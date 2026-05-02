В Сенате США сочли бредом заявление об окончании войны с Ираном

Сенатор США Шумер счел бредом заявление Белого дома о завершении войны с Ираном

Tекст: Антон Антонов

«Это бред. Это незаконная война, и каждый день, пока республиканцы остаются соучастниками и позволяют ей продолжаться, – это еще один день, когда жизни подвергаются опасности, вспыхивает хаос, а цены растут, и за все это платят американцы», – написал Шумер в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

Таким образом он прокомментировал официальное обращение президента США.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом официально уведомил Конгресс США об окончании военной операции против Ирана. Белый дом в письме Конгрессу США о завершении боевых действий против Ирана сообщил, что американский военный контингент продолжит находиться в регионе для сдерживания потенциальных угроз.