    Игорь Караулов Игорь Караулов Для познания Азии одного евразийства недостаточно

    Евразийство – любопытное историческое учение, но оно не может заменить собой реальное постижение цивилизаций Азии. Азия сегодня – это не бескрайние пастбища, на которых кочевники выпасают конские табуны. Это небоскрёбы Шанхая и Эмиратов. Это японские и китайские скоростные поезда. Это крупнейшие порты мира. Это 20 университетов в первой сотне мирового рейтинга.

    Владимир Можегов Владимир Можегов Куда заведет США «явное предначертание»

    Как экспансионизм Трампа уживается с американским же изоляционизмом и почему он находит гораздо больший отклик в американской душе, нежели глобалистский экспансионизм Буша или Клинтонов.

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Ненависть Европы захлебнулась в желании говорить

    Что делать с людьми, которые вслух говорят о том, что им нужен продолжающийся конфликт? Трамп говорит, что он борется за мир. Путин говорит, что он всегда готов к миру. И только у начальников Европы нет слова «мир» в вокабуляре.

    7 февраля 2026, 12:28 • Новости дня

    Физик Кип Торн предсказал поиск инопланетян с помощью гравитационных волн

    Кип Торн допустил использование гравитационных волн для связи с инопланетянами

    Tекст: Мария Иванова

    Гравитационные волны могут стать новым инструментом для поиска внеземных цивилизаций, поскольку сигналы этого типа проходят сквозь любые преграды во Вселенной, заявил нобелевский лауреат, иностранный член Российской академии наук, астрофизик Кип Торн.

    Гравитационные волны могут стать новым инструментом для поиска инопланетных цивилизаций и установления с ними контакта, заявил ТАСС нобелевский лауреат Кип Торн.

    Известный астрофизик, иностранный член Российской академии наук, отметил, что «очень продвинутая цивилизация сможет использовать гравитационные волны для изучения Вселенной или даже для налаживания контактов с другими разумными существами, не опасаясь того, что на пути сигнала появится непроходимое для него препятствие».

    Торн подчеркнул уникальные свойства гравитационных волн: по его словам, в отличие от электромагнитных волн, они способны проникать сквозь любые преграды, что делает их идеальным средством для межзвездной связи и научных исследований.

    Помимо научной деятельности, Кип Торн известен широкой публике благодаря сотрудничеству с режиссером Кристофером Ноланом. Во время создания фильма «Интерстеллар» он выступал в роли научного консультанта, а позже написал книгу, в которой подробно объяснил научные идеи, положенные в основу сюжета картины.

    Между тем российские ученые отмечали, что академик Владислав Пустовойт первым описал механизм детектирования гравитационных волн.

    6 февраля 2026, 22:06 • Новости дня
    Исследователи биллиардных систем оценили российскую математическую школу

    Математик Кибкало: Российская математическая школа остается в авангарде мировой науки

    Исследователи биллиардных систем оценили российскую математическую школу
    @ Кристина Соловьёва/РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Математическое образование в России является эталоном работы как с учеными, так и с одаренными школьниками. Многие исследователи из Японии, Австралии и Европы обращаются за экспертизой к российским ученым, заявили в интервью газете ВЗГЛЯД математики Виктория Ведюшкина и Владислав Кибкало. Ранее в Кремле им вручили премии президента в области науки и инноваций.

    «Мы очень горды тем, что получили награду в Кремле из рук президента Владимира Путина. Это подчеркивает ценность поддержки государством фундаментальной науки, без развития которой у нас не будет качественного образования в различных областях, и, соответственно, прикладных разработок», – пояснила Виктория Ведюшкина, доктор физико-математических наук, профессор механико-математического факультета МГУ.

    Коллектив ученых под ее руководством стал лауреатом премии президента России в области науки и инноваций для молодых ученых за 2025 год за работу по фундаментальной математике, посвященной теории биллиардно-подобных систем.

    «Наше открытие позволяет объединить трехмерную топологию, к которой относится гипотеза Пуанкаре, доказанная Григорием Перельманом, с исследованием динамических систем. Уникальность бильярдной модели состоит в ее наглядности и применимости к системам различного типа. Она позволяет построить «мостики» между разными областями научного знания, что способствует большей фундаментальности математики в целом», – пояснила профессор.

