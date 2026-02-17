  • Новость часаВС России нанесли массированный удар возмездия по объектам энергетики Украины
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Бороться с лженаукой не менее важно, чем за науку
    17 февраля 2026, 12:16 Мнение

    Бороться с лженаукой не менее важно, чем за науку

    В рыночных джунглях выживают наиболее приспособленные – и это, увы, не имеет никакого отношения к их добросовестности или истинности того, что они говорят. Шарлатанству легко выиграть борьбу за внимание и доверие людей у настоящей науки.

    Сергей Худиев Сергей Худиев

    публицист, богослов

    Замена «Старлинка» для российской армии возможна из стратосферы
    Семья Варданяна назвала 20 лет тюрьмы «приговором всему армянскому народу»
    Супруга Пашиняна объявила о завершении брака
    Стриженова показала Ефремова без грима после премьеры

    Как сообщается, президиум Российской академии наук утвердил новый состав Комиссии по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований, которую недавно возглавил академик Александр Глико. Почему эта новость важна, а комиссия – это нечто гораздо большее, чем клуб интеллектуалов?

    Мы живем в мире, где мощные коммерческие, психологические и даже политические силы работают на разрушение науки и здравого смысла. В рыночных джунглях выживают наиболее приспособленные – и это, увы, не имеет никакого отношения к их добросовестности или истинности того, что они говорят. Шарлатанству легко выиграть борьбу за внимание и доверие людей у настоящей науки. Использование как бы научной терминологии, туманных ссылок на «исследования» и мнение «ученых» помогает повысить продажи книг и просмотры роликов.

    В этом легко убедиться, например, задав на сайте любого книжного магазина поиск по слову «квантовый». Первые места по числу продаж занимают книги с названиями вроде «Квантовый воин: сознание будущего», «Квантовый ум. Грань между физикой и психологией», «Осознанное голодание и Квантовый скачок» и тому подобная эзотерика – а первую книгу, в которой речь идет, собственно, о квантовой физике, вы обнаружите далеко не сразу.

    Такое вытеснение науки шарлатанством, связано, в частности, с тем, что талант к научной деятельности и талант к самопрезентации редко сочетаются в одном и том же человеке. Ученому чаще всего некогда заниматься самопиаром, да и к джиару (то есть выстраиванию отношений с государством) у него обычно нет таланта. Он может легко проиграть битву за приз зрительских симпатий проходимцу – или даже просто человеку с подвижной психикой, который создает яркие, увлекательные теории, способен убедительно излагать их и заражать людей своим энтузиазмом.

    Настоящая наука – вещь довольно элитарная; вы должны годами учиться, чтобы понимать, о чем идет речь. Лженаука гораздо демократичнее, проще и доступнее. Неспециалисту бывает трудно понять, когда он имеет дело с серьезным научным исследованием, а когда – с фантазерством и надувательством. Это создает ситуацию «кто первым вышел к публике в лабораторном халате, тот и ученый».

    Является ли это серьезный проблемой? Может быть, ревность профессиональных ученых тут чрезмерна, и публике можно предоставить тешиться теми теориями, которые ей больше нравятся? Увы, но лженаука – это не безобидная глупость. Это серьезная беда. Лечение онкологии биодобавками или какими-нибудь «народными средствами», которые «скрывает» официальная наука, может довольно быстро загнать человека в гроб – и, увы, этому немало примеров.

    На уровне государства псевдонаучные концепции подрывают экономику и рациональное управление, могут привести к непроизводительной растрате бюджетов, и, как показывает пример лысенковщины в СССР, отбросить развитие некоторых отраслей на многие годы назад.

    Лженаука размывает границы между доказанным и предполагаемым, между объективным знанием и убежденностью энтузиаста. Она разрушает критическое мышление, подменяет строгую методологию верой в авторитет какого-нибудь «одинокого гения, восставшего против системы», и создает иллюзию понимания. Это подрывает способность трезво оценивать свои знания (и незнание) и принимать разумные и обоснованные решения.

    Другая проблема с лженаукой состоит в том, что она (не всегда, но часто) претендует на синтез «науки и духовности», то есть, на самом деле, «лженауки и оккультизма», формируя у своих адептов мировоззрение, одинаково чуждое как науке, так и традиционной религии – но претендующее на то, чтобы заместить и то, и другое. Этот «синтез» создает у людей иллюзию приобщенности как научному знанию, так и духовной жизни – а, на самом деле, уводит их и от того, и от другого.

    Церковь не смешивает науку и религию. Как говорится в «Основах социальной концепции Русской православной Церкви», «Научное и религиозное познание имеют совершенно различный характер. У них разные исходные посылки, разные цели, задачи, методы. Эти сферы могут соприкасаться, пересекаться, но не противоборствовать одна с другой. Ибо, с одной стороны, в естествознании нет теорий атеистических и религиозных, но есть теории более или менее истинные. С другой – религия не занимается вопросами устройства материи».

    А вот лженаука, плавно перетекающая в оккультизм и New Age, претендует сразу на обе сферы, при этом тяжело искажая и науку, и духовность. Она подменяет научный метод попытками магического воздействия на материю, и смиренную веру – горделивыми поисками могущества через оккультные техники манипуляции невидимым миром.

    Разоблачение притязаний лженауки, терпеливое разъяснение того, как работает научный метод – важная государственная миссия, и она заслуживает признания и поддержки. Кто-то должен бороться с интеллектуальными сорняками – пока они не задушили все полезные злаки.

