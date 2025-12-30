Муж погибшей в ТЦ «Зимняя вишня» получил 1 млн рублей компенсации

Tекст: Алексей Дегтярёв

Иск Вячеслава Селезня подавался к инспекции госстройнадзора Кузбасса, его удовлетворили, передает РИА «Новости».

Суд признал, что действия и бездействие бывших работников надзорного органа – Танзилии Комковой и Светланы Шенгерей – привели к вводу здания в эксплуатацию в нарушение пожарных требований, что обусловило трагические последствия.

Селезень рассказал суду, что их с супругой Натальей связывала долгая совместная жизнь, и после трагедии ему пришлось кардинально изменить свое существование, включая смену места жительства и ухудшение здоровья.

Суд учел, что ранее мужчине уже выплачивалась компенсация, однако признал, что моральный ущерб не исчерпан и постановил взыскать дополнительно 1 млн рублей из средств казны Кемеровской области.

В августе Генпрокуратура потребовала признать бывшего совладельца ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове Дениса Штенгелова экстремистом.

Напомним, в 2018 году в результате пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово погибли 60 человек, среди которых были 37 детей. Штенгелов ранее входил в число собственников комплекса, а позднее переехал в Австралию, где стал основателем «КВД Групп».