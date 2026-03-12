  • Новость часаИран запросил у России гуманитарную помощь
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Наемники из ВСУ представляют опасность для всех

    С наемниками иностранного легиона ВСУ проблемы стали возникать с самого начала – по причине низкой дисциплины и склонности к криминалу. Многие из них занялись контрабандой оружия и наркоторговлей, случались и внутренние разборки с убийствами.

    0 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Как усадить Европу за стол переговоров

    Европа в урегулировании украинского конфликта все же нужна. По той простой причине, что без нее полноценное мирное соглашение, которое устранит все первопричины конфликта, невозможно. Вопрос в том, кто именно в Европе может взять на себя эту роль.

    6 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин СВО устраняет ошибки Горбачева

    Одна из главных целей СВО – недопущение натовских контингентов на Украине и размещения ракет с ядерными боеголовками под Харьковом или Одессой. А ведь этой проблемы могло и не быть, если бы в 1990 году Горбачев повел себя по-другому.

    56 комментариев
    12 марта 2026, 14:43 • Новости дня

    Захарова выразила возмущение неизбирательностью ударов по Ирану

    Захарова: Неизбирательность ударов по иранской территории поражает

    Tекст: Валерия Городецкая

    Неизбирательность ударов по Ирану вызывает серьезную обеспокоенность, отметила официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге.

    «Поражает неизбирательность этих ударов», – сказала дипломат, передает ТАСС. Россия ожидает «беспристрастной оценки всего происходящего» от компетентных международных организаций, добавила она.

    Захарова подчеркнула, что Иран, как и другие государства, обладает неотъемлемым правом на самооборону, согласно статье 51 Устава ООН. Она заявила о недопустимости атак по гражданским объектам и инфраструктуре не только в Иране, но и в соседних арабских странах и любых других регионах. Дипломат призвала США и Израиль прекратить агрессию и вернуться к переговорам.

    Кроме того, Захарова подробно прокомментировала позицию России по резолюции Совета Безопасности ООН, подготовленной Бахрейном по ближневосточному конфликту. Она подчеркнула, что Россия и Китай воздержались при голосовании, поскольку документ, по их мнению, составлен без учета первопричин эскалации в регионе.

    Представитель МИД выразила недовольство тем, что складывается впечатление, будто Иран сам по себе начал атаковать объекты в соседних странах, тогда как Москва неоднократно указывала на неспровоцированную агрессию со стороны США и Израиля против Ирана. Захарова заявила о крайней неудовлетворенности России процессом согласования этой резолюции.

    Ранее дипломат Константин Долгов в беседе с газетой ВЗГЛЯД сравнил резолюцию Совбеза ООН по Ирану с игрой в наперстки.

    Напомним, Совет Безопасности ООН принял резолюцию с требованием к Ирану прекратить атаки на арабские страны. Предложенный Россией проект резолюции с призывом к прекращению огня на Ближнем Востоке был отклонен.

    12 марта 2026, 09:57 • Новости дня
    Кадыров осудил ответные удары Ирана

    Глава Чечни Кадыров осудил ответные удары Ирана

    Кадыров осудил ответные удары Ирана
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что ответные удары Ирана по гражданской инфраструктуре и жертвы среди мирного населения стран Персидского залива нельзя оправдать ни при каких обстоятельствах.

    Кадыров в своем Telegram-канале заявил, что США и Израиль совершили нападение на Иран в священный месяц Рамадан, спровоцировав ситуацию, в которой Иран был вынужден нанести ответные удары.

    По словам Кадырова, в ходе атаки были убиты Верховный руководитель Ирана аятолла Али Хаменеи, члены его семьи, 168 школьников и множество других мирных жителей.

    Он отметил, что военный ответ по американским базам можно объяснить с точки зрения тактики, однако удары по гражданской инфраструктуре третьих стран и жертвы среди мирного населения недопустимы. Кадыров подчеркнул, что в результате действий пострадали граждане Бахрейна и ОАЭ.

    Глава Чечни поддержал позицию президента ОАЭ Мухаммеда бен Зайеда Аль Нахайана, который заявил о необходимости защиты граждан своей страны после трагических событий. Кадыров отметил, что Эмираты всегда придерживались мирной политики и не имели военных претензий к соседям.

    Он также подчеркнул важность координации между странами Персидского залива и рассказал, что ранее настоял на расширении формата будущей встречи с участием представителей ОАЭ. Кадыров считает, что народы региона должны сохранять диалог для предотвращения вражды, которую пытаются посеять внешние силы.

    Совет Безопасности ООН принял резолюцию с требованием к Ирану прекратить атаки на арабские страны. В тексте резолюции не упомянули действия США и Израиля, а также не призвали эти страны остановить атаки против Ирана.

    Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Совбез ООН одобрил несбалансированную резолюцию. Российский дипломат отметил, что документ можно трактовать как разрешение на продолжение агрессии против Ирана.

    Президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян заявил о военном положении в стране на фоне кризиса вокруг Ирана.

    Глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел ОАЭ Абдалла бен Заид Аль Нахайян выразили озабоченность ситуацией вокруг Ирана и необходимостью прекращения атак по гражданской инфраструктуре.

    Комментарии (27)
    12 марта 2026, 10:41 • Новости дня
    Стало известно об авиаударе США по ядерному объекту Талеган-2 в Иране
    Стало известно об авиаударе США по ядерному объекту Талеган-2 в Иране
    @ U.S. Central Command

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На территории объекта Талеган-2, связанного с ядерной программой Ирана, после авиаудара зафиксированы три мощных и точных воронки, что указывает на применение особо тяжелых бункерных бомб, пишет портал TMZ.

    Объект, связанный с ядерной программой Ирана, подвергся авиаудару, сообщают TMZ. Речь идет о комплексе «Талеган 2» в Парчине, который в последние месяцы был значительно укреплен: на сооружении появилась новая бетонная оболочка, затем его засыпали грунтом. Спутниковые снимки, предоставленные Vantor, зафиксировали на крыше объекта три крупных и точных места попадания боеприпасов.

    Эксперты отмечают, что характер повреждений схож с ударом 13-тонных авиабомб GBU-57/B Massive Ordnance Penetrator (MOP), которые применялись год назад во время операции Midnight Hammer по иранским объектам Фордо и Натанз. Тогда, по данным издания, B-2 сбросили двенадцать таких бомб на Фордо и еще две – на Натанз. Официальных подтверждений применения GBU-57/B к Талеган – 2 нет: в CENTCOM отказались комментировать этот вопрос.

    По информации TMZ, Талеган – 2 был одним из наиболее защищенных подземных объектов, связанных с ядерными разработками Ирана. США и Израиль отмечали повышенные меры по укреплению подобных объектов накануне нынешнего конфликта.

    Эксперты не исключают, что могли быть использованы и другие типы боеприпасов, поскольку меньшие по размеру «противобункерные» бомбы также способны наносить серьезные разрушения при последовательном применении по одной точке. CENTCOM ранее подтверждал, что в ходе ударов по подземным объектам на территории Ирана B-2 применяли и 900-килограммовые бомбы.

    Объект Талеган – 2 связывают с производством специальных взрывчатых веществ для ядерных вооружений, однако представители Ирана регулярно отвергают подобные обвинения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в городе Исфахан на юге Ирана произошла серия взрывов. В результате ударов США и Израиля по Исфахану погибли восемь человек. Взрывы также прогремели в иранских городах Исфахан и Шираз.

    Комментарии (2)
    11 марта 2026, 14:50 • Видео
    За что испанцы считают Мерца трусом

    Испанские газеты хором называют канцлера Германии Фидриха Мерца трусом, а испанский МИД заметил, что «такого» нельзя было ждать ни от Ангелы Меркель, ни от Олафа Шольца. В чем причина нового конфликта внутри НАТО?

    Комментарии (0)
    12 марта 2026, 12:34 • Новости дня
    Летчик заснял огненный дождь из иранских боеголовок над Израилем

    Tекст: Дарья Григоренко

    Израильский пилот заснял момент пролета множества боеголовок тяжелой ракеты «Хоррамшахр-4» с кассетной частью над территорией Израиля.

    Пилот израильского самолета запечатлел в небе над Израилем уникальные кадры – тяжелая иранская ракета «Хоррамшахр-4» выпустила 80 боевых блоков с кассетной боевой частью. После отделения из ракеты суббоеприпасы двинулись к земле, образовав густой поток огненного дождя.

    Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в своем Telegram-канале отметил: «Несмотря на то, что продемонстрированные макеты боеприпасов неуправляемы, их количества достаточно для приведения в негодность взлетно-посадочной полосы, палубы авианосца или нефтеналивного терминала».

    Как пишет «Российская газета», Ирану удалось ослепить американские системы противоракетной обороны THAAD, «как Одиссей ослепил циклопа». При этом, система Patriot, по данным СМИ, не справляется даже с одиночными моноблочными целями, что значительно снижает степень защиты объектов от подобных атак.

    Ранее силы ЦАХАЛ зафиксировали запуск ракет с территории Ирана по направлению к Израилю, сообщила пресс-служба армии.

    В среду Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил о намерении продолжать удары по американским и израильским целям до достижения «полной капитуляции противника».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран объявил о будущих ударах по связанным с США и Израилем банкам.

    Комментарии (0)
    12 марта 2026, 12:50 • Новости дня
    В Госдуме оценили иск против Александра Галицкого за финансирование ВСУ

    Депутат Колесник: Раскрытое финансирование Галицким ВСУ не списать на ошибки в бизнесе

    В Госдуме оценили иск против Александра Галицкого за финансирование ВСУ
    @ Алексей Филиппов/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Российские бойцы в зоне СВО отстаивают будущее страны и отдают за это свои жизни. В это время помогать противнику с моральной точки зрения мерзко, а согласно Уголовному кодексу – измена, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Колесник. Ранее ГП установила, что венчурный фонд бизнесмена Александра Галицкого направил за последние годы украинским оборонным компаниям более 50 млн долларов.

    «Финансирование ВСУ – это не какие-то ошибки в бизнесе или бизнес-история. Мягко говоря, дело пахнет нехорошо», – отметил депутат Госдумы Андрей Колесник. По его словам, выделение фондом Александра Галицкого более 50 млн долларов украинским компаниям – лишь «верхушка айсберга». «Речь идет фактически о поддержке киевских властей, а также о поощрении обстрелов российских регионов и убийства солдат ВС России», – уточнил собеседник.

    Как считает парламентарий, не имеет значения, кто оказывает помощь ВСУ – простые граждане или юридические лица – и даже в каких объемах. Важнее в этом случае умысел, добавил Колесник. «Наши парни в зоне спецоперации защищают мирное население, отстаивают будущее России и отдают за это свои жизни. Благодаря им планы коллективного Запада по уничтожению страны неосуществимы», – подчеркнул он.

    «В это время помогать противнику с моральной точки зрения мерзко, а согласно Уголовному кодексу – измена», – добавил депутат. Он указал, что в деле Галицкого разберутся уполномоченные органы, в том числе Следственный комитет, структуры ФСБ. «Конечную оценку деятельности Галицкого и его холдинга даст суд», – заключил Колесник.

    Ранее Генпрокуратура направила в Тверской суд Москвы иск о признании бизнесмена Александра Галицкого и его фонда Almaz Capital Partners участниками экстремистского объединения. «Фонд декларирует, что осуществляет исключительно коммерческую и инвестиционную деятельность. Однако фактически прямо и активно вовлечен в военно-политический конфликт, развивающийся на Украине», – сообщил источник «Интерфакса».

    Отмечается, что в 2008 году в штате Калифорния (США) гражданин России и Нидерландов Галицкий основал венчурный фонд, который специализируется на инвестициях в сфере искусственного интеллекта, машинного обучения, блокчейна. До 2014 года фонд имел представительство в Москве, осуществлял капитальные вложения в российские стартапы в области информационных технологий, в том числе в «Яндекс».

    Однако после антиконституционного переворота в Киеве структура изменила свое отношение к правопорядку в России и поддержал политику Киева, а после возвращения Крыма и Севастополя в состав РФ присоединился к санкциям США и Евросоюза, прекратил инвестиции в отечественные компании и приступил к незаконному выводу капитала за границу.

    После начала СВО, как установили в Генпрокуратуре, инвестиционный холдинг официально осудил действия российского руководства и вооруженных сил страны, расценил их как «вторжение» и присоединился к западным рестрикциям. В ходе надзорной проверки установлено, что за последние годы фонд предоставил более 50 млн долларов украинским компаниям, производящим патроны, инновационные боеприпасы, компоненты БПЛА и иные виды вооружений.

    По данным ГП, указанные средства направлялись на прямое финансирование повышения боеготовности вооруженных сил Украины, в состав которых входят признанные в России террористическими и экстремистскими организациями формирования, такие как «Азов», «Айдар» и «Правый сектор».

    Дочерние структуры Almaz Capital Partners взаимодействуют с платформой, созданной по инициативе Владимира Зеленского, «Юнайтед24», через которую централизованно осуществляется сбор денежных средств для закупки вооружения, техники и провизии на нужды ВСУ.

    Бизнесмен продолжает владеть высоколиквидным имуществом на территории России, значительными финансовыми ресурсами. Например, ему принадлежат квартира и пять машино-мест в Москве, загородный коттедж в Московской области совокупной рыночной стоимостью более одного млрд рублей. На счетах размещено свыше семи млрд рублей, пишут «Ведомости».

