Состояние российских миллиардеров выросло на 16 млрд долларов с начала года

Совокупный капитал богатейших бизнесменов России вырос на 16 млрд долларов

Tекст: Мария Иванова

С начала года отечественные бизнесмены разбогатели на 16,106 млрд долларов, передает РИА «Новости». Общее состояние 20 россиян, входящих в список Bloomberg Billionaires Index, сейчас оценивается в 315,3 млрд долларов.

Индекс рассчитывается на основе стоимости ценных бумаг предприятий, в которых предприниматели владеют долями. Всего в глобальный список входят 500 богатейших людей планеты.

Лидерство в мировом рейтинге сохранил основатель Tesla и SpaceX Илон Маск, чей капитал вырос до 651 млрд долларов. Вторую и третью строчки заняли создатели Google Ларри Пейдж и Сергей Брин с активами в 325 млрд и 301 млрд долларов соответственно.

На четвертом месте оказался создатель Amazon Джефф Безос с состоянием 283 млрд долларов. Пятерку лидеров замкнул глава Meta* (компания запрещена в РФ как экстремистская) Марк Цукерберг, потерявший 16,4 млрд долларов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале года Bloomberg опубликовало данные об увеличении состояния богатейших бизнесменов России за 2025 год на 23,8 млрд долларов. К декабрю совокупный капитал отечественных миллиардеров вырос почти на 18 млрд долларов.

Лидером по приросту средств в октябрьском рейтинге стал основатель мессенджера Telegram Павел Дуров.