    Зеленский готовил удар против Путина и Трампа
    Минобороны сообщило детали атаки Киева на резиденцию Путина
    Ушаков: Путин заявил Трампу о готовности к жесткому ответу на атаки Киева
    Экс-глава МИД Польши признал поражение Украины и Европы
    Казначейство России объявило о готовности принимать цифровые рубли
    ОАЭ осудили попытку атаки Киева на резиденцию президента России
    Медведев: Зеленскому теперь придется прятаться до конца жизни
    Трамп отреагировал на атаку Киева на резиденцию Путина
    Герасимов заявил о наступлении в направлении Славянска широким фронтом
    Александр Щипков Александр Щипков Кому нужен раздор между государством и церковью

    Вместо опоры на православие и традиционные конфессии режиссер Владимир Бортко призывает внедрить в стране новую искусственную антирелигиозную идеологию, по принципу радикальных реформ в духе ранней советской власти.

    Архиепископ Савва Архиепископ Савва Беда утраченного русского православного правосознания будет преодолена

    Этот год стал годом прорастания общественного присутствия русского православного человека, общественного измерения его жизни именно как русского православного человека, а не только лишь как безэтнического и безрелигиозного гражданина.

    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Прямка и протыпрямка против здравого смысла

    Продолжаются эксперименты с «украiнською мовою». Причем и на государственном уровне, и инициативными блондинками. Рвение максимально отдалить его от русской литературной нормы имеет все шансы войти в учебники – но не лингвистики, а психиатрии.

    30 декабря 2025, 08:28 • Новости дня

    Муж погибшей в ТЦ «Зимняя вишня» получил 1 млн рублей компенсации

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Супруг женщины, погибшей в трагедии ТЦ «Зимняя вишня», получил через суд 1 млн рублей за причиненный моральный вред, такое решение вынес Центральный районный суд Кемерово.

    Иск Вячеслава Селезня подавался к инспекции госстройнадзора Кузбасса, его удовлетворили, передает РИА «Новости».

    Суд признал, что действия и бездействие бывших работников надзорного органа – Танзилии Комковой и Светланы Шенгерей – привели к вводу здания в эксплуатацию в нарушение пожарных требований, что обусловило трагические последствия.

    Селезень рассказал суду, что их с супругой Натальей связывала долгая совместная жизнь, и после трагедии ему пришлось кардинально изменить свое существование, включая смену места жительства и ухудшение здоровья.

    Суд учел, что ранее мужчине уже выплачивалась компенсация, однако признал, что моральный ущерб не исчерпан и постановил взыскать дополнительно 1 млн рублей из средств казны Кемеровской области.

    В августе Генпрокуратура потребовала признать бывшего совладельца ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове Дениса Штенгелова экстремистом.

    Напомним, в 2018 году в результате пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово погибли 60 человек, среди которых были 37 детей. Штенгелов ранее входил в число собственников комплекса, а позднее переехал в Австралию, где стал основателем «КВД Групп».

    29 декабря 2025, 21:37 • Новости дня
    Минобороны сообщило детали атаки Киева на резиденцию Путина

    Минобороны: Киев атаковал резиденцию Путина с использованием 91 БПЛА

    Минобороны сообщило детали атаки Киева на резиденцию Путина
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Киевский режим атаковал резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области с использованием 91 ударного БПЛА, сообщило Минобороны России.

    «В период с 28 по 29 декабря текущего года средствами противовоздушной обороны Вооружённых сил Российской Федерации была отражена террористическая атака киевского режима с использованием 91 ударного беспилотного летательного аппарата на резиденцию президента Российской Федерации в Новгородской области», – сообщается в Telegram-канале ведомства.

    Как уточнили в Минобороны, в ходе отражения атаки ПВО ночью в Брянской области были перехвачены 49 украинских БПЛА, которые направлялись в сторону Новгородской области. В Смоленской области был сбит еще один дрон.

    Непосредственно в Новгородской области до семи часов утра 29 декабря было уничтожено 18 украинских беспилотников, еще 23 аппарата удалось сбить с семи до девяти утра по московскому времени.

    Напомним, Киев предпринял попытку атаки на государственную резиденцию Путина в Новгородской области. Глава МИД России Сергей Лавров анонсировал ответный удар после атаки Киева на резиденцию Путина.

    Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Трампа шокировала атака Киева на резиденцию Путина.

    Сенатор Сергей Перминов заявил, что эта атака была попыткой сорвать мирные инициативы лидеров России и США.

    29 декабря 2025, 18:44 • Новости дня
    Лавров сообщил о пересмотре позиции России на переговорах

    Лавров: Россия пересмотрит переговорную позицию после атаки на резиденцию Путина

    Лавров сообщил о пересмотре позиции России на переговорах
    @ Евгений Мессман/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о пересмотре переговорной позиции России после атаки украинских беспилотников на государственную резиденцию президента Владимира Путина в Новгородской области.

    Лавров отметил: «Вместе с тем, учитывая окончательное перерождение преступного киевского режима, перешедшего к политике государственного терроризма, переговорная позиция России будет пересмотрена», передает ТАСС.

    Ранее Лавров заявил, что украинские власти предприняли попытку атаки на государственную резиденцию президента России в Новгородской области.

    В понедельник Минобороны сообщило о уничтожении 23 дронов над территорией Новгородской области.

    29 декабря 2025, 18:10 • Видео
    Китай против Японии: новая война в 2026-м?

    Отношения двух главных экономик Азии – Китая и Японии – обрушились всего за месяц. Агрессивность Санаэ Такаити – первой женщины во главе японского правительства – подталкивает Пекин к решительным мерам, вплоть до начала собственной СВО.

    29 декабря 2025, 20:02 • Новости дня
    Трамп отреагировал на атаку Киева на резиденцию Путина

    Ушаков: Трампа шокировала атака Киева на резиденцию Путина

    Трамп отреагировал на атаку Киева на резиденцию Путина
    @ Bonnie Cash/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    В телефонном разговоре между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом глава Белого дома выразил свою реакцию на атаку БПЛА Киева на государственную резиденцию российского лидера.

    Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что Трамп был «буквально возмущен» случившимся и признался, что «даже не мог предположить такие сумасшедшие действия», передает ТАСС.

    В ходе разговора Трамп отдельно подчеркнул, что эта атака несомненно скажется на американских подходах в отношении взаимодействия с Владимиром Зеленским, сообщил Ушаков.

    Напомним, украинские власти предприняли попытку атаки на государственную резиденцию президента России в Новгородской области. Глава МИД России Сергей Лавров анонсировал ответный удар после атаки Киева на резиденцию Путина.

    Лидеры России и США в понедельник провели телефонный разговор.

    29 декабря 2025, 18:36 • Новости дня
    Лавров анонсировал ответный удар после атаки Киева на резиденцию Путина

    Лавров: Россия определила цели для ответного удара после атаки на резиденцию Путина

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил журналистам, что ответ на атаку беспилотника на государственную резиденцию Владимира Путина в Новгородской области уже подготовлен.

    По его словам, объекты, против которых будут нанесены удары, а также время проведения операции военными России определены, передает ТАСС.

    «Объекты для ответных ударов и время их нанесения Вооруженными силами России определены», – заявил Лавров.

    Ранее Лавров заявил, что украинские власти предприняли попытку атаки на государственную резиденцию президента России в Новгородской области.

    В 2023 году Украина попыталась нанести удар по Кремлю с помощью беспилотников.

    29 декабря 2025, 16:24 • Новости дня
    Путин сообщил о прорыве обороны ВСУ в направлении Запорожья

    Путин: ВС России прорвали оборону ВСУ в направлении Запорожья

    Путин сообщил о прорыве обороны ВСУ в направлении Запорожья
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военнослужащие группировки «Восток» прорвали оборону противника и продвигаются в сторону города Запорожья.

    Об этом сообщил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

    Ранее Путин отметил, что российские войска на Украине развивают наступление в Запорожской области с высокой скоростью, продвигаясь «на плечах противника».

    Российский лидер заявил о наступлении войск России по всей линии соприкосновения.

    29 декабря 2025, 19:30 • Новости дня
    Ушаков: Путин заявил Трампу о готовности к жесткому ответу на атаки Киева
    Ушаков: Путин заявил Трампу о готовности к жесткому ответу на атаки Киева
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом подчеркнул, что террористические действия Киева не останутся без ответа.

