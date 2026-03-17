Захарова назвала слова «омбудсмена» Киева о русском языке проявлением нацизма
Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко осудила заявление украинского «языкового омбудсмена» Елены Ивановской , назвав выпад против русского языка проявлением нацизма и глупости.
Ранее издание «Страна.ua» сообщило, что Ивановская назвала «русский язык равным наглости».
«С одной стороны, это то, что в мировой истории, практике получило названия от расизма до нацизма и неонацизма. С другой стороны, это, наверное, тот самый язык глупости, который, на каком бы языке ни говорил, скрыть нельзя», – сказала Захарова.
Напомним, Ивановская заявила, что дети во Львове начинают говорить по-русски после общения с русскоязычными сверстниками.
Руководитель украинского Центрального межрегионального управления Госслужбы качества образования Светлана Бабинец сообщила, что на Украине школьники стали активнее использовать русский язык на переменах, а число тех, кто считает украинский родным, снизилось.
Украинские власти обнаружили значительную группу людей, которые продолжают использовать русский язык в работе, несмотря на запреты, при этом фиксируются случаи наказаний за использование русского языка.