    Как отметили в Генпрокуратуре, убеждения Галицкого основываются на проукраинской позиции. «Крайние формы антагонизма к российскому государству и его народу, которые проявляют ответчики, финансируя военные действия украинских властей, способствуют только усилению террористического давления. В результате неминуемо растет количество погибших и раненых среди мирного населения нашей страны», – цитирует издание исковые требования.

    Такие обстоятельства, указано в нем, позволяют квалифицировать ответчиков – Галицкого и его венчурный фонд – как членов единой группы, целями которой являются воспрепятствование законной деятельности государственных органов России, нарушение территориальной целостности страны. В связи с этим ГП требует признать Галицкого и его фонд как экстремистское объединение, запретить его деятельность, а также обратить в доход государства имущество бизнесмена и конфисковать средства с банковских счетов.

    Комментарии (13)
    12 марта 2026, 14:27 • Новости дня
    Иран запросил у России гуманитарную помощь
    Иран запросил у России гуманитарную помощь
    @ МЧС РФ/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Тегеран обратился к дружественным странам, включая Россию, с просьбой о поставке медикаментов, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Иран запросил помощь в связи с разрушением множества больниц, станций скорой помощи, большим числом раненых, в том числе женщин и детей, пояснила Захарова, передает ТАСС.

    Запрос был направлен к дружественным государствам, включая Россию.

    Представитель внешнеполитического ведомства уточнила, что отправка гуманитарной помощи иранскому народу осуществляется по личному указанию президента Владимира Путина.

    Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора поблагодарил президента России Владимира Путина за поддержку страны.

    Иранские власти сообщали о гибели более 200 мирных жителей и повреждении десятков медицинских учреждений.

    Комментарии (9)
    12 марта 2026, 05:57 • Новости дня
    В результате нападений на полицейские КПП в Тегеране убиты 10 силовиков

    Tекст: Антон Антонов

    В результате серии нападений на полицейские КПП в центральных районах Тегерана погибли около десяти сотрудников силовых структур, сообщает агентство Fars.

    По информации Fars, нападения произошли сразу в нескольких кварталах Тегерана и сопровождались взрывами и столкновениями, передает ТАСС.

    В сообщениях источников в силовых структурах отмечается, что теракты носили скоординированный характер. Указывается, что «группа сотрудников сил безопасности погибла в результате террористических атак на КПП».

    Силовые структуры полагают, что атаки были спровоцированы израильской разведкой «Моссад» с целью организации диверсий внутри страны. В настоящее время, как подчеркивает агентство, ситуация в районах нападений контролируется правоохранительными органами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ставка Израиля и США на молниеносную войну и крах режима в результате уничтожения военно-политического руководства Ирана провалилась. В Иране не произошел коллапс власти. К власти пришли более радикально настроенные и жесткие политики вместо склонного к компромиссам Али Хаменеи, который выступал против создания ядерного оружия.

    Комментарии (5)
    12 марта 2026, 06:45 • Новости дня
    Трамп заявил о победе США над Ираном за час
    Трамп заявил о победе США над Ираном за час
    @ whitehouse.gov

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп во время митинга в Кентукки заявил, что американская армия одержала победу над Ираном за первый час начала военной операции.

    «В первый час все было закончено. Мы победили, – приводит слова Трампа РИА «Новости». – Они [Иран] практически подошли к черте. Это не означает, что мы покончим с этим немедленно».

    Американский лидер отметил, что армия США фактически уничтожила Иран. Он подчеркнул, что США не завершат операцию, пока работа не будет доведена до конца, но выразил уверенность в скором завершении действий против Ирана.

    Трамп также сказал, что США могли бы уничтожить энергетическую инфраструктуру Ирана за один час, а на восстановление ушло бы 25 лет, но выразил надежду, что до этого не дойдет. Кроме того, он прокомментировал ситуацию на нефтяном рынке, заявив, что после скачка цен котировки уже начали снижаться.

    Президент США рассказал, что лично выбрал название «Эпическая ярость» для военной операции против Ирана: «Они дали мне список названий: «Сэр, вы можете выбрать любое, какое захотите». Я спросил: «Название чего?» – «Название атаки на Иран, сэр». И они дали мне где-то 20 вариантов, а я чуть не уснул. Мне ни одно из них не понравилось. А потом я вижу: «Эпическая ярость». И я говорю: «Мне нравится это название. Вот это название мне нравится».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ставка США на молниеносную войну и крах режима в Иране в результате уничтожения военно-политического руководства провалилась. В Иране не произошло коллапса власти. США поставлены перед выбором, каким именно способом продолжать агрессию против Ирана – только ракетно-бомбовым или с применением наземных сил.