    Как отметила Ведюшкина, для развития фундаментальной науки необходимо качественное математическое образование. «В нашей стране оно выведено на высочайший уровень, это мировой эталон взаимодействия с учеными и одаренными школьниками.

    В России существует множество научных центров и школ с разными подходами. Отечественные научные разработки пользуются большим успехом по всему миру,

    многие исследователи из-за рубежа, из Японии, Австралии, европейских стран обращаются за экспертизой к российским математикам», – рассказала она.

    Внимание к результатам исследований на самомо высоком государственном уровне особенно мотивирует ученых. «Отрадно было почувствовать поддержку и внимание лично президента нашей страны, Владимира Путина, ректора МГУ Виктора Садовничего, наших учителей и коллег, близких, членов команды. Это помогало справиться с волнением», – заявил еще один лауреат Владислав Александрович Кибкало, доцент механико-математического факультета МГУ. – «После мероприятия мне вспоминались строчки из песни Владимира Высоцкого: «Только немного завидуешь тем – другим, у которых вершина еще впереди». Вообще, церемония была продумана до мелочей – а торжественность и четкость протокола гармонично сочетались с внимательным и доброжелательным отношением организаторов».

    «Такие эмоции от мероприятия очень созвучны впечатлениям от пути, пройденного нами в науке.

    Работа ведется системно и командно, новые идеи и инициативы получают поддержку в их реализации. Создана связка «государство – общество – научная среда», что очень важно и вдохновляет на новые шаги. Это приглашение к дальнейшей работе, большое доверие страны и ее руководства, а также коллег», – указал математик.

    «Я смотрю на полученную премию, как на оценку труда университета, факультета и его декана, члена-корреспондента РАН Андрея Шафаревича, нашей школы и команды. Много сил, своего времени и энергии вложил научный руководитель, заведующий кафедрой дифференциальной геометрии и приложений мехмата МГУ, академик Анатолий Фоменко. Со второго или третьего курса, когда каждый из нас выбрал свою специализацию – геометрию и топологию – нам придает силы его поддержка и опыт. Мы и сейчас во многом продолжаем учиться математике, ее приложениям», – добавил Кибкало.

    «Наша премия была дана за научные исследования, то есть в первую очередь вклад в саму науку, математику», – пояснил ученый. – «Практическая сторона нашего открытия состоит в применении обобщенных биллиардов к моделированию систем физики, механическим системам движения твердого тела. Также интегрируемые системы оказались удобным модельным классом для эффективного обучения дифференциальных нейросетей. Эта работа продолжается».

    По словам Кибкало, полученные научные результаты позволили апробировать геометрические методы для промышленных задач от компаний-заказчиков. «Они помогают искать дефекты в изделиях, находить границы между объектами на фотографиях и многие другие. Это позволяет отечественной математической школе оставаться на мировом уровне, получать результаты, интересные и ведущим специалистам, и партнерам по прикладным тематикам», – указал спикер.

    Говоря о важности поддержки научных разработок, Кибкало отметил отечественные программы, в рамках которых ученые-математики могут получать поддержку своих исследований. «Математические центры мирового уровня не только поддерживают опытных и молодых ученых, новые и сложившиеся научные коллективы. Они позволяют заинтересованным студентам принимать активное участие в научных мероприятиях, посещать конференции и школы, слушать лекции ведущих ученых, самим представлять свои первые содержательные результаты. Например, такой центр мирового уровня в 2019 году образовали МГУ и два академических института при поддержке правительства», – отметил он.

    При этом поддержка математики не ограничивается столицей. В регионах России активно работают научно-образовательные центры, действуют сильнейшие научные школы, известные много десятилетий.

    «Например, в Нижнем Новгороде работает идущая от академиков Андронова и Понтрягина школа по динамическим системам и нелинейным колебаниям.

    Уже третий год на площадке и при поддержке Международного математического центра «Сириус» мы вместе с этой группой и партнерами из Института проблем механики РАН имени А.Ю.Ишлинского проводим занятия для студентов, аспирантов», – перечислил собеседник. По итогам прошлой школы 26 студентов решили продолжать обучение на кафедре дифференциальной геометрии и приложений мехмата МГУ.

    «Традиция научных школ, включающих много научных поколений – надежная основа для развития науки в стране. Это позволяет объединить опыт и стратегическое видение старших коллег с яркими новыми идеями молодежи, придать им дополнительный вес, а рабочему процессу – необходимую устойчивость», – подчеркнул Кибкало.

