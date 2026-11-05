Биржевые цены на газ в Европе превысили 1000 долларов

Tекст: Мария Иванова

Декабрьские фьючерсы по индексу TTF открыли торги у отметки в 984,9 доллара. По состоянию на 9:50 мск показатель составлял 987,9 доллара, а на 14:00 мск – 1028,7 доллара, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.

Конфликт на Ближнем Востоке привел к значительному удорожанию газа в Европе. Средние биржевые цены за март выросли почти на 60% по сравнению с февралем, превысив 600 долларов за тысячу кубометров.

В сентябре цены на газ в Европе впервые с декабря 2022 года превысили 1000 долларов за тысячу кубометров. Средняя биржевая цена по итогам сентября составила 897,1 доллара, что на 20% выше уровня августа.

В октябре средние биржевые цены на газ в Европе выросли на 12% по сравнению с сентябрем, до 1005 долларов за тысячу кубометров, на фоне продолжающейся эскалации конфликта на Ближнем Востоке и перебоев в судоходстве через Ормузский пролив.

Значительно выше цены на газ были в 2021–2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых распределительных центров в Европе с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг стоимость декабрьских фьючерсов на природный газ в странах Евросоюза снизилась на 3,5% с пробитием психологической отметки.

В среду биржевые цены на газ в Европе после позитивного открытия торгов перешли к снижению на 3,5%.

Биржевые цены на газ в Европе выросли на 1,2% до почти 1073 долларов за тысячу кубометров.