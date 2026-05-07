Сбившего актрису Добромилову байкера отправили под домашний арест на два месяца

Tекст: Тимур Шайдуллин

Мотоциклист, сбивший насмерть актрису Ксению Добромилову в центре Москвы, отправлен под домашний арест сроком на два месяца, сообщает РИА «Новости» из зала суда. Такое решение принял Никулинский суд Москвы, отклонив ходатайство следствия о заключении обвиняемого под стражу.

«Ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу отклонить… избрать обвиняемому Максиму Завирюхе меру пресечения в виде домашнего ареста на срок два месяца… освободить обвиняемого из-под стражи в зале суда», – огласил свое решение судья.

Смертельный наезд произошел во вторник на Большой Дорогомиловской улице. Погибшей была 34-летняя актриса и фотограф Ксения Добромилова. Против водителя возбуждено уголовное дело по статье о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Добромилова родилась в Москве в 1991 году, окончила Театральный колледж имени Филатова по специальности «актриса музыкального театра». После учебы она работала в Театре Луны и Московском театре мюзикла. Известность к ней пришла после главной роли в клипе HammAli & Navai «Девочка война».

Как писала газета ВЗГЛЯД, актриса Ксения Добромилова погибла 5 мая после наезда мотоцикла на Большой Дорогомиловской улице, где она делала фото на проезжей части.

Рэпер Navai выразил соболезнования по поводу ее смерти. Позже в правоохранительных органах сообщили, что байкер, который сбил Добромилову, оказался трезв.