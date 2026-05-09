Жертвами израильского удара по югу Ливана стали девять человек

В результате атаки авиации Израиля на ливанскую Саксакию погибли девять человек

Tекст: Мария Иванова

Израильская боевая авиация нанесла удар по поселению Саксакия на юге Ливана, передает ТАСС.

Жертвами этой жестокой атаки стали девять человек, еще 15 мирных граждан серьезно пострадали.

В министерстве здравоохранения республики сообщили трагические подробности произошедшего. «Ракетный удар был нанесен по одному из домов, в котором проживала семья беженцев из приграничных районов, все ее члены, включая троих детей погибли», – указывается в тексте заявления.

В ведомстве добавили, что количество жертв может увеличиться, поскольку спасательные службы продолжают разбирать завалы. Накануне израильские военные атаковали позиции шиитской милиции «Хезболлах» около нескольких южных городов, предварительно призвав местное население эвакуироваться.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле израильская авиация атаковала семь населенных пунктов на территории южного Ливана.

В результате ночного налета на поселение Джбшит погибла семья из пяти человек.