    Накануне президент Владимир Путин вручил премии президента в области науки и инноваций молодым ученым за 2025 год. Одними из лауреатов стал коллектив ученых в составе Виктории Ведюшкиной, Владислава Кибкало и Глеба Белозерова. Награда присуждена им за открытие и исследование обобщенных биллиардов и топологическое моделирование гамильтоновых систем.

    Биллиарды – модели движения материальных частиц на плоскости внутри некоторой ограниченной области, по аналогии с движением шара на бильярдном столе. Они позволяют исследовать классические физические, а в некоторых случаях и квантовые явления, где вместо материальных частиц – квантовые.

    Основным результатом работы коллектива стало открытие обобщенных биллиардных систем, которые авторы назвали «биллиардными книжками», где «листы» – это плоскости, по которым движется частица, переходя с листа на лист, а «корешок» – это общий участок границы плоскостей. За счет того, что форма «листов» может быть принципиально различной, возникает большое разнообразие систем, которое позволяет моделировать гораздо более сложные динамические эффекты различной природы – из математической физики и механики.

    Соединив между собой различные области науки (топологию, теорию динамических систем и гамильтоновую механику) ученым из МГУ удалось создать и развить новое научное направление – топологию интегрируемых биллиардов и сформировать новую научную школу.

    Помимо открытия обобщенных биллиардов коллектив внес вклад в изучение теории интегрируемых систем, в частности систем механики и их аналогов в псевдоевклидовом пространстве (где расстояние между точками может иметь разные знаки), биллиардов в многомерном пространстве, свойств траекторий динамических систем.

    Полученные коллективом результаты уже находят применение в решении фундаментальных и прикладных задач механики и физики, а также используются для обучения нейросетей.

    6 февраля 2026, 04:35 • Новости дня
    Нейробиолог назвал зумеров первым уступающим предшественникам по уму поколением

    Нейробиолог назвал поколение Z первым, уступающим предшественникам по уму

    Нейробиолог назвал зумеров первым уступающим предшественникам по уму поколением
    @ Bo Van Wyk/imago/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Нейробиолог Джаред Хорват рассказал, что поколение, родившееся в период с 1997 года по начало 2010-х годов, страдает когнитивной отсталостью из-за чрезмерной зависимости от цифровых технологий в школе.

    Поскольку с конца 1800-х годов велись записи о когнитивном развитии, поколение Z (зумеры) официально является первой группой, которая набрала меньше баллов, чем предыдущее поколение, из-за снижения внимания, памяти, навыков чтения и математики, способности решать проблемы и общего IQ, пишет Daily Mail.

    Хорват рассказал комитету сената США по торговле, науке и транспорту, что интеллект поколения Z снизился, несмотря на то, что подростки и молодые люди проводили в школе больше времени, чем дети в XX веке.

    Причина, по словам Хорвата, напрямую связана с увеличением объёма обучения, которое в настоящее время проводится с использованием того, что он назвал «образовательными технологиями» или EdTech, включая компьютеры и планшеты.

    Нейробиолог объяснил, что нынешнее поколение отстало, потому что человеческий мозг никогда не был приспособлен к обучению на основе коротких видеороликов, просмотренных в Интернете, и чтения коротких предложений, которые суммируют гораздо более объёмные книги и сложные идеи.

    «Более половины времени, когда подросток бодрствует, он проводит, уставившись в экран. Люди биологически запрограммированы учиться у других людей и проводить глубокие исследования, а не листать страницы в поисках кратких изложений», – сказал учёный в интервью New York Post.

    Хорват и другие эксперты, выступая в конгрессе, объяснили, что люди эволюционировали, чтобы лучше учиться через реальное взаимодействие с людьми, лицом к лицу с учителями и сверстниками, а не с экранов.

    Он добавил, что экраны нарушают естественные биологические процессы, которые способствуют глубокому пониманию, запоминанию и концентрации внимания.

    Дело не в плохом внедрении, недостаточном обучении или потребности в более совершенных приложениях в школах. Учёные заявили, что технология не соответствует тому, как наш мозг работает естественным образом, усваивает и сохраняет информацию.

