Банк России представил обновленную банкноту номиналом 1000 рублей

Tекст: Дарья Григоренко

Старые купюры будут оставаться в платежном обороте и выводиться из обращения по мере износа. Белов на брифинге отдельно подчеркнул, что обязательного обмена банкнот не планируется: «Все будет происходить естественным образом, и на это уйдут годы», передает ТАСС.

В обновленной купюре на лицевой стороне сохранилось изображение Нижегородского кремля. А обратная сторона получила новый дизайн с символами Приволжского округа – судном «Метеор» на подводных крыльях, Дворцом земледельцев, а также Саратовским автомобильным мостом через Волгу. Все эти достопримечательности были выбраны с учетом мнения граждан, проголосовавших за наиболее значимые объекты региона.

Во время презентации Белов подчеркнул, что Волга стала основным символом новой банкноты, а сам мост – один из самых длинных в Европе. На купюре также изображены судоходные пролетные конструкции и вид на Дворец земледельцев, что подчеркивает связь архитектурных памятников с природой и историей Приволжья.

Ранее вице-спикер Госдумы Владислав Даванков и депутат ГД Роза Чемерис предложили выпустить банкноту номиналом 10 тыс. рублей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ЦБ объявил о выпуске новых купюр в 10 и 50 рублей, а также объяснил отказ от выпуска пластиковых банкнот в России.