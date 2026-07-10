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ЦБ сообщил о запуске обновленной сторублевой купюры
Банк России ввел в обращение модернизированную банкноту номиналом 100 рублей
Регулятор представил обновленную купюру, дизайн которой посвящен Центральному федеральному округу и продолжает стилистику ранее выпущенных дензнаков.
Банк России 10 июля вводит в обращение модернизированную банкноту номиналом 100 рублей выпуска 2026 года, говорится в сообщении в Telegram-канале регулятора.
Отмечается, что защитный комплекс и оформление лицевой стороны соответствуют купюре выпуска 2022 года.
На оборотной стороне обновленных денег размещено стилизованное изображение карты Центрального федерального округа. Этот дизайн выполнен по аналогии с оформлением модернизированных банкнот номиналом 5000 рублей выпуска 2023 года и 1000 рублей выпуска 2025 года.
«Банкнота 100 рублей выпуска 2026 года является законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации наравне с ранее выпущенными банкнотами аналогичного номинала и обязательна к приему без ограничений по нарицательной стоимости при оплате любых видов товаров и услуг», – отметили в ЦБ.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе Банк России запланировал выпуск модернизированных банкнот номиналом 500, 50 и 10 рублей.
В конце прошлого года регулятор представил обновленную купюру достоинством 1000 рублей.
Осенью прошлого года Центробанк провел всероссийское онлайн-голосование за новый дизайн 500-рублевой банкноты.