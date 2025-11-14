Мы не без иронии обсуждаем обещания Трампа закончить конфликт на Украине. Но если всерьез – то зачем это ему? Пока война продолжается, сохраняются существующие и вводятся новые санкции, он зарабатывает.0 комментариев
Британия сняла санкции с двух «дочек» «ЛУКОЙЛа» в Болгарии
Болгарские дочерние фирмы российской компании «ЛУКОЙЛ» – Lukoil Bulgaria и Lukoil Neftochim Burgas – были выведены из-под санкций Британии.
Об этом говорится в генеральной лицензии, которую распространило Управление по осуществлению финансовых санкций Британии, передает ТАСС.
Лицензия действует до 14 февраля 2026 года.
В начале ноября Болгария запросила исключение из антироссийских санкций США против «ЛУКОЙЛа».
Ранее Молдавия объявила о прекращении работы «ЛУКОЙЛа» в стране из-за санкций.