    Хорват, директор LME Global, группы, которая занимается исследованиями мозга и поведения совместно с предприятиями и школами, сказал, что данные ясно показывают – когнитивные способности начали снижаться примерно в 2010 году.

    «Ответ, по-видимому, кроется в инструментах, которые мы используем в школах для стимулирования этого обучения. Если посмотреть на данные, то, как только страны широко внедряют цифровые технологии в школах, успеваемость значительно снижается», – заявил Хорват в сенате 15 января.

    Он добавил, что США не единственная страна, пострадавшая от цифрового когнитивного спада. Его исследование охватило 80 стран и выявило 60-летнюю тенденцию ухудшения результатов обучения по мере того, как в классы поступало больше технологий.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, OpenAI профинансировала разработку интеграции мозга и компьютера без чипа. Платформа Pinterest представила тренды 2026 года для всех поколений. Сексолог объяснил разные взгляды на секс миллениалов и зумеров.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, какое будущее построят зумеры и альфы.

    7 февраля 2026, 12:49 • Видео
    Такого еще не было: США поссорились с Польшей

    Посол США в Польше Том Роуз заявил, что прекращает всякие отношения со спикером польского парламента из-за «возмутительных и неспровоцированных оскорблений» в адрес Дональда Трампа. При этом Польша – главный союзник США в ЕС. В чем же дело?

    5 февраля 2026, 16:54 • Новости дня
    Путин раскритиковал легкомысленное использование антибиотиков

    Путин высказался против легкомысленного использования антибиотиков россиянами

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России выразил обеспокоенность ситуацией с частым и нецелесообразным назначением антибиотиков, отметив опасность такого подхода для здоровья населения.

    Президент России Владимир Путин выступил с критикой по поводу необоснованного использования антибиотиков. Глава государства отметил, что такие препараты применяют даже тогда, когда в этом нет необходимости.

    Во время неформального общения с молодыми учеными после вручения премий в области науки и инноваций Путин подчеркнул, что антибиотики назначаются слишком часто и без достаточных оснований, передает ТАСС.

    «Потому что антибиотики применяют где надо и где не надо, – заметил Путин. – Самое простое – это человек закашлял – сразу», – заявил президент. Он также обратил внимание на то, что подобное отношение может привести к развитию устойчивости бактерий к лекарствам, что представляет серьезную угрозу для системы здравоохранения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее на церемонии Путин пошутил, что не может выговорить название некоторых научных открытий. Там же он отметил, что Россия занимает ведущие позиции в борьбе с бактериальными инфекциями, устойчивыми к антибиотикам.

    Кроме того, президент подчеркнул, что будущее страны, ее развитие и процветание зависят во многом от великих научных открытий.


    5 февраля 2026, 04:13 • Новости дня
    Компания в США создала ошейник-ретранслятор речи на собачий язык
    Компания в США создала ошейник-ретранслятор речи на собачий язык
    @ Razmik Zackaryan/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Технологическая компания Traini из Калифорнии продает «первый в мире ошейник для общения человека с собакой в режиме реального времени» за счёт перевода речи на собачий язык.

    «Traini объединяет интеллектуальное оборудование с приложением на базе искусственного интеллекта, которое превращает каждый лай, движение и взгляд в ценную информацию», – заявляет компания на сайте, где показано, как работает устройство.

    В одном из них мужчина спрашивает приложение на своем телефоне: «Не могли бы вы принести мне пульт дистанционного управления?» Затем переводчик преобразует слова в искусственный лай, на который собака отвечает действием, о котором её просят.

    На другом изображении питомец облизывает лицо мужчины после того, как приложение перевело приказ владельца: «Поцелуй меня».

    Компания позиционирует изобретение как «первый в мире искусственный интеллект для управления поведением домашних животных, который чётко реагирует и создан для согласования технологий с благополучием домашних животных».

    Однако известный дрессировщик собак Шэрон Болт сомневается, что приложение когда-либо сможет превратиться в нечто, позволяющее людям вести полноценные беседы со своими питомцами.

    «Когда собака лает, в высоком, низком или грубоватом лае проявляются разные эмоции. Высокий лай означает большую тревогу или испуг, в то время как низкий –  уверенность. Вы можете понять, как приложение может распознавать эти разные эмоции, но я не вижу логики в том, чтобы иметь возможность общаться с ним. Вы можете научить собаку пользоваться пультом дистанционного управления. Есть определенные фразы, такие как «ужин» или «пульт», которые пёс мог бы понять. Но обычная болтовня – нет», – заявила она The Sun.

