ЦБ объяснил отказ от выпуска пластиковых банкнот в России

ЦБ отказался от идеи выпуска пластиковых купюр из-за климатических особенностей России

Tекст: Елизавета Шишкова

В своем Telegram-канале Банк России разъяснил, что бумажные купюры лучше адаптированы к российскому климату, поскольку они выдерживают низкие температуры, в отличие от пластиковых, передает ТАСС.

В регуляторе подчеркнули, что использование пластиковых банкнот целесообразно в странах с влажным тропическим климатом, где пластик не намокает и не впитывает грязь. Однако в условиях холодной погоды бумажные банкноты оказываются более устойчивыми.

ЦБ также обратил внимание на различия в защитных комплексах между бумажными и пластиковыми банкнотами. В частности, в пластиковые купюры сложно включить такие элементы, как водяные знаки и защитные нити, которые традиционно используются для подтверждения подлинности российских банкнот.

В настоящее время Банк России использует полимерные пропитки и лаковое покрытие для увеличения срока службы бумажных денег. Также в России уже выпускались полимерные банкноты, к примеру, посвященные чемпионату мира по футболу FIFA 2018 года.

В то же время, вопрос о выпуске новых памятных пластиковых банкнот в настоящее время не рассматривается, уточняется в сообщении Банка России. В 2024 году Центробанк России зафиксировал минимальный уровень фальшивомонетничества.