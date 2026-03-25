    В подводном флоте конкурент России – только США
    25 марта 2026, 12:06 Мнение

    В подводном флоте конкурент России – только США

    Даже если роль и вид надводной составляющей флотов могут быть пересмотрены в ближайшее время – в связи с возросшей эффективностью новых видов вооружения – то значение атомных подводных лодок (АПЛ) будет только увеличиваться. Поэтому споры о том, чей подводный флот сильнее и многочисленнее – не совсем праздные.

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский

    военный эксперт

    Атомные субмарины – как вооруженные баллистическими ракетами (ПЛАРБ), так и многоцелевые (МПЛА) – остаются константой в быстро меняющемся мире вооружений. По крайней мере, пока. Постоянно идут работы по увеличению их скрытности, мощности и вооруженности, но сама концепция подводного флота остается неизменной.

    Например, была информация, что китайский флот теперь насчитывает 32 АПЛ – и опередил Россию, в чьем распоряжении находится якобы около 25-28 атомных субмарин. А пока, мол, лидером являются США, обладающие самым большим атомным подводным флотом (65-71 АПЛ, дизель-электрических у них вообще нет), но это ненадолго, поскольку КНР их стремительно догоняет.

    На самом деле все несколько иначе. Списочный состав российского подводного флота не афишируется, но, по разным данным, в нем от 63 до 76 единиц АПЛ и дизельных подводных лодок, и бОльшая часть – именно атомоходы. Предполагается, что это 14 ПЛАРБ – преимущественно субмарины проекта 955 «Борей» и 955А «Борей-А», оснащенные шестнадцатью межконтинентальными баллистическими ракетами Р-30 «Булава».

    Кроме них, у России есть еще 29 многоцелевых атомных подводных лодок (в том числе проекта 885 «Ясень» и 885М «Ясень-М»), способных бороться с надводными и подводными кораблями противника и производить высокоточные ракетные удары по наземным целям. Также в составе российского флота находится минимум восемь АПЛ специального назначения. Поскольку, по крайней мере, часть из них подведомственна Главному управлению глубоководных исследований МО РФ и не несет ударное вооружение, их можно не считать. Но и в этом случае число АПЛ ВМФ России составляет 43 единицы, а никак не 25-28.

    Китай также не афиширует численность своих атомных подводных сил, но приблизительно подсчитать их труда не составляет. Основой морской компоненты стратегических ядерных сил (СЯС) КНР являются ПЛАРБ проекта 094, фигурирующие в западных источниках как «Цзинь» (по названию одной из китайских династий). Проект разработан в 1990-х годах для замены субмарины проекта 092, головной корабль введен в строй в 2004 году (строительство началось в 1999 году). К настоящему моменту общее число «094» достигло шести-восьми единиц.

    Кроме того, на вооружении ВМС КНР есть одна лодка проекта 092 – самая первая китайская ПЛАРБ (западное наименование «Ся»), бортовой номер 406, введенная в строй в 1987 году. Субмарина прошла ряд модернизаций.

    В январе 2026 года по центральному ТВ КНР была показана новейшая ПЛАРБ проекта 096 «Тан», участвующая в морских учениях. Ранее ожидалось введение ее в эксплуатацию к 2030 году, однако эти кадры заставляют предположить, что новая субмарина как минимум проходит ходовые испытания. Сообщается, что она крупнее и тяжелее предшественников, более скоростная и глубоководная, будет нести больше баллистических ракет (до 20-24 пусковых установок под JL-2 или перспективные JL-3). Но самое главное, что эти подводные лодки, как ожидается, будут малошумными, что осложнит их обнаружение.

    Также в настоящее время ВМС НОАК эксплуатируют примерно девять атомных многоцелевых подлодок проектов 093 и 093A, пригодных для выполнения широкого спектра боевых задач. Таким образом, общее число китайских АПЛ, включая новейшую «096», чей статус не совсем ясен, может на сегодняшний день насчитывать 19 единиц. И это по самой оптимистичной оценке – скорее всего, атомный подводный флот КНР скромнее. Откуда же взялось число в 32 атомные субмарины, которые тиражируют некоторые СМИ?

    Первоисточником для этих публикаций стал некий малоизвестный интернет-ресурс, который ссылался на «обновленные оценки». При этом линк на слове «обновленные» (updated) ведет на пост в запрещенной в России сети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ), принадлежащий некоему пользователю «сестрица Сиси», который и указывает что в КНР имеется 26-34 единицы АПЛ.

    Эти числа, очевидно взятые с потолка, невероятны и противоречат всему, включая официальные отчеты Пентагона, которые определяют число атомных субмарин КНР в 12 штук (шесть ПЛАРБ и столько же МПЛА).

    Это, так скажем, сегодняшняя диспозиция, а как будут развиваться события?

    Осенью 2020 года ВМС США объявили о начале строительства ПЛАРБ нового поколения типа «Колумбия» для замены лодок класса «Огайо». Было заявлено, что с 2026 по 2035 год будет ежегодно закупаться по одной субмарине этого класса, а всего планируется построить 12 единиц.