    Исследователь из Техасского университета Кенни Чжу создал, по его словам, крупнейший в мире видео- и аудиокаталог собачьих вокализаций. В работах, опубликованных в прошлом году, Чжу и его коллеги описывали потенциальные звуки и словообразовательные схемы, которые однажды могут быть преобразованы в полноценные предложения, понятные людям.

    По его словам, целью было создать переводчик, с помощью которого вы сможете свободно разговаривать со своим домашним животным.

    «Мы уже можем осуществлять мгновенную коммуникацию между человеческими языками. Возможно, в будущем мы сможем сделать то же самое с животными», –  сказал Чжу.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, британские ученые в 2008 году изобрели переводчик с собачьего языка. Ученые открыли способность собак реагировать на жесты. Ветеринары заявили о выявлении у собак поведенческих черт аутистов.


    5 февраля 2026, 22:31 • Новости дня
    Ракета «Союз-2.1б» стартовала с Плесецка с военными спутниками

    Космические войска успешно запустили ракету «Союз-2.1б» с военными спутниками

    Tекст: Вера Басилая

    В Архангельской области произведен запуск ракеты «Союз-2.1б» с космическими аппаратами для нужд Министерства обороны России.

    Запуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1б» был успешно проведен с космодрома Плесецк, сообщило Минобороны в Max.

    Старт произошел 5 февраля в 21 час 59 минут по московскому времени. В ходе миссии космические аппараты были выведены для выполнения задач в интересах Министерства обороны России.

    В декабре Космические войска запустили ракету «Союз-2.1а» с установленным на ней космическим аппаратом.

    Позже ракета «Союз-2.1б» с 52 спутниками стартовала с космодрома Восточный.

    5 февраля 2026, 08:19 • Новости дня
    Рыбопромысловые суда России полностью перешли на спутники «Гонец»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские рыбопромысловые суда полностью перешли на спутниковую систему «Гонец» для передачи данных о местоположении, заменив британские решения.

    Все суда рыбопромыслового флота России оснащены российскими спутниковыми системами «Гонец», сообщает ТАСС.

    На данный момент «Гонцами» оборудованы 900 судов – это 100% судов, участвующих в промысле сейчас. Еще 135 судов получат оборудование во втором полугодии 2026 года.

    С 1 января 2026 года станции «Гонец» стали основными техническими средствами контроля на российских рыбопромысловых судах. Александр Михайлов, глава Центра системы мониторинга рыболовства и связи, отметил: «Позиции передаются в штатном режиме за редким исключением, когда судно попадает в зону действия сильных внешних помех, что может иметь место в районе портов по независящим от системы «Гонец» причинам. О таких случаях нам известно, все обращения капитанов и судовладельцев оперативно отрабатываются».

    Использование британских спутниковых станций «Инмарсат» на таких судах в России прекращено в соответствии с приказом Минсельхоза. Теперь отраслевые предприятия для передачи данных о местоположении судна применяют российские системы «Гонец», «Ямал» и «Экспресс». Новый порядок оснащения распространяется на суда валовой вместимостью более 80 тонн и мощностью двигателя более 55 кВт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, рыбопромысловый флот России с 2026 года перешел на использование отечественных спутников.

    Ростех разработал специальные спутниковые трекеры для работы в Арктике.

    В России впервые использовали спутник для управления дроном.

    6 февраля 2026, 11:55 • Новости дня
    Ученый объяснил, почему Балтийское море начало замерзать

    Ученый Белов объяснил, почему Балтийское море начало замерзать

    Tекст: Мария Иванова

    Устойчивые морозы, продолжающиеся в Калининградской области более месяца, привели к образованию прибрежного льда на Балтийском море протяженностью свыше 100 метров на мелководье, сообщил научный сотрудник научно-образовательного центра «Геоэкология и морское природопользование» БФУ имени Канта Николай Белов.

    Балтийское море начало покрываться льдом из-за месяца устойчивых морозов, рассказал научный сотрудник центра «Геоэкология и морское природопользование» БФУ имени Канта Николай Белов.

