об этом не забывать.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу ирландский журналист Чей Боуз назвал важным заявление Владимира Путина о готовности России к конфликту с Западом.

    Ранее британские СМИ назвали заявление российского президента на ВЭФ серьезным сигналом для Запада. До этого та же Daily Express заявила о сильной тревоге на Западе из-за использования российской ракеты «Орешник».

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    28 октября 2026, 15:38 • Новости дня
    Британия продлила лицензию на операции с болгарскими структурами «Лукойла»

    Минфин Британии продлил лицензию на работу с болгарскими структурами «Лукойла»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министерство финансов Британии продлило действие лицензии на совершение операций с болгарскими структурами российской нефтегазовой компании «Лукойл» до 26 февраля 2027 года.

    Британское ведомство внесло изменения в генеральную лицензию, продлив срок ее действия до 26 февраля следующего года, передает РИА «Новости». Под действие документа подпадают такие компании, как Lukoil Bulgaria EOOD, Lukoil Neftochim Burgas AD и предприятие по заправке самолетов Lukoil Aviation Bulgaria EOOD.

    Впервые Лондон выдал лицензию на осуществление транзакций с болгарскими предприятиями находящейся под британскими санкциями российской компании в ноябре 2025 года. Нынешнее продление стало третьим по счету.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе министерство финансов США продлило на месяц лицензию на продажу зарубежных активов «Лукойла».

    В середине месяца американское ведомство приняло решение продлить действие генеральной лицензии на проведение финансовых операций на объектах российской компании за пределами страны.

    В ноябре 2025 года британские власти вывели болгарские дочерние фирмы «Лукойла» из-под санкций.

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    30 октября 2026, 19:38 • Новости дня
    Британский политолог предрек НАТО и ЕС кризис и распад

    Британский политолог Саква предрек распад НАТО и ЕС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Европейский союз и НАТО в будущем могут столкнуться с глубоким кризисом, который поставит под вопрос их дальнейшее существование, считает профессор политологии Кентского университета Ричард Саква.

    По словам эксперта, сегодня коллективный Запад столкнулся с большим количеством внутренних противоречий, передает РИА «Новости». «Это исчерпавшая себя система, он (Запад) оказался заперт в определенном историческом тупике… Запад больше не движется вперед, он уже даже не способен соответствовать собственному прошлому», – сказал Саква в ходе лекции в Российском культурном центре в Пекине. Он отметил, что надвигающийся кризис ощущается на уровне общества.

    Жизнь Запада превратилась в бесконечный «день сурка», считает эксперт. По его словам, НАТО и ЕС могут не пережить завершение конфликта на Украине и последующее осмысление его человеческих, эмоциональных и финансовых последствий.

    «Возможно, сам Запад в итоге распадется – например, Европейский союз может не уцелеть… я сомневаюсь, что НАТО или ЕС смогут сохраниться, по крайней мере, в своем нынешнем виде», – добавил политолог.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявил о стремлении НАТО, Евросоюза и Лондона разжечь в Европе большую войну.

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    30 октября 2026, 17:20 • Новости дня
    Летевший из Греции в Британию самолет Jet2 подал аварийный сигнал

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Воздушное судно авиакомпании Jet2, выполнявшее пассажирский рейс из Греции в Британию, передало сигнал общей чрезвычайной ситуации и направилось в Хорватию.

    Пассажирский борт вылетел из греческого города Самос и взял курс на британский Манчестер. В ходе выполнения рейса экипаж передал код 7700, который свидетельствует о возникновении нештатной ситуации на борту, передает РИА «Новости».

    Сейчас самолет британской авиакомпании Jet2 изменил первоначальный маршрут. Согласно актуальным полетным данным, воздушное судно летит в направлении международного аэропорта хорватского города Сплит.

    Транспондерный код 7700 является универсальным сигналом и применяется в международной авиации для информирования диспетчерских служб о любой общей чрезвычайной ситуации на борту. Использование этого сигнала пилотами необязательно означает прямую угрозу катастрофы лайнера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре в Забайкальском крае легкомоторный самолет Cessna совершил аварийную посадку.

    Летом в Новгородской области частный самолет Л-4 сел на мелководье озера Ильмень.

    Весной самолет Ан-2 с восемью пассажирами приземлился в лесу на территории Якутии.

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    30 октября 2026, 14:12 • Новости дня
    Власти Ирландии начали подготовку к объединению с Северной Ирландией

    The Irish Times: Ирландия начала подготовку к объединению с Северной Ирландией

    Tекст: Мария Иванова

    Правительство Республики Ирландия учредит новое ведомство для подготовки к объединению с Северной Ирландией, сообщил премьер-министр страны Михол Мартин.

    Новая правительственная структура проработает различные сценарии конституционного будущего для Ирландии, включая возможность объединения. Власти страны впервые готовятся к воссоединению с Ольстером, передает ТАСС со ссылкой на The Irish Times.

    Новое ведомство также будет вести подготовку к сохранению Северной Ирландии в составе Соединенного Королевства или ее переходу под суверенитет Дублина с высокой степенью автономности.

    В сентябре президент США Дональд Трамп на встрече с Мартином заявил о желании видеть объединение Республики Ирландия с Северной Ирландией. Это высказывание дало толчок центробежным тенденциям в Великобритании. Вскоре первые министры Северной Ирландии, Уэльса и Шотландии подписали меморандум о взаимопонимании с фиксацией права регионов на самоопределение.

