Более 18 тыс. абонентов Киевской области остались без отопления

Tекст: Дмитрий Зубарев

Калашник заявил, что свыше 18 тыс. абонентов в Киевской области лишились отопления из-за повреждений объектов энергетики, сообщает ТАСС. Он уточнил, что в городе Обухове отопление отключено в 64 домах, где проживает 9689 абонентов, а в городе Украинка – еще в 62 многоквартирных домах для 8367 абонентов.

В Обуховском районе без газа остались шесть населенных пунктов – всего 7911 абонентов, большинство из которых проживают в Украинке. Калашник заявил, что восстановление газоснабжения может занять до двух суток.

В трех районах Киевской области также оказалось обесточено около 4,6 тыс. абонентов. В ночь на субботу в Киеве и области несколько раз объявлялась воздушная тревога, а также сообщалось о серии взрывов. К утру в Киеве были введены экстренные отключения электричества.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Киеве и Киевской области начались перебои с электричеством. Время подачи электроэнергии в городе сократили на три часа.