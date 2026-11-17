Хотя должность президента США исполняет один человек, со стороны складывается ощущение, что у него есть две роли – во многом беспомощного бюрократа во внутренней политике и могущественного внешнеполитического стратега, двигающего войска по карте и похищающего иностранных лидеров.3 комментария
На протесты профсоюзов во Франции вышли 176 тыс. человек
Во Франции в демонстрациях профсоюзов приняли участие 176 тыс. человек, сообщил телеканал TF1.
Общенациональную забастовку поддержали ассоциации школьников и студентов. По данным МВД республики, манифестации завершились без серьезных происшествий, передает ТАСС со ссылкой на TF1.
За день до начала протестов аналитики министерства ожидали участия 250–360 тыс. человек. В Париже прогнозировалось от 30 до 60 тыс. участников, однако к 17:00 полиция насчитала там только 28 тыс. человек.
Профсоюз «Всеобщая конфедерация труда» (CGT) заявил о 500 тыс. участников по всей стране, из которых 175 тыс. собрались в Париже.
В большинстве городов марши прошли спокойно. В Нанте произошли столкновения между полицией и демонстрантами, правоохранители применили водомет и слезоточивый газ для разгона толпы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник французские профсоюзы назначили новую всеобщую забастовку в Париже.
В воскресенье правительство Франции временно запретило продажу пиротехники на фоне протестов.
Правоохранительные органы задержали 219 участников субботних акций.