    В канцелярии британского премьер-министра Энди Бернема отвергли возможность проведения референдумов о выходе из страны. Согласно Белфастскому соглашению 1998 года, переход Северной Ирландии под контроль Дублина возможен при согласии большинства жителей Ольстера и Республики Ирландия, однако для референдума необходим указ британского министра по делам Северной Ирландии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце первые министры Северной Ирландии, Уэльса и Шотландии потребовали от Лондона провести референдумы о независимости этих территорий.

    Политолог Владимир Корнилов связал нарастающие центробежные тенденции с некомпетентностью британского руководства.

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    30 октября 2026, 13:34 • Новости дня
    Полиция Шотландии начала расследование вечеринок принца Эндрю в замке Балморал

    Daily Express: Полиция расследует вечеринки принца Эндрю и Эпштейна в Балморале

    Tекст: Мария Иванова

    Полиция Шотландии инициировала расследование закрытых вечеринок с участием брата британского короля Эндрю Маунтбеттен-Виндзора и американского финансиста Джеффри Эпштейна в королевском замке Балморал.

    Правоохранительные органы проверяют информацию, что в шотландскую резиденцию монархов доставляли женщин для оказания сексуальных услуг. В организации этих визитов может быть замешана подруга Эпштейна Гислейн Максвелл, которая отбывает 20-летний тюремный срок за эксплуатацию несовершеннолетних, передает ТАСС со ссылкой на газету Daily Express.

    Американский финансист Джеффри Эпштейн был задержан в 2019 году по обвинению в организации визитов десятков несовершеннолетних девушек в свой дом на Манхэттене в 2002–2005 годах. Уголовное преследование было прекращено после его самоубийства в тюремной камере в августе того же года.

    В феврале Эндрю Маунтбеттен-Виндзор был задержан для допроса по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями в период работы специальным представителем Великобритании по международной торговле. Следствие считает, что он мог передавать Эпштейну конфиденциальные сведения. После громкого скандала брата британского короля лишили почетных воинских званий и титула принца.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца полиция долины Темзы признала незаконность обысков в домах брата британского короля Эндрю Маунтбеттен-Виндзора.

    В прошлом месяце он подал в суд иск к британской полиции о незаконности задержания и обысков.

    В феврале британские полицейские задержали Эндрю Маунтбеттен-Виндзора на фоне скандала с американским финансистом Джеффри Эпштейном.

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    30 октября 2026, 13:07 • Новости дня
    Совбез: Британия стала чемпионом по попыткам посеять рознь в России

    Совбез: Британия стала абсолютным чемпионом по попыткам сеять рознь в России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Британия является абсолютным чемпионом по попыткам внести деструктив и посеять межнациональную рознь в России, заявил заместитель секретаря Совета безопасности Алексей Шевцов.

    «Конечно, абсолютным чемпионом по попыткам внести деструктив и посеять межнациональную, межконфессиональную рознь в России является островное государство со столицей в Лондоне, которое на протяжении, наверное, всей нашей истории пыталось всяческими способами ослабить нашу страну», – заявил Шевцов, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что Британия пыталась поддерживать государства, с которыми воевала Россия, а также финансировать иммиграцию и оппозицию. По словам Шевцова, некоторые историки связывают британских послов с убийством императора Павла I и Февральской революцией 1917 года.

    Замсекретаря Совбеза добавил, что политика «разделяй и властвуй» присуща британцам со времен Римской империи, и это ощутили на себе многие страны-колонии. В качестве примера он привел разделение Индии в 1947 году, последствия которого ощущаются до сих пор в кашмирском конфликте.

    Шевцов подчеркнул, что британцы совершали множество действий ради сохранения своего влияния и статуса сверхдержавы, которым они сейчас не обладают.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее депутат Госдумы Андрей Колесник указал на сохраняющийся у Лондона страх перед Москвой из-за реакции на учебные стрельбы российского корабля.

    Также заместитель секретаря Совета безопасности РФ Алексей Шевцов назвал совместные учения ядерных сил России и Белоруссии отрезвляющими для стран ЕС.

    Кроме того, посольство России в Великобритании осудило планы Лондона по милитаризации Арктики.

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    30 октября 2026, 12:55 • Новости дня
    В Совбезе назвали Джонсона одним из разрушителей стамбульских договоренностей

    Совбез: Джонсон был одним из основных разрушителей стамбульских договоренностей

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Бывший британский премьер Борис Джонсон стал одним из главных участников разрушения стамбульских договоренностей по Украине в 2022 году, заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Алексей Шевцов.

    «Этот персонаж (Джонсон) внес много деструктива, особенно когда стамбульские договоренности были уже парафированы. Он тогда одним из основных акторов был, который разрушил эти договоренности», – сказал Шевцов в преддверии Международной недели народов России, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу помощник президента Юрий Ушаков заявил об отсутствии точной даты проведения трехсторонних переговоров с участием России, США и Украины.

    В четверг Ушаков рассказал о завершении формирования костяка российской делегации для трехсторонних переговоров по Украине в Абу-Даби.

    В среду Ушаков пообещал в скором времени объявить точную дату проведения трехсторонних переговоров.

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