    Лодки «Огайо» планируется выводить из состава ВМС с 2027 по 2039 год. И это в том случае, если не будет никаких задержек в их строительстве. Пока же известно, что программа строительства новых ракетоносцев отстает как минимум на год.

    Что же касается американского плана по замене МПЛА типа «Лос-Анджелес» на «Вирджиния», то с 2022-го сдается лишь 1,1–1,2 субмарины в год, вместо запланированных двух, что расценивается комиссией Конгресса США, как срыв планов. Особенно если учесть, что программа перевооружения ВМС США «Боевая сила – 2045» предусматривает не только замену старых субмарин, но и увеличение количества многоцелевых подводных лодок до 70–80 единиц к 2045 году. Однако в 2025-м было объявлено о намерении модернизировать как минимум семь лодок типа «Лос-Анджелес», чтобы продлить срок их службы. То есть идет корректировка слишком амбициозного, а потому нереализуемого плана.

    А что у нас? В июле 2025 года на совещании по вопросам развития подводных сил ВМФ президент России Владимир Путин сообщил, что в ближайшие годы подводная компонента ядерной триады будет усилена четырьмя новыми атомными подводными лодками проекта «Борей-А». Таким образом, число ПЛАРБ «Борей» и «Борей-А» достигнет 12 единиц, не считая шести подводных ракетных крейсеров стратегического назначения проектов 667БДР и 667БДРМ, что обеспечит не численный паритет, а наше превосходство в данном классе вооружения.

    Также Владимир Путин сообщил об уже идущем строительстве шести МПЛА проекта 885М «Ясень М», находящихся на разных этапах готовности. Помимо строительства новых многоцелевых атомных субмарин идет интенсивная модернизация лодок выпуска 1990-х и начала 2000-х годов. Так, в конце 2010-х годов началась модернизация МПЛА проекта 971 до 971М, которая позволяет приблизить их боевые возможности к уровню «Ясень-М». Также начались модернизационные работы атомных подводных лодок – носителей крылатых ракет проекта 949А. Таким образом будет обновлен весь наличный состав МПЛА, который сможет прослужить еще долгие годы, наравне с вводимыми в строй новыми субмаринами. Кстати, и от дизельных и дизель-электрических подводных лодок Россия не собирается отказываться. Более того, их состав (26 единиц) в скором времени планируется пополнить девятью подлодками проекта 677.  С учетом неатомных субмарин (а игнорировать их было бы странно) говорить о лидерстве американского подводного флота нет оснований.

    Возвращаясь к перспективам ВМС КНР, отмечу, что в настоящее время могут строиться три или даже четыре многоцелевых подводных лодки типа 093B, и часть из них может выйти на ходовые испытания уже в текущем году. Кроме того, есть информация о намерении китайских корабелов начать строительство малых атомных подводных лодок на основе дизельных субмарин типа 039, но пока что не ясно как далеко этот проект продвинулся. Ежегодный спуск на воду одной или двух субмарин можно считать прекрасным результатом ВПК Поднебесной. Но в ближайшие 15 лет оспаривать подводное лидерство будут Россия и США. 

    Что спасает рубль от ослабления

    Рубль весь март слабеет – и дошел до 85 за доллар на прошлой неделе. Эксперты называют два главных фактора такого падения. Однако на этой неделе рубль вновь пытается вернуть утраченные позиции. Получится ли у рубля удержаться от дальнейшего ослабления и что ему в этом поможет? Подробности

    Америка пришла к Лукашенко с протянутой рукой

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности к «большой сделке» с США. Это сразу вызвало вопрос: не готовит ли Минск внешнеполитический разворот на Запад. Но Лукашенко подчеркнул: Вашингтон не ставил целью на переговорах вмешаться в отношения между Россией и Белоруссией. Речь шла о поставках за океан калийных удобрений, чтобы обеспечить ими в посевную американских фермеров. И заработать на этом сможет не только Минск, но и Москва. Подробности

    Российского конкурента Starlink вывели на надежную орбиту

    Россия запустила первые спутники группировки «Рассвет» для связи 5G и высокоскоростного доступа в интернет. За счет более высокой орбиты потребуется намного меньше аппаратов, чем использует американская Starlink. На Украине уже начали ломать голову над тем, как противодействовать новой российской системе связи. В чем заключается военное и гражданское значение «Рассвета» и почему противнику будет сложно помешать его работе? Подробности

    Саудовскую Аравию втягивают в войну с Ираном ради чистого зла

    Саудовская Аравия желает стать полноценным участником нападения на Иран, чтобы довести операцию США и Израиля до логического завершения. Так утверждают на Западе. Представители саудитов это опровергают, но вероятность неискренности есть – дипломатия у Эр-Рияда хитрая, а ирано-саудовская война похожа на истинную цель в интриге американцев. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

