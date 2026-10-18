Трамп призвал власти Франции закрыть границы «пока не поздно»

Трамп призвал Францию закрыть границы на фоне масштабных протестов

Tекст: Вера Басилая

«Франция в огне! Иммиграция людей из совершенно другого мира, людей с ненавистью в их сердцах, разрушила некогда великую страну. Закройте границы и возьмите контроль в свои руки, пока еще не слишком поздно», – цитирует Трампа РИА «Новости».

По всей Франции прошли масштабные манифестации из-за удорожания стоимости жизни и повышения цен, которые сопровождались ожесточенными столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и вандализмом. Радикально настроенная молодежь крушила магазины и поджигала автомобили, для разгона толпы полиция применяла слезоточивый газ, шумовые гранаты и водометы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье участники беспорядков во Франции сожгли историческое здание мэрии Лиможа.

Правоохранительные органы задержали более 1,8 тыс. человек.

Президент Эммануэль Макрон пообещал наказать участников погромов.