    Он сообщил: «Низкие температуры в течение последнего месяца и сильные морозы. Припай или прибрежный лед превратился в то, что мы сейчас уже называем, как любят говорить, море замерзло. Да, Балтийское море начало замерзать».

    По его словам, процесс идет неравномерно: на мелководье возле Пионерского лед простирается более чем на 100 метров, а в районах Светлогорска и Зеленоградска, где глубже и сильнее ветер, ледяная полоса заметно короче, передает РИА «Новости».

    Белов отметил, что подобные явления происходят не впервые: «Хотя говорят, что море замерзает впервые за много лет, на самом деле нет. В прошлом году, пять лет назад море замерзало. Но, может быть, не настолько сильно».

    Напомним, в феврале у берегов Крыма обнаружили аномальный айсберг.

    Синоптики ранее назвали регионы с отрицательной аномалией температуры.

    Между тем в прошлом году Каспийское море установило рекорд по снижению уровня воды.

    5 февраля 2026, 12:34 • Новости дня
    В ИКИ заявили о равной значимости Луны и Арктики для России

    Научный руководитель ИКИ РАН Зеленый заявил о равной значимости Луны и Арктики

    Tекст: Мария Иванова

    В течение ближайших семи-восьми лет Луна может стать для России не менее значимой областью соперничества и освоения, чем Арктика, учитывая перспективу использования лунных ресурсов, заявил научный руководитель Института космических исследований (ИКИ) РАН Лев Зеленый.

    Стратегическое лидерство России на Луне имеет такое же значение для страны, как и первенство в Арктическом регионе, заявил научный руководитель Института космических исследований РАН Лев Зеленый на форуме «Робототехника, интеллект машин и механизмов».

    По его словам, в ближайшие семь-восемь лет станет ясно, что доступ к лунным ресурсам окажет решающее влияние на мировой паритет, передает ТАСС.

    Зеленый подчеркнул, что особый интерес к Луне обусловлен наличием редкоземельных металлов, таких как железо и алюминий. При этом он отметил: «Для человека Луна – это радиация, отсутствие магнитного поля, малая гравитация и громадные перепады температур. Конечно, здесь будущее за роботами». Зеленый добавил, что именно автоматизированные технологии позволят развивать лунные программы в условиях высоких рисков для человека.

    В мае 2025 года «Роскосмос» и Китайская национальная космическая администрация подписали меморандум о строительстве электростанции для Международной научной станции на Луне. В «Роскосмосе» подчеркнули, что станция станет площадкой для фундаментальных космических исследований и отработки технологий длительной беспилотной эксплуатации, с перспективой дальнейшего присутствия человека на Луне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе Россия объявила о планах запустить автоматическую станцию «Луна-30» с двумя луноходами в 2036 году.

    В конце прошлого года «Роскосмос» выбрал участок для строительства будущей лунной базы. Первый вице-премьер Денис Мантуров заявил, что лунная станция с ядерной энергетической установкой откроет России новые возможности для исследования космоса.

    6 февраля 2026, 17:56 • Новости дня
    Россия заняла первое место в Европе по золотым медалям школьных олимпиад

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские школьники показали лучшие результаты на международных олимпиадах по шести научным дисциплинам, получив наибольшее количество золотых медалей среди европейских стран, отметили в Минпросвещения.

    Россия лидирует среди европейских стран по числу золотых медалей на международных школьных олимпиадах, сообщает Минпросвещения РФ. Речь идет о соревнованиях по математике, физике, информатике, химии, биологии и искусственному интеллекту.

    Такие достижения, по мнению ведомства, подтверждают высокий уровень подготовки российских школьников и эффективность образовательных программ, реализуемых в стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские школьники на 20 международных интеллектуальных состязаниях в 2025 году завоевали 115 медалей.

    Ранее президент России Владимир Путин поздравил команду российских школьников с победой на Открытой международной астрономической олимпиаде.

    Победители и призеры школьных олимпиад смогут поступить в ведущие российские вузы даже при нехватке бюджетных мест, так как вузы зачислят их за свой счет, сообщил глава Минобрнауки России Валерий Фальков.

    5 февраля 2026, 05:33 • Новости дня
    Глава РАН Красников объяснил причины аномалий кометы 3I/ATLAS

    Tекст: Катерина Туманова

    Поведение межзвездной кометы 3I/ATLAS стало предметом обсуждения из-за того, что объект не подвергался воздействию солнечного ветра, в отличие от обычных комет, сообщил президент Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников.

