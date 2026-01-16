«Не в силе Бог, а в правде». Европе и Америке этот принцип неведом, а у нас он известен каждому. Выхватывать куски, рыскать по миру, ища, где что плохо лежит – это совсем не по-нашему. Россия может утвердить себя только как полюс правды, искренности, человечности. Именно этого не хватает сегодня многим народам, всё острее ощущающим себя дичью.7 комментариев
Азербайджан начал поставки газа в Германию и Австрию
Азербайджан начал поставки газа в Германию и Австрию по TAP
С января Азербайджан начал поставки газа в Германию и Австрию через Трансадриатический газопровод (TAP).
Азербайджанская госнефтекомпания SOCAR с января начала поставки газа в Германию и Австрию по Трансадриатическому газопроводу (TAP), передает «Коммерсантъ».
В компании заявили, что это «следующий важный этап в экспорте азербайджанского газа». TAP входит в состав Южного газового коридора, соединяющего газовые месторождения Каспийского региона с европейскими рынками.
По данным SOCAR, поставки через Италию позволяют расширить географию экспорта газа и охватить новые европейские рынки. Теперь азербайджанский газ поступает в 16 стран. Ранее, в декабре 2024 года, Азербайджан начал поставки газа в Словакию, а в июле 2025-го заключил соглашение с «Нафтогазом Украины» на поставку газа, детали которого не раскрывались.
Кроме того, SOCAR продолжает развивать бизнес в Турции: в декабре прошлого года компания подписала соглашение о покупке электростанции у Gama Enerji за 225 млн долларов.
Ранее Турция и Азербайджан договорились о поставках 33 млрд кубометров газа.
Азербайджан отказался поставлять газ Сербии в прошлом году.