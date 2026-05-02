Ультиматум Зеленского о вступлении в Евросоюз разозлил западных политиков

FT сообщило об ухудшении отношений Европы и Киева из-за требований Зеленского

Tекст: Елизавета Шишкова

Ультиматумы президента Украины об ускоренном вступлении страны в Евросоюз привели к ухудшению отношений между Киевом и европейскими столицами, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Financial Times. Журналисты отмечают, что подобная риторика вызывает сильное раздражение на Западе.

В материале издания сказано: «Его настойчивые попытки добиться скорейшего вступления усиливают напряженность в отношениях с европейскими столицами в то время, когда Вашингтон рассматривает вопрос о дальнейшей поддержке Киева».

По данным источников, на встрече на Кипре в конце апреля украинские чиновники упрекали европейцев в медлительности. Представители Киева заявляли, что объединение нуждается в них больше, чем они в членстве. Собеседники газеты подчеркнули, что позиция должника ни к чему хорошему не приведет.

«Они говорят: «Вы нам должны». А это ни к чему хорошему не приводит», – сообщил источник.

Глава киевского режима поручил дипломатам добиваться исключительно полноправного членства и не рассматривать альтернативные варианты интеграции. В ответ на это политикам пришлось услышать горькую правду от европейских коллег.

Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские страны подготовили для Киева пакет краткосрочных экономических привилегий вместо ускоренного вступления в объединение. Канцлер Германии Фридрих Мерц исключил возможность быстрого присоединения Украины к Евросоюзу.