    Другие материалы автора


    Главное
    По факту избиения жителя Москвы иностранцами возбуждено дело
    Выжившего в Охотском море Пичугина обвинили в смерти подростка
    Бельгия вызвала посла США из-за обвинений в антисемитизме
    Орбан обвинил Зеленского во вмешательстве в выборы в Венгрии
    Вертолеты Apache вооружили боеприпасами для борьбы с дронами
    Сын экс-премьера Грузии Жвания объявлен в розыск за соучастие в громком убийстве
    Названа стоимость самых дорогих блинов в ресторанах Москвы

    Китайский Новый год приносит убытки российскому бизнесу

    Мировая фабрика прекращает работать на две недели с наступлением китайского Нового года. Китайцы уезжают в деревни к родителям и откладывают любые переписки по работе. В итоге ждать заказанные товары россиянам приходится по несколько месяцев. Более того, не факт, что даже после окончания китайских праздников все сразу нормализуется. Что ждет Россию в этот месяц тишины из Китая? Подробности

    Перейти в раздел

    В Белом доме вычислили антиукраинского «серого кардинала»

    Никому не известный чиновник из Белого дома стал человеком, который изменил политику Вашингтона в отношении Украины и несет ответственность за ссору США с Евросоюзом. Так, по крайней мере, утверждают западные СМИ. Действительно ли Энди Бейкер настолько влиятелен? И чего он в таком случае добивается? Подробности

    Перейти в раздел

    «Хватаюсь за лезвие ножа». Хроника подвига воспитательниц в Бугуруслане

    Детский сад № 1 в Бугуруслане Оренбургской области стал знаменит после того, как воспитательница Лия Галеева и учитель музыки Людмила Платонова спасли десятерых малышей от ворвавшегося наркомана с ножом. Спецкор газеты ВЗГЛЯД познакомился с женщинами, проявившими, помимо огромного мужества, очевидный пример единства народов России. В данном случае – в противодействии прямой и явной угрозе для жизни детей. Подробности

    Перейти в раздел

    Замена «Старлинка» для российской армии возможна из стратосферы

    В России испытан новый высотный летательный аппарат, применение которого способно помочь организации систем связи в зоне боевых действий. Более того, на базе подобных устройств можно даже создать отечественный аналог спутниковой системы «Старлинк». О чем идет речь и почему ВСУ будут бессильны противодействовать данной системе связи? Подробности

    Перейти в раздел

    Киев испугался последствий покушения на генерала Алексеева

    В Москве совершено покушение на замначальника ГРУ Владимира Алексеева. Генерал-лейтенант получил несколько огнестрельных ранений, выжил и находится в тяжелом состоянии. На Украине, где ранее неоднократно брали на себя ответственность за подобные преступления, неофициально говорят о некой «третьей стороне». Однако, как полагают эксперты, за этим нападением в любом случае стоят те, кто намерен сорвать переговорный процесс. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Польша рвется к атомной бомбе

      Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что поляки должны получить собственное ядерное оружие, поскольку республика «находится на грани вооруженного конфликта». Могут ли эти мечты стать реальностью?

    • Европа нашла в США корень своих бед

      Ключевой фигурой в переменах, после которых США сократили поддержку Украины и испортили отношения с Европой, является Энди Бейкер, занимающий в Белом доме довольно скромный пост. Так, по крайней мере, утверждают СМИ в ЕС. Кто этот человек? Почему его называют новым «серым кардиналом» Дональда Трампа?

    • Эрдоган подарит Турцию сыну

      Как утверждает турецкая оппозиция, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган определился с преемником. Им станет его младший сын Билал. Если уж взялся строить новую версию Османской империи, строй по-серьезному, с самоотдачей.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Масленица в 2026 году: какой сегодня день Масленичной недели, точные даты и главные традиции праздника

      Масленичная неделя в 2026 году проходит с 16 по 22 февраля и традиционно предшествует началу Великого поста. Каждый день праздника имеет собственное название и обрядовый смысл – от «Встречи» до Прощеного воскресенья. Рассказываем, какой сегодня день Масленицы, какие даты приходятся на каждый этап седмицы, что принято делать по традиции и как правильно подготовиться к завершению праздничной недели.

    • Что такое ключевая ставка ЦБ РФ простыми словами: на что влияет и какой уровень сейчас, в 2026 году

      Ключевая ставка Центрального банка – один из главных показателей экономики, который влияет на проценты по кредитам и вкладам, инфляцию и общую стоимость денег. Когда ЦБ РФ повышает или снижает ставку, изменения ощущают и банки, и бизнес, и обычные заемщики. Так что же такое ключевая ставка, на каком она уровне в феврале 2026 года и как менялись решения регулятора в последние годы? В справочном материале газеты ВЗГЛЯД собраны актуальные данные и ключевые факты.

    • Сретение Господне 15 февраля 2026: большой церковный праздник, история, смысл и приметы

      В воскресенье, 15 февраля 2026 года, православные христиане отмечают Сретение Господне – один из главных двунадесятых праздников церковного календаря. Этот церковный праздник имеет фиксированную дату и ежегодно приходится на 40-й день после Рождества Христова. Сретение Господне связано с евангельским событием встречи младенца Иисуса со старцем Симеоном в Иерусалимском храме и символизирует встречу человека с Богом. В этот день верующие вспоминают духовный смысл праздника, соблюдают особые традиции и интересуются, что можно и что нельзя делать на Сретение Господне.

    Перейти в раздел

    • Из-за «файлов Эпштейна» под британским премьером зашаталось кресло

      Наибольший политический ущерб от публикаций так называемых файлов Эпштейна – множества документов, касающихся связей покойного педофила и сутенера – понесло на данный момент правительство Великобритании. Ближайший советник премьер-министра страны Морган Максуини уже подал в отставку, и многие уверены, что такой же финал грозит и самому премьеру Киру Стармеру.

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации