Армия Израиля ликвидировала трех высокопоставленных командиров ХАМАС
В ходе точечных ударов по сектору Газа уничтожены высокопоставленные функционеры радикального палестинского движения, отвечавшие за внутреннюю связь и производство, заявила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Представители Армии обороны Израиля отчитались об успешной операции по устранению трех руководителей радикального движения, передает ТАСС. Среди убитых оказался глава подразделения связи в районе города Газа.
«ЦАХАЛ ликвидировал командира подразделения связи ХАМАС в городе Газа. В результате еще одного удара были уничтожены два командира производственного подразделения ХАМАС», – говорится в заявлении армейской пресс-службы.
В ведомстве подчеркнули, что перед атакой военные предприняли специальные меры по снижению риска причинения вреда гражданскому населению. Для этого применялись высокоточные боеприпасы и велось постоянное наблюдение с воздуха.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее израильские военные уничтожили главу службы внутренней безопасности ХАМАС в секторе Газа Рашида Джаджуха.