    Комментарии (8)
    12 марта 2026, 10:37 • Новости дня
    Пентагон оценил расходы на первую неделю конфликта с Ираном в 11,3 млрд долларов
    Пентагон оценил расходы на первую неделю конфликта с Ираном в 11,3 млрд долларов
    @ Katie Archibald/U.S. Navy/dvidshub.net

    Tекст: Вера Басилая

    Первые шесть дней военной операции против Ирана обошлись бюджету США более чем в 11,3 млрд долларов, причем эта сумма еще не окончательная, сообщает The New York Times.

    На закрытом брифинге представители Пентагона заявили конгрессменам, что расходы на войну с Ираном за первые шесть дней превысили 11,3 млрд долларов. Эта оценка не включает значительные затраты, связанные с наращиванием военной техники и персонала до начала ударов. В связи с этим законодатели ожидают, что окончательная сумма затрат за первую неделю существенно возрастет по мере уточнения данных, передает The New York Times.

    Ранее издание сообщало, что только на боеприпасы за первые два дня конфликта США потратили 5,6 млрд долларов, что превышает ранее публично раскрывавшиеся цифры. Центр стратегических и международных исследований оценивал затраты за первые 100 часов операции в 3,7 млрд долларов, то есть около 891,4 млн долларов в сутки.

    Для первых ударов использовались боеприпасы AGM-154, каждая из которых стоит от 578 тыс. до 836 тыс. долларов. ВМС США закупили 3 тыс. таких бомб почти 20 лет назад. Впоследствии военные заявили о переходе на более дешевые боеприпасы, такие как Joint Direct Attack Munition, где минимальная стоимость боеголовки составляет около 1 тыс. долларов, а комплект наведения – 38 тыс. долларов.

    Ряд республиканцев во главе с Митчем Макконнеллом призывают увеличить расходы на производство боеприпасов, однако часть их коллег и представители Демократической партии подвергают сомнению необходимость выделения дополнительного финансирования до получения более подробной информации о стратегии и целях операции.

    Американская администрация уже на текущей неделе намерена запросить у законодателей дополнительные средства на военные нужды в размере десятков миллиардов долларов.

    Между тем, военным США впервые приходится расходовать дорогостоящие ракеты-перехватчики в больших объемах против массированных атак иранских дронов Shahed и баллистических ракет.

    Президент США Дональд Трамп на митинге в Кентукки заявил, что американская армия одержала победу над Ираном за первый час начала военной операции.

    Руководитель группы советников КСИР заявил об уничтожении всех баз США на Ближнем Востоке и допустил пленение американских военных.

    Комментарии (2)
    12 марта 2026, 10:29 • Новости дня
    TWZ: Спутниковые снимки раскрыли уничтожение иранских истребителей F-14

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Снимки из космоса говорят в пользу того, что иранские вооруженные силы потеряли редкие боевые машины F-14 Tomcat, а также десяток других самолетов, сообщают американские СМИ.

    Спутниковые кадры зафиксировали уничтожение как минимум двух, а вероятно и трех истребителей F-14 Tomcat на иранской авиабазе в Исфахане, пишет портал The War Zone.

    На изображениях также видны обломки еще десяти самолетов, которые специалисты идентифицировали как китайские истребители F-7. Ранее эти машины базировались на тактическом аэродроме, который подвергся ударам.

    Фотографии от 9 марта демонстрируют последствия атаки по сравнению со снимками от 22 февраля. На месте стоянки техники видны следы пожара и разрушенные ангары, что подтверждает заявления израильских военных об успешном поражении флота Tomcat. Ранее достоверных видеосвидетельств этих разрушений в открытом доступе не публиковалось.

    Иран оставался единственным в мире эксплуатантом этих самолетов после их списания ВМС США в 2006 году. До 1979 года Тегеран получил 79 единиц F-14, однако поддержание их в летном состоянии требовало постоянного разбора части машин на запчасти. Теперь возможности иранских ВВС по проецированию силы существенно подорваны.

    «В частности, некогда современная радиолокационная станция управления огнем AN/AWG-9 на F-14 страдает от низкой исправности», – отмечают авторы материала.

    По их словам, статус сохранившихся ракет также остается предметом споров, а попытки модернизации вооружения дали лишь смешанные результаты.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявлял о фактическом уничтожении иранской авиации и флота.

    В 2025 году СМИ называли пораженные тогда самолеты F-14 ложными целями.

    Комментарии (0)
    12 марта 2026, 07:57 • Новости дня
    UKMTO сообщил о попадании снаряда в контейнеровоз у Дубая

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Контейнеровоз был поражен неизвестным снарядом в Персидском заливе недалеко от Дубая, говорится в сообщении Центра координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).

