Партия «Новые люди» оживила героев ВОВ с помощью нейросетей

Tекст: Елизавета Шишкова

Партия «Новые люди» 7 мая открыла «Павильоны памяти» в Москве и Новосибирске, где посетители могли воспользоваться нейросетями для реставрации и оцифровки фотографий родственников-участников Великой Отечественной войны, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Акцию в Москве открыл лидер партии Алексей Нечаев, который отметил, что основной интерес проявляет молодежь.

По словам Нечаева, «люди приходят, приносят фото из семейного архива в разном состоянии. Помогаем их отреставрировать. Кто хочет, может сделать фото цветным или даже оживить образы родственников. Например, пожать руку своему прадеду или обнять его. Интерес к акции огромный, в первую очередь среди молодежи».

За первый час работы павильонов более 1000 человек воспользовались услугой, возле точек выстроились очереди. Волонтеры помогали делать черно-белые фото цветными, восстанавливать детали и повышать четкость изображений.

Если у родственников сохранились письма или записи голоса героя, нейросеть могла сгенерировать видео, где герой зачитывает письма вслух. Нечаев также добавил, что акция вызывает настоящие эмоции и гордость за предков, помогая сохранять связь с историей страны.