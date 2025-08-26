Генпрокуратура потребовала признать экстремистом экс-совладельца «Зимней вишни»

Проведение российско-украинского саммита на высшем уровне в теории возможно, но на практике пока маловероятно. Есть риск, что пока он никак не приблизит окончание СВО и даже отдалит его, поскольку Зеленский решит, что ему можно и дальше не выполнять свои «домашние задания».5 комментариев
ГП потребовала признать экс-совладельца «Зимней вишни» Штенгелова экстремистом
В суд Москвы поступило заявление Генпрокуратуры о признании бывшего совладельца ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове Дениса Штенгелова экстремистом, сообщили в Тверском районном суде.
Генеральная прокуратура России обратилась в суд с заявлением о признании экстремистами Дениса Штенгелова и его отца Николая Штенгелова, передает ТАСС.
В суде уточнили, что материалы заявления были зарегистрированы и приняты к производству 22 августа. Заявление прокуратуры основано на требованиях статьи 13 федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2018 году в результате пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове погибли 60 человек, среди которых были 37 детей. Штенгелов ранее входил в число собственников комплекса, а позднее переехал в Австралию, где стал основателем «КВД Групп».