    Контейнеровоз был поражен неизвестным снарядом в Персидском заливе примерно в 60 км к северу от Дубая, передает ТАСС со ссылкой на Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Британии (UKMTO). В сообщении центра отмечается, что капитан судна заявил: «В их судно попал неопознанный снаряд, вызвавший небольшой пожар на борту». По его словам, из-за темноты пока невозможно полностью оценить ущерб.

    Все члены экипажа находятся в безопасности, угрозы для жизни людей нет. UKMTO уточняет, что на данный момент воздействие на окружающую среду не фиксируется.

    Власти начали расследование случившегося. Морским судам, находящимся в этом районе, рекомендовано проявлять осторожность при транзите и немедленно сообщать о любых подозрительных действиях в UKMTO.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, работа нефтяных портов Ирака приостановилась после атак на танкеры. Заминированный катер атаковал нефтяной танкер у берегов страны. Два нефтяных танкера попали под обстрел рядом с Ираком.

    Комментарии (0)
    12 марта 2026, 10:59 • Новости дня
    МИД Ирана сообщил об ударе двумя ракетами Tomahawk по школе для девочек в Минабе
    МИД Ирана сообщил об ударе двумя ракетами Tomahawk по школе для девочек в Минабе
    @ AP/TASS

    Tекст: Мария Иванова

    В иранском городе Минаб школа для девочек была поражена двумя ракетами Tomahawk, в результате чего погибли около 170 человек, многие из них дети, сообщили в МИД Ирана.

    Иранское учебное заведение подверглось бомбардировке двумя крылатыми ракетами Tomahawk, сообщил официальный представитель внешнеполитического ведомства исламской республики Эсмаил Багаи, передает ТАСС.

    «Они использовали две ракеты Tomahawk. Цель заключалась только в том, чтобы обеспечить максимальное количество жертв. Они убили около 170 невинных людей, в том числе много детей», – сказал он в беседе с журналистами газеты Corriere della Sera.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители администрации США подтвердили нанесение ударов в районе иранской школы для девочек.

    Корпус стражей исламской революции назвал ответные пуски ракет по Израилю местью за смерть детей.

    Комментарии (0)
    12 марта 2026, 07:00 • Новости дня
    Разведка США исключила угрозу краха власти в Иране
    Разведка США исключила угрозу краха власти в Иране
    @ Rouhollah Vahdati/ISNA/WANA/REUTERS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Анализ секретных докладов показал отсутствие предпосылок для падения действующего иранского правительства, заявили источники, знакомые с выводами спецслужб Соединенных Штатов.

    Политический режим Ирана не находится на грани краха, а смена власти в ближайшее время маловероятна, сказали собеседники Reuters, передает «Газета.Ru».

    Один из собеседников отметил, что множество докладов содержат последовательный анализ ситуации. «Режиму не грозит крах, и он сохраняет контроль над иранским населением», – подчеркнул источник.

    Актуальный отчет по этому вопросу подготовили в последние дни. Разведданные свидетельствуют о сплоченности иранского клерикального руководства, несмотря на произошедшую смену лидера.

    Израильские официальные лица в ходе закрытых переговоров также согласились с этими выводами. Высокопоставленный чиновник признал отсутствие уверенности в том, что война приведет к падению правительства.

    При этом источники указали на изменчивость ситуации на Ближнем Востоке. Динамика внутри Ирана все же может поменяться под воздействием внешних факторов.

    До этого бывший глава британской разведки МИ-6 Джон Сойерс назвал ожидания смены власти в Иране фантастическими. При этом президент США Дональд Трамп объявлял войну с Ираном практически завершенной.

    Комментарии (12589)
    12 марта 2026, 10:49 • Новости дня
    США собрались организовать конвои в Ормузском проливе
    США собрались организовать конвои в Ормузском проливе
    @ Altaf Qadri/AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    На фоне новых атак Ирана на коммерческие суда в Ормузском проливе, обсуждается создание международной системы военной защиты судоходства, поскольку трафик нефти через регион почти остановлен, сообщает Axios.

    В последние дни все больше обсуждается необходимость создания системы военно-морской защиты судов в Ормузском проливе на фоне усиления атак со стороны иранских военных, сообщает Axios.

    По данным американского Центрального командования, иранские военные используют гражданские порты пролива для проведения операций, угрожающих судоходству и безопасности экипажей.

