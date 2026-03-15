Россияне сообщили о массовом сбое в работе мессенджера Telegram

За последние сутки россияне подали более 8,7 тыс. жалоб на сбои в работе мессенджера Telegram, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные сервиса Detector404. Больше всего неудобств испытывают пользователи из Москвы, Подмосковья, а также Рязанской, Тверской и Ивановской областей.

Почти треть обращений связана с полным сбоем в работе сервиса. Кроме того, пользователи жалуются на перебои с оповещениями, трудности с запуском мобильного приложения и проблемы с доступом к сайту Telegram.

Первые массовые сообщения о неполадках поступили еще в среду.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в МВД выявили новую схему мошенничества, связанную с чатами в Telegram.