    Об этом журналистам сообщил помощник президента Юрий Ушаков, передает ТАСС.

    «С нашей стороны четко заявлено, что подобные безрассудные террористические действия [со стороны киевского режима] не останутся без самого серьезного ответа», – сообщил он.

    Ранее Белый дом заявил о «положительном разговоре» Путина и Трампа по Украине. Ушаков подтвердил проведение нового разговора.

    29 декабря 2025, 16:51 • Новости дня
    Экс-глава МИД Польши признал поражение Украины и Европы

    Экс-глава МИД Польши Чапутович признал поражение Украины и Европы

    Экс-глава МИД Польши признал поражение Украины и Европы
    @ Filip Radwanski/SOPA Images/ZUMA Wire/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Бывший глава МИД Польши Яцек Чапутович считает, что Европа потеряла значимость и проиграла вместе с Украиной, а урегулирование возможно лишь на условиях компромисса с признанием российской позиции.

    Бывший министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что Украина потерпела поражение, вопрос лишь в его масштабах, передает «Российская газета».

    Он подчеркнул: «Украина проиграла, вопрос лишь в том, насколько. Европа тоже проиграла, причем, безусловно, крупно. Она теряет свое значение, именно ее политика привела к этому конфликту. Вот как это видят американцы, вот как это вижу я».

    Чапутович отметил, что у администрации США сейчас нет возможности воздействовать на Москву при помощи санкций.

    В этой связи, по словам польского дипломата, единственный путь к урегулированию российско-украинских разногласий заключается в компромиссе. Чапутович считает, что данный компромисс фактически будет означать международное признание прав России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что прекращение конфликта Россия рассматривает только с учетом выполнения ключевых задач спецоперации.

    Москва согласилась с мнением президента США Дональда Трампа о том, что стороны приблизились к урегулированию конфликта на Украине и переговоры перешли в финальную фазу.

    Президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность к диалогу с Россией, но отметил необходимость предварительных переговоров с партнерами из США и Европы в январе.

    29 декабря 2025, 09:01 • Новости дня
    На Украине признали провал «мирного плана» Киева на переговорах с Трампом
    На Украине признали провал «мирного плана» Киева на переговорах с Трампом
    @ Hu Yousong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Итоги переговоров президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского во Флориде разрушили «мирный план» Киева, сообщили украинские СМИ.

    Издание «Страна.ua» пишет, что итоги переговоров Дональда Трампа и Владимира Зеленского, состоявшихся во Флориде, разрушили план Киева, передает РИА «Новости».

    Основной неудачей для украинских властей стало то, что Трамп отказался поддержать «20 пунктов», которые Зеленский предлагал в качестве нового мирного предложения.

    Судя по сообщениям СМИ, Дональд Трамп придерживается позиции, что решение по спорным вопросам, включая территориальные, должно приниматься не путем референдума, а в парламенте. Эта позиция ставит под сомнение удачу украинских инициатив по мирному урегулированию. Встреча во Флориде проходила на фоне состоявшейся накануне телефонной беседы Трампа с Владимиром Путиным.

    Как подчеркивает газета Financial Times, после этих событий среди киевских чиновников усилилось беспокойство. Со ссылкой на источник, близкий к руководству на Украине, теперь ситуация для Зеленского стала значительно сложнее.

    Ранее Трамп заявил, что на переговорах с лидерами Европы и Владимиром Зеленским удалось добиться согласия по большинству вопросов украинского урегулирования.

    Дональд Трамп допустил возможность проведения референдума для достижения мирного урегулирования на Украине. Он заявил, что вопрос перемирия и остановки огня ради проведения референдума не обсуждался на переговорах.

    Перед встречей с Владимиром Зеленским Дональд Трамп провел часовую телефонную беседу с президентом России Владимиром Путиным, что вызвало обеспокоенность у украинской делегации и «партии войны».

    29 декабря 2025, 20:10 • Новости дня
    Ушаков рассказал, какие дроны применил Киев для атаки на резиденцию Путина

    Ушаков: Украина атаковала резиденцию Путина дронами дальнего действия

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Беспилотники дальнего радиуса действия были применены Киевом для атаки на государственную резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    Киев применил беспилотники дальнего действия для атаки на государственную резиденцию президента России, расположенную в Новгородской области, передает ТАСС. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков на брифинге после телефонного разговора между Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом.