    «Сейчас было много шума, были смелые заявления относительно кометы 3I/ATLAS. Кометы нашей солнечной системы – у них понятные орбиты, потому что они уже не первый раз вращаются вокруг Солнца, у них уже давно поверхность «вылизана» солнечным ветром. А комета 3I/ATLAS была не из нашей солнечной системы и потому не подвергалась сильному воздействию нашего Солнца», – рассказал он РИА «Новости».

    По словам главы РАН, именно этим объяснялись аномалии в поведении кометы – изменения скорости вращения и цвета. С научной точки зрения все эти явления объяснимы, несмотря на ажиотаж, вызванный слухами о якобы инопланетном происхождении объекта.

    Красников добавил, что подобные сенсации не имеют под собой оснований, так как учёным хорошо известны орбита и характеристики кометы, которая сейчас уходит к Юпитеру и вскоре покинет солнечную систему.

    НАСА ранее сообщило, что телескоп «Хаббл» зафиксировал комету 21 июля 2025 года на расстоянии 450 млн км от Земли. Российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков отверг версии о неестественном происхождении объекта.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, комета 3I/ATLAS 19 декабря 2025 года прошла на расстоянии 268 млн 918 тыс. км от Земли. Яркость кометы 3I/ATLAS, которую приняли за корабль инопланетян, со временем уменьшилась примерно на треть. Между тем анализ радиосигналов от кометы 3I/ATLAS подтвердил ее естественное происхождение. Учёный объяснил отсутствие хвоста у кометы 3I/ATLAS.

    5 февраля 2026, 14:31 • Новости дня
    Путин вручил премии в области науки молодым ученым России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Екатерининском зале Кремля президент Владимир Путин наградил молодых ученых, среди которых отмечены авторы новых источников энергии для космических аппаратов и разработчики инновационной технологии получения лития.

    Президент России Владимир Путин в Екатерининском зале Сенатского дворца Кремля вручил премии в области науки и инноваций молодым ученым за 2025 год, передает ТАСС.

    Лауреатами стали сотрудники ведущих вузов и институтов страны. Исследователи Александр Аникин и Павел Мосеев из Высокотехнического научно-исследовательского института неорганических материалов имени академика А. А. Бочарова были отмечены за разработку новых источников энергии для автономных летательных систем и космических аппаратов.

    Дмитрий Бутыльский из Кубанского государственного университета был награжден за создание инновационной технологии получения лития. Президент также вручил награду ученым МГУ им. М. В. Ломоносова Виктории Ведюшкиной, Владиславу Кибкало и Глебу Белозерову за открытие и исследование обобщенных биллиардов и топологическое моделирование гамильтоновых систем. Артем Исаев из Сколковского института науки и технологий получил премию за исследование механизмов воздействия бактерий и бактериофагов на вирусные инфекции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал молодых лауреатов президентской премии по науке гордостью России. Ранее были названы имена лауреатов премии президента в области науки.

    6 февраля 2026, 12:10 • Новости дня
    В России представили первый в мире препарат от болезни Бехтерева

    В России представили препарат «Сенипрутуг» для лечения болезни Бехтерева

    Tекст: Мария Иванова

    В Москве представили уникальное отечественное лекарство «Сенипрутуг» для лечения болезни Бехтерева, которое успешно прошло регистрацию и применяется у более 50 пациентов.

    В России представлен первый в мире препарат для лечения болезни Бехтерева, сообщает РИА «Новости».

    Новое отечественное лекарство под названием «Сенипрутуг» сейчас проходит клинические исследования: завершается вторая и идет третья фаза, в которых участвуют более 600 пациентов по всей стране.

    По словам директора Научно-исследовательского института ревматологии имени В.А. Насоновой Александра Лилы, более 50 пациентов уже получают «Сенипрутуг» вне клинических испытаний, так как препарат зарегистрирован для применения в России.

    Болезнь Бехтерева представляет собой хроническое воспалительное заболевание межпозвоночных суставов, при котором иммунитет воспринимает хрящевую ткань как инородную и заменяет ее костной, что приводит к болям, скованности и снижению подвижности позвоночника. Чаще всего болезнь диагностируют у людей в возрасте до 40 лет, она может затрагивать также и другие суставы, например, тазобедренные.

