Участники беспорядков во Франции сожгли историческое здание мэрии Лиможа

В ходе беспорядков во Франции протестующие сожгли историческую мэрию Лиможа

Tекст: Ольга Иванова

Зачинщики беспорядков ворвались в здание и устроили поджог, несмотря на находившихся внутри людей, передает РИА «Новости» со ссылкой на префектуру департамента Верхняя Вьенна.

«Мэрия Лиможа, являющаяся объектом наследия и символом для всех, была по большей части разрушена», – говорится в заявлении властей.

По словам префекта Мориса Барата, пожарные боролись с огнем всю ночь. Фасад и передняя историческая часть здания уничтожены, однако заднюю часть удалось спасти. На опубликованных кадрах видно обрушение объятой огнем колокольни.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье мэрия Парижа пожаловалась на нехватку полиции во время погромов.

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал наказать участников беспорядков.

В субботу участники протестов против роста цен ворвались в мэрию Лилля.