    «Киевский режим предпринял террористическую атаку с масштабным использованием беспилотников дальнего действия на государственную резиденцию президента России в Новгородской области», – заявил Ушаков.

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что украинские власти предприняли попытку атаки на государственную резиденцию президента России в Новгородской области.

    Россия продолжает переговоры с Соединенными Штатами по Украине, несмотря на произошедшую атаку. При этом Россия пересматривает свою переговорную позицию после удара украинских беспилотников.

    По словам Лаврова, ответ на нападение подготовлен.

    29 декабря 2025, 17:28 • Новости дня
    Герасимов заявил о наступлении в направлении Славянска широким фронтом

    Герасимов заявил о наступлении ВС РФ в направлении Славянска широким фронтом

    Герасимов заявил о наступлении в направлении Славянска широким фронтом
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вооруженные силы России расширили наступление в Донецкой Народной Республике, после взятия Северска началось продвижение в сторону Славянска, сообщил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.

    Российские военнослужащие из Южной группировки ведут наступление на широком фронте в сторону города Славянска в ДНР, передает ТАСС. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов сообщил об этом в ходе совещания с президентом Владимиром Путиным.

    «Войска Южной группировки после освобождения Северска наступают на широком фронте в направлении Славянска», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Запад» завершили освобождение населенного пункта Диброва в Донецкой народной республике.

    Военнослужащие группировки «Восток» прорвали оборону противника и продвигаются в сторону города Запорожья.

    29 декабря 2025, 15:35 • Новости дня
    Минобороны сообщило о постановочной съемке флага Украины в Купянске
    Минобороны сообщило о постановочной съемке флага Украины в Купянске
    @ Artur Widak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    В Купянске было замечено прибытие шести украинских групп, сопровождаемых видеосъемкой установки национального флага на позициях, контролируемых подразделениями России, сообщили в Минобороны РФ.

    Командование ВСУ направило в Купянск шесть групп военных для постановочной видеосъемки поднятия флага Украины на территории, которую контролируют российские войска, сообщает ТАСС. Об этом заявили в Минобороны России, отмечая, что цель акции – создание видеоматериалов для дальнейшего использования в пиар-акциях Киева.

    В сообщении Министерства обороны говорится: «Военнопленный Валерий Соколенко сдался российским военнослужащим в Купянске, куда его направило командование в составе одной из шести групп для проведения видеосъемки вывешивания флага на подконтрольной российским подразделениям территории и дальнейшего использования этой видеозаписи в пиар-акциях киевского режима».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России опубликовало видеозаписи с военнослужащими группировки российских войск «Запад» в разных районах Купянска Харьковской области.

    29 декабря 2025, 23:04 • Новости дня
    Медведев: Зеленскому теперь придется прятаться до конца жизни

    Медведев заявил, что Зеленскому придется скрываться до конца жизни

    Tекст: Вера Басилая

    «Вонючему киевскому ублюдку» Владимиру Зеленскому теперь придется скрываться до конца жизни, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Дмитрий Медведев сделал резкое заявление в адрес Владимира Зеленского после атаки БПЛА на резиденцию Владимира Путина в Новгородской области, передает ТАСС. По его словам, Зеленскому теперь придется скрываться всю оставшуюся жизнь. Зампред Совбеза России считает, что лидер Украины стремится к эскалации и препятствует мирному разрешению ситуации.

    «Этот вонючий киевский ублюдок пытается сорвать урегулирование конфликта. Он хочет войны. Что ж, теперь ему, по крайней мере, придется прятаться до конца своей никчемной жизни», – заявил Медведев в X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что власти на Украине предприняли попытку атаки на государственную резиденцию президента России в Новгородской области.

    Министр иностранных дел России отметил, что Россия пересмотрит переговорные позиции страны после атаки украинских беспилотников на резиденцию главы государства.

    Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин передал Дональду Трампу информацию о готовности к жесткому ответу на атаки Киева.

    29 декабря 2025, 11:12 • Новости дня
    Трамп выразил сожаление в связи с гибелью американских наемников на Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    Выступая на пресс-конференции с Владимиром Зеленским, президет США Дональд Трамп выразил соболезнования семьям погибших на Украине граждан США, отметив, что среди них были известные личности.

