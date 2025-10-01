Состояние российских миллиардеров с начала года выросло на 20 млрд долларов

Совокупное состояние 20 миллиардеров из России достигло 305,3 млрд долларов

Tекст: Мария Иванова

Совокупное состояние российских миллиардеров с начала года увеличилось почти на 20 млрд долларов, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Основатель Telegram Павел Дуров стал лидером по приросту капитала: его состояние выросло на 4,82 млрд долларов и достигло 15,8 млрд долларов, благодаря чему он переместился с девятой на восьмую строчку среди российских миллиардеров.

Индекс BBI формируется, исходя из стоимости акций компаний, которыми владеют миллиардеры. В отдельных случаях расчет ведется на основе капитализации к EBITDA или стоимости акции к прибыли на акцию.

По данным на 1 октября, в рейтинг BBI входят 20 российских предпринимателей, их совокупное состояние составляет 305,3 млрд долларов. Всего в список BBI включены 500 самых богатых людей мира.

Напомним, 1 сентября сообщалось что совокупный капитал 20 богатейших предпринимателей из России увеличился почти на 25 млрд долларов с начала 2025 года.

Состояние российских миллиардеров с начала года до 1 августа выросло на 20 млрд долларов.

Между тем Леонид Михельсон, акционер «Сибура» и глава «Новатэка», стал лидером списка крупнейших налогоплательщиков России с НДФЛ более 11 млрд рублей в 2024 году.