    «Сенипрутуг» был зарегистрирован Минздравом России в 2024 году и разрабатывался около 19 лет. Один из его создателей – ректор Пироговского университета академик Сергей Лукьянов, который сам страдает болезнью Бехтерева и первым успешно испытал новый препарат на себе.

    5 февраля 2026, 08:55 • Новости дня
    Ученые предупредили о начале магнитной бури на Земле

    На Земле начались магнитные бури, зафиксированы северные сияния

    Tекст: Мария Иванова

    На фоне высокой солнечной активности на планете зафиксированы магнитные бури, сопровождающиеся мощными северными сияниями над Канадой и США.

    Магнитная буря началась на Земле, передает Telegram-канал лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

    Сейчас ученые характеризуют её как слабую (уровень G1), однако в течение суток возможно усиление до средней или даже сильной (уровни G2-G3). Эксперты отмечают, что бури такого масштаба фиксируются впервые за несколько месяцев.

    «Причина текущих возмущений – это общая реакция магнитосферы Земли на чрезвычайно высокую солнечную активность, наблюдающуюся с начала месяца», – сообщили в лаборатории. Основной спусковой механизм – прохождение края облака плазмы, выброшенного во время вспышки X8.1 на Солнце 2 февраля, которая стала крупнейшей за последние полтора года.

    В данный момент в ночной зоне западного полушария наблюдаются сильные полярные сияния максимальной интенсивности, особенно над Канадой и северными регионами США. Яркое свечение вызвало повышенный интерес у жителей этих территорий. Ожидается, что через примерно 10 часов ситуация на территории России станет более понятной, когда линия раздела дня и ночи дойдет до Европейской части страны.

    Напомним, накануне ученые предупредили о приближении к Земле слабых магнитных бурь.

    На Солнце 3 февраля зафиксировали вспышку наивысшего класса. Тогда активная область на Солнце за сутки поставила рекорд по числу вспышек.

    6 февраля 2026, 12:51 • Новости дня
    Ученые зафиксировали мощный взрыв на обратной стороне Солнца

    ИКИ РАН зафиксировал сильный взрыв в активном центре на обратной стороне Солнца

    Tекст: Мария Иванова

    На обратной стороне Солнца зафиксирован мощный взрыв, однако ученые считают, что потенциально опасный активный центр вскоре прекратит существование.

    Мощный взрыв был зафиксирован на обратной стороне Солнца, сообщает Telegram-канал лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

    По данным ученых, он произошел в активном центре, который, скорее всего, не доживет до момента, когда станет видимым с Земли.

    Как отмечают специалисты, сейчас активные центры на Солнце существуют примерно неделю. К Земле через несколько дней могут выйти только «обломки» – остаточные явления, не представляющие угрозы.

    Область 4366, находящаяся напротив Земли, имеет примерно сутки, чтобы накопить энергию для еще одного всплеска, либо затухнуть окончательно. «Бензин кончился», – подчеркнули в лаборатории, добавив, что ситуация не вызывает беспокойства.

    Ранев пятницу ученые сообщили, что группа солнечных пятен № 4366 может стать самой большой за последние 11 лет.

    накануне ученые заявили о начале новой магнитной бури на Земле.

    На Солнце 3 февраля зафиксировали вспышку наивысшего класса. Тогда активная область на Солнце за сутки поставила рекорд по числу вспышек.

    5 февраля 2026, 13:29 • Новости дня
    Песков назвал молодых лауреатов президентской премии по науке гордостью страны

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Молодые лауреаты президентской премии по науке являются гордостью России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков отметил, что сегодня президент Владимир Путин вручит им знаки лауреатов за значимые успехи в научной деятельности, передает ТАСС.

    Песков подчеркнул: «Ребята молодые, талантливые, гордость нашей страны». Он также напомнил, что церемония проходит в преддверии Дня российской науки, который отмечается 8 февраля.

    Вручение премий состоится в Екатерининском зале Сенатского дворца в Московском Кремле. Президент традиционно лично отмечает молодых исследователей, внесших вклад в развитие отечественной науки.

    Ранее премии президента России вручили молодым ученым за 2025 год.

    Также Путин примет участие в торжественном мероприятии, посвященном старту Года единства народов России.

