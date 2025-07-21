О нем жалеешь, как о самом родном, и тоска о нем не ослабевает с годами. Он всё время так близко, будто воевал не на Первой и Второй мировой, а на донбасской, и погиб там, в числе всех наших.0 комментариев
Каспийское море установило рекорд по снижению уровня воды
Каспийское море достигло самой низкой отметки за всю историю наблюдений – менее минус 29 метров по балтийской системе высот – на фоне сокращения речного притока.
Уровень Каспийского моря достиг рекордно низких значений, сообщает РИА «Новости».
Представитель Волжско-Каспийского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства рассказал, что сейчас уровень моря составляет менее минус 29 метров по балтийской системе высот. «В настоящее время уровень Каспийского моря опустился ниже минимального уровня за весь период инструментальных наблюдений», – заявил он, добавив, что интенсивное снижение началось после 2020 года, а только с 2022 по 2023 годы уровень снизился на 29 сантиметров.
Причинами такого падения специалисты называют климатические и геологические изменения, усиление испарения воды из-за роста температуры и парниковых газов, а также активное потребление воды из рек, питающих Каспий. Особенно заметно снижение уровня на мелководном севере, прилегающем к России и Казахстану.
Это негативно отражается на воспроизводстве ряда видов рыб, включая проходных, речных, а также морских, например, кильки и морские каспийские сельди. Однако обмеление одновременно способствует формированию новых биотопов: расширяется дельта Волги и появляются новые места обитания для некоторых видов. Например, в последние годы увеличилась популяция жереха, который освоил новые водотоки.
По оценке экспертов института, если маловодье на Волге сохранится, за пять-шесть лет уровень Каспийского моря может снизиться еще на один метр.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ученые предсказали исчезновение российской части Каспийского моря через 75 лет. Эксперты отметили, что для спасения побережья Каспия необходимо срочное вмешательство государства.