    Президент США Дональд Трамп высказал сожаление по поводу гибели американских граждан в ходе боевых действий на Украине, передает «Ведомости».

    На совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским он заявил: «Они погибли в стране, в чужой стране. И некоторые из них – известные люди. Очень известные. Но так грустно, что такое могло случиться».

    Трамп подчеркнул, что трагическая гибель американцев вызывает у него глубокие переживания. Он также напомнил, что среди погибших были люди, широко известные в стране.

    Президент отмечает, что подобных потерь можно было избежать, и выразил соболезнования семьям погибших.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сын бывшего офицера морской пехоты США и экс-сотрудника ЦРУ Брайан Закерл погиб в декабре, сражаясь среди иностранных наемников на Украине. Еще двое американцев, участвовавших в международном легионе, были убиты в начале декабря, одному из них было 29 лет.

    29 декабря 2025, 09:49 • Новости дня
    Лукьянов: Трамп дает время ВС России решать вопросы по Украине военными средствами
    Лукьянов: Трамп дает время ВС России решать вопросы по Украине военными средствами
    @ Presidential Office Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Несмотря на открытый оптимизм сторон, переговоры в Вашингтоне не привели к прорывам по ключевым вопросам – территории Донбасса и статусу Запорожской АЭС, считает политолог Федор Лукьянов.

    Переговоры между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в Вашингтоне не привели к каким-либо принципиально новым решениям в урегулировании конфликта, написал Лукьянов в Telegram-канале.

    Лукьянов отмечает, что согласованность обсуждаемых пунктов выросла до 95% против 90%, озвученных ранее, однако по ключевым вопросам – территориям и Запорожской АЭС – подвижек не произошло.

    Статус гарантий безопасности остаётся неясным: официальные лица демонстрируют оптимизм, но конкретного содержания этому оптимизму до сих пор нет. В ходе переговоров Трамп в очередной раз заявил, что рассматривает урегулирование конфликта как европейское дело и не намерен серьёзно вовлекать Соединённые Штаты.

    Лукьянов подчёркивает, что Трамп не спешит усиливать давление на Россию: «если он завтра введёт какие-то санкции, это не будет неожиданным и не меняет его общую логику». По его мнению, Трамп предпочитает держать инициативу за собой, но видит меньше перспектив для давления на Россию, в связи с чем основное давление оказывается на Украину.

    Хотя Трамп говорит о желании как можно быстрее заключить мир, на деле он снова даёт время российским Вооружённым силам решать задачи самостоятельно. Лукьянов замечает, что это может происходить как осознанно, так и на интуитивном уровне, однако суть от этого не меняется.

    Он также отмечает, что внутренняя ситуация на Украине вызывает особый интерес и у Москвы, и у Вашингтона, причём для каждой из сторон стоит разная цель. При этом Лукьянов подчеркивает, что финальный исход событий пока не предрешён.

    Ранее политолог Алексей Чеснаков назвал ключевую тему переговоров Трампа и Зеленского.

    Дональд Трамп ранее допустил возможность проведения референдума для достижения мирного урегулирования на Украине. Он заявил, что вопрос перемирия и остановки огня ради проведения референдума не обсуждался на переговорах.

    29 декабря 2025, 17:42 • Новости дня
    Российские подразделения вышли на рубеж в 15 км от городских окраин Запорожья

    Передовые подразделения группировки «Днепр» подошли на 15 километров к городу Запорожье

    Tекст: Дарья Григоренко

    Передовые подразделения группировки войск «Днепр» вышли на дистанцию около 15 километров от южной окраины Запорожья, сообщил командующий группировкой генерал-полковник Михаил Теплинский в докладе президенту России Владимиру Путину.

    Он отметил: «В настоящее время соединение группировки продолжает ведение наступательных действий в Запорожской области. Передовые подразделения находятся на удалении порядка 15 километров от южной окраины города Запорожья», передает ТАСС.

    Ранее Путин заявил, что российские военнослужащие группировки «Восток» прорвали оборону противника и продвигаются в сторону города Запорожья. Российский лидер также отметил, что российские войска на Украине развивают наступление в Запорожской области с высокой скоростью, продвигаясь «на плечах противника».

