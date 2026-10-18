С какой целью британских коммандос готовят к высадке на побережье российского Заполярья? Какие такие наши объекты в Арктике они собираются атаковать или наводить на них огонь «союзных сил»?0 комментариев
Трамп призвал власти Франции закрыть границы «пока не поздно»
Трамп призвал Францию закрыть границы на фоне масштабных протестов
Президент США Дональд Трамп призвал руководство Франции закрыть государственные границы на фоне охвативших страну масштабных акций протеста, «пока еще не слишком поздно».
«Франция в огне! Иммиграция людей из совершенно другого мира, людей с ненавистью в их сердцах, разрушила некогда великую страну. Закройте границы и возьмите контроль в свои руки, пока еще не слишком поздно», – цитирует Трампа РИА «Новости».
По всей Франции прошли масштабные манифестации из-за удорожания стоимости жизни и повышения цен, которые сопровождались ожесточенными столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и вандализмом. Радикально настроенная молодежь крушила магазины и поджигала автомобили, для разгона толпы полиция применяла слезоточивый газ, шумовые гранаты и водометы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье участники беспорядков во Франции сожгли историческое здание мэрии Лиможа.
Правоохранительные органы задержали более 1,8 тыс. человек.
Президент Эммануэль Макрон пообещал наказать участников погромов.