    В среду стало известно как минимум о пяти атакованных грузовых судах в регионе. Четыре моряка погибли после попадания двух ракет по буксиру под флагом ОАЭ, который на прошлой неделе помогал контейнеровозу к северу от Омана в районе пролива. По оценке Eurasia Group, движение через Ормузский пролив, через который проходит около 20% мирового объема нефти, почти остановилось из-за угроз со стороны Ирана атаковать любые проходящие суда.

    Во вторник американские военные уничтожили 16 иранских судов, способных устанавливать морские мины, опасаясь подготовки их размещения в стратегическом проливе. Морской эксперт Кейс Бакенс отметил: «Военным Ирана довольно просто быстро отправить катера с бомбами и ракетами для атаки на суда, если они захотят это сделать». Он добавил, что сейчас около 20 тыс. моряков работают на судах в Персидском заливе, и их семьи серьезно обеспокоены, поскольку они оказались фактически в зоне боевых действий, где по ним могут открыть огонь.

    На фоне роста напряженности участники рынка и власти обсуждают возможность организации военного сопровождения торговых судов. Хотя ранее в аккаунте министра энергетики США Криса Райта появилось ложное сообщение об успешном сопровождении танкера американским флотом, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт подчеркнула: пока ни одно судно не было эскортировано, но президент Дональд Трамп «абсолютно готов применить эту меру, если возникнет такая необходимость».

    В совместной оценке 47 стран-участников Joint Maritime Information Center говорится, что заинтересованным сторонам морской отрасли «следует ожидать поступательного плана по обеспечению безопасного и защищенного движения судов», как только позволят условия. В Eurasia Group считают, что полноценная система эскорта заработает не раньше конца марта или даже начала апреля.

    В Министерстве энергетики США отмечают, что президент Трамп, Крис Райт и другие официальные лица внимательно следят за развитием ситуации и прорабатывают дополнительные варианты по обеспечению безопасности прохода через Ормузский пролив, включая возможное военное сопровождение танкеров.

    Сам Бакенс добавил, что даже при обещаниях эскорта он бы не стал проводить суда через пролив, пока не убедится в полной безопасности, отметив, что узость пролива позволяет легко установить морские мины рядом с берегом.

    Корпус стражей исламской революции запретил проход судов США и европейских стран через Ормузский пролив.

    Также КСИР заявил о готовности предоставить странам право прохода в обмен на высылку американских и израильских послов.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что минная блокада Ормузского пролива грозит затяжным мировым кризисом.

    Комментарии (0)
    12 марта 2026, 10:15 • Новости дня
    Вице-премьер Испании обвинила ЕС в слабости перед Трампом

    Вице-премьер Испании Диас назвала Европу сиротой и заложницей США

    Вице-премьер Испании обвинила ЕС в слабости перед Трампом
    @ Oscar Gonzalez/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Вице-премьер Испании Йоланда Диас раскритиковала руководство Евросоюза за недостаточно жёсткую позицию в ответ на военные действия США и Израиля против Ирана, подчеркнув, что подобная слабость может усилить евроскептицизм и рост правых движений, сообщает Politico.

    Вице-премьер Испании Йоланда Диас осудила руководство Евросоюза за слабость в вопросе американо-израильского конфликта с Ираном, сообщает Politico. Политик выразила недовольство реакцией Европы на действия Вашингтона.

    «Европа – сирота в момент исторической важности. Блоку не хватает того лидерства, в котором он нуждается», – заявила Диас.

    По ее словам, Европа осталась «без опеки» в момент исторической важности и не проявляет необходимого лидерства. Диас подчеркнула, что Евросоюз должен стать самостоятельной политической, экономической и социальной силой с собственной внешней и оборонной политикой, не зависящей от решений президента США Дональда Трампа.

    Политик призвала Брюссель решительно выступить против «полностью нелегитимной» войны в Иране, которую США и Израиль начали в конце прошлого месяца. Она раскритиковала главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен за промедление с осуждением атаки на Иран, заявив, что Европа обязана защищать принципы международного права, закрепленные в Уставе ООН.

    Диас подчеркнула, что европейские граждане выступают против войны в Иране, а поддержка ЕС военной операции может усилить евроскептические настроения и рост популярности правых партий. Она также отметила, что позиция Испании по отказу поддержать военную операцию Вашингтона находит отклик у других европейских лидеров, в том числе у премьер-министра Италии Джорджи Мелони.

    По словам Диас, президент США представляет экзистенциальную угрозу для Европы, а нынешняя политика ЕС по отношению к Трампу является «рабской» и не обеспечивает уважения со стороны Вашингтона. Она заявила, что Испания не боится противостоять Трампу и не чувствует угрозы из-за возможного разрыва торговых связей.

