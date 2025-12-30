В 2025 году правые (иногда и левые) евроскептики, выступающие против вооружения Украины и разрыва с Россией, успешно выступили на выборах в Европе. Люди устали от того, что «системные» политики поставили внешнюю политику вперёд внутренней на фоне явных трудности внутри европейских стран.0 комментариев
В Минусинске при пожаре в жилом доме погибли четверо человек
В городе Минусинск Красноярского края ночью произошел пожар, погибли четыре человека, сообщили в Главном следственном управлении СК по региону.
В сгоревшем доме проживала 54-летняя женщина вместе с 35-летним сыном, к ним вечером пришли двое знакомых мужчин в возрасте 42 и 51 года, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.
Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.
Все четверо в ночь трагедии распивали алкогольные напитки. Пожар начался на кухне, тела жертв после ликвидации огня были найдены с сильными признаками термического воздействия.
Ранее в Петропавловске-Камчатском при пожаре погибли четыре человека, включая двух детей, было возбуждено уголовное дело.