Краснов заявил об отсутствии влияния выхода из ЕСПЧ на защиту прав граждан

Краснов: Выход России из ЕСПЧ не повлиял на защиту прав граждан
Выход России из юрисдикции Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) не отразился на уровне защиты прав граждан и организаций, заявил председатель Верховного суда Игорь Краснов во время совещания судей судов общей юрисдикции, военных и арбитражных судов с участием президента Владимира Путина.
Краснов обратил внимание на то, что некоторые судьи продолжают ссылаться на решения ЕСПЧ, несмотря на то, что Россия прекратила участие в ряде международных договоров, передает ТАСС.
По его словам, из постановлений пленума Верховного суда в конце прошлого года уже были исключены разъяснения, основанные на положениях данных международных актов.
«Указанное не повлияло на уровень защиты прав и законных интересов граждан, организаций и государства. Учитывайте это при принятии решений, не допуская их мотивацию ссылками на утратившие силу международные документы», – подчеркнул глава Верховного суда.
Ранее Путин указал на полную политизацию Европейского суда по правам человека.
В 2022 году Путин подписал законы о неисполнении постановлений ЕСПЧ.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва считает ничтожными решения ЕСПЧ.