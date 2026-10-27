Ковальчук назвал число поврежденных при атаке ВСУ на Брянск квартир

Губернатор Ковальчук: Порядка 200 квартир повреждены при атаке ВСУ на Брянск

Tекст: Тимур Шайдуллин

«Пострадало порядка 200 квартир, комиссия уже провела обследование трети из них и продолжает поквартирный обход, чтобы оценить причиненный ущерб. В зависимости от вида повреждений и от того, общедомовое это имущество или частное, будет выплачена денежная компенсация либо проведен ремонт», – написал он в Max.

На месте работают сотрудники правоохранительных органов, департамента строительства, государственной жилищной инспекции Брянской области и структурных подразделений городской администрации. К вечеру тепловой контур на трех поврежденных домах должен быть закрыт. Ковальчук дал установку администрации Брянска максимально ускорить эти работы.

В устранении последствий атаки, произошедшей рано утром, на безвозмездной основе помогают 11 строительных компаний, а также волонтеры и неравнодушные люди.

Ранее Ковальчук сообщил, что в Бежицком районе города в результате сброса взрывчатки с БПЛА погибли два человека.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье глава региона заявил о гибели машиниста грузового поезда при ударе дрона в городе Новозыбкове Брянской области.

В воскресенье Ковальчук заявил о повреждении восьми школьных автобусов в результате удара беспилотника в Стародубе.