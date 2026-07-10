ЦБ сообщил о запуске обновленной сторублевой купюры

Набравший 300 баллов школьник раскрыл секрет подготовки к ЕГЭ без репетиторов

Tекст: Татьяна Косолапова

«В 10-м классе я перевелся в президентский физико-математический лицей № 239, ведь понимал, что там готовят сильных учеников. Обучение было совсем непростым: с нас много требовали, много нагружали, но в конце концов эти усилия оправдали себя», – рассказывает Славик.

Из непрофильных дисциплин сложнее всего Александру давалась литература. Он объяснил это особенностями обучения в своей школе: наряду с сильной технической подготовкой здесь большое внимание уделяют и гуманитарным предметам. Поэтому литература стала для него второй по сложности дисциплиной после физики.

Славик набрал 100 баллов на ЕГЭ сразу по трем предметам – русскому языку, математике и физике. «Профильные предметы, особенно, как я уже сказал, физика, давались совсем не просто. Но тот объем знаний, который я получил благодаря мощной программе и усердию учителей, с запасом закрыл все «егэшные» потребности», – делится собеседник.

Он рассказал, что занимался исключительно самоподготовкой, без репетиторов. Причем решать варианты заданий прошлых лет он начал только непосредственно перед экзаменами: к этому он приступил примерно за неделю до сдачи ЕГЭ, чтобы систематизировать знания, повторить материал и проверить свои силы.

По его словам, для успешной сдачи Единого государственного экзамена важно иметь прочную теоретическую базу. Однако если выпускник не ставит перед собой цель получить высокие баллы от 90 и выше, то достаточно просто «набить руку», решив большое количество экзаменационных заданий .

«Сейчас я планирую поступать в МФТИ, надеюсь пройти на ФПМИ (Физтех-школа прикладной математики и информатики) или ВШПИ (Высшая школа программной инженерии). Если не выйдет, то в ВШЭ (Высшую школу экономики) тоже на ИТ-специальность. Свою жизнь очень хотелось бы связать с точными науками, возможно с исследованиями или с информационной разработкой. Точно с профессией я еще не определился», – раскрыл свои планы на ближайшее будущее выпускник.

Ранее сдавший ЕГЭ по математике на 99 баллов московский школьник Александр Щаницын из школы № 57 решил пойти на пересдачу. Он считает, что готов на 100 баллов и в прошлый раз допустил неточность. В будущем он планирует изучать общую и прикладную физику в МФТИ.

