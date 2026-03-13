Гоголь заметил, что нет такого прозвища, которое бы не стало русской фамилией. А он в этом толк знал. Причем ни о каких украинских делах классик словом не обмолвился, ибо знал, что всё вокруг русское, включая малороссийское.3 комментария
Патрушев назвал защиту судов и гидросооружений от дронов приоритетной задачей
В современных условиях перед внутренним водным транспортом страны стоит задача повышения уровня безопасности судов и гидросооружений от атак беспилотников, заявил помощник президента России, глава Морской коллегии РФ Николай Патрушев.
Обеспечение надежной защиты судов и гидротехнических сооружений от атак беспилотников становится приоритетной задачей, заявил помощник президента России, глава Морской коллегии РФ Николай Патрушев. Он отметил, что в современных условиях вопросы транспортной безопасности приобретают особое значение, передает ТАСС.
Патрушев подчеркнул: «Особо хочу подчеркнуть актуальность в современных условиях задачи по обеспечению транспортной безопасности, в первую очередь в части, касающейся защищенности судов и гидротехнических сооружений от актов незаконного вмешательства, в том числе от атак беспилотных летательных аппаратов».
Ранее Патрушев подчеркивал, что любые попытки морской блокады России со стороны Запада абсолютно нелегальны с точки зрения международного права. Он также отметил, что сокращение объемов отечественного судостроения и рост закупок комплектующего оборудования за рубежом в условиях санкций привели к проблемам со сроками и ценой строительства судов в России.
