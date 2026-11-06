Биржевые цены на газ в Европе снизились на 4% и приблизились к 1000 долларов

Tекст: Мария Иванова

Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Декабрьские фьючерсы по индексу крупнейшего в Европе распределительного центра TTF открыли торги на уровне 1047,2 доллара за тысячу кубометров (-0,6%). На 10:00 мск показатель составил 1056,7 доллара (+0,3%), а к 13:50 мск опустился до 1013,7 доллара (-3,8%).

На последних торгах октября стоимость газа достигла 1200 долларов за тысячу кубометров впервые с 2022 года. В марте текущего года на фоне конфликта на Ближнем Востоке средние цены выросли почти на 60% к февралю, превысив 600 долларов.

В июле расчетные цены подскочили почти на 20% в месячном выражении, в августе преодолели 800 долларов. В начале сентября они пробили 900 долларов, а в середине месяца ненадолго достигали 1000 долларов. За октябрь средние биржевые цены прибавили еще 12%, достигнув 1005 долларов за тысячу кубометров.

ЕС вступил в новый отопительный сезон с газовыми хранилищами, заполненными менее чем на 75%. По данным Gas Infrastructure Europe (GIE), на 1 ноября запасы составляли 74,56%.

В начале октября Европейская сеть операторов газотранспортных систем (ENTSOG) опубликовала прогноз, согласно которому запасы газа в подземных хранилищах ЕС могут сократиться до 11% их вместимости к концу предстоящей зимы в случае сохранения ограничений в поставках СПГ и при полном прекращении импорта из России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу биржевые цены на газ в Европе приблизились к отметке 1057 долларов.

В четверг они превысили 1000 долларов. В ходе утренних торгов четверга стоимость декабрьских фьючерсов на газ снизилась на 3,5% и пробила психологическую отметку.