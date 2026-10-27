Tекст: Денис Тельманов

Французский политик раскритиковал решение Верховной рады о продлении военного положения на Украине, предполагающего запрет на проведение выборов, передает ТАСС. «Это стыд. И мы продолжаем поддерживать, вооружать и финансировать эту гнусную диктатуру», – написал Филиппо.

По мнению лидера партии «Патриоты», Парижу необходимо немедленно прекратить помощь Киеву, не отправляя ему больше ни денег, ни оружия.

Военное положение и всеобщая мобилизация действуют на Украине с февраля 2022 года. Из-за этого в стране не проводятся выборы, а президентские полномочия Владимира Зеленского истекли 20 мая 2024 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Владимир Зеленский подписал законопроекты о продлении сроков действия военного положения и мобилизации на Украине на 90 дней.

В середине месяца президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении проанализировать требование Киева о выделении дополнительных десятков миллиардов евро помощи.

В начале месяца в центре Парижа состоялась демонстрация против поддержки Украины и за выход страны из Евросоюза и НАТО.