    Премьер-министр Испании Педро Санчес отказался поддержать действия Вашингтона и Тель-Авива в регионе.

    Президент США Дональд Трамп пригрозил Мадриду торговым эмбарго за отказ предоставить авиабазы для атак на Иран.

    Санчес заявил о рисках роста инфляции и замедления экономического роста в Европе на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

    Эксперты отметили, что судьба европейской экономики зависит от завершения противостояния между США, Израилем и Ираном в ближайшие четыре недели.

    Комментарии (0)
    12 марта 2026, 12:18 • Новости дня
    Дипломат сравнил резолюцию Совбеза ООН по Ирану с игрой в наперстки

    Дипломат Долгов: Резолюция Совбеза ООН по Ирану не отвечает целям поддержания мира

    Дипломат сравнил резолюцию Совбеза ООН по Ирану с игрой в наперстки
    @ Seth Wenig/AP/TASS

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Голосование по конфликту на Ближнем Востоке показало, что Совбез ООН в значительной мере парализован позицией ряда его западных членов. Москва же пытается вернуть организации былой авторитет, чтобы не допустить повторения судьбы Лиги наций, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Константин Долгов. Ранее Совбез ООН отклонил резолюцию России о прекращении огня на Ближнем Востоке и принял резолюцию Бахрейна с осуждением действий Ирана.

    «Произошедшее в Совбезе искажает истинную ситуацию и похоже на наперсточничество со стороны ряда западных членов ООН. Объективная и отражающая реальность резолюция России о прекращении огня на Ближнем Востоке отклонена. Но одобрено одностороннее требование к Ирану прекратить атаки на арабские страны без упоминания США и Израиля. Это не отвечает целям поддержания мира. А ведь это и есть главная задача ООН», – отметил Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол России.

    «Мы увидели очередное подтверждение того, что Совбез ООН не способен должным образом реагировать на острые угрозы миру и безопасности – региональной и международной. Орган в значительной мере парализован позицией ряда его западных членов. Китай же демонстрирует схожую с российской позицию по многим вопросам, в том числе – по Ближнему Востоку», – указал он.

    «Что немаловажно, кризис системы международных многосторонних институтов сложился не по нашей вине. Более того, именно Россия осознает универсальность площадки ООН для решения важных вопросов и потому пытается вернуть организации изначальный уровень авторитета и способность занимать объективную и ответственную позицию. Москва не хочет, чтобы организация повторила судьбу Лиги наций», – подчеркнул собеседник.

    Ранее Совбез ООН принял подготовленную Бахрейном резолюцию по ближневосточному конфликту, сообщает ТАСС. Документ «в самой резкой форме осуждает вопиющие атаки Ирана по территориям Бахрейна, Кувейта, Омана, Катара, Саудовской Аравии, ОАЭ и Иордании», определяя их как нарушение международного права.

    Помимо этого, резолюция требует от Тегерана прекратить удары и осуждает действия иранских властей, направленные на то, чтобы воспрепятствовать свободе навигации через Ормузский пролив. В то же время в тексте не упоминаются действия США и Израиля в отношении Ирана и призывы остановить атаки. Документ поддержали 13 стран, Россия и Китай воздержались при голосовании.

    «Принятие подобной резолюции не способно привести к достижению мира в регионе Ближнего Востока, оно лишь усугубит разногласия между ключевыми игроками в регионе», – подчеркнул Василий Небензя, постпред России при ООН.

    По его словам, резолюция выдержана в «предвзятом и одностороннем ключе». «В ней перепутаны причинно-следственные связи. Если ее прочитает несведущий в международных делах человек, то у него неизбежно возникнет впечатление, будто Тегеран по собственной воле и злому умыслу совершил ничем не спровоцированное нападение на арабские страны», – сказал дипломат.

    При этом, Совбез не принял российский проект резолюции по ближневосточному конфликту с призывом к прекращению огня всеми сторонами и возвращению к переговорам. За документ проголосовали Россия, Китай, Пакистан и Сомали, девять стран воздержались, США и Латвия выступили против.

    Нынешней конфликт США и Израиля с Ираном начался 28 февраля с операций «Эпическая ярость» и «Рев льва», заключавшихся в нанесении ударов по иранской территории. Атаки проводились ракетами «Томагавк» морского базирования, БПЛА и другим дальнобойным оружием.

    Тегеран в ответ атаковал американские военные объекты в ряде стран Ближнего Востоке, территорию Израиля, а также приступил к минированию Ормузского пролива. Газета ВЗГЛЯД также заметила, что США прикрыли операцией в Иране переброску войск к России.

    Комментарии (3)
