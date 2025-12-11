Tекст: Елизавета Шишкова

Во время встречи с президентом Владимиром Путиным в Кремле председатель Конституционного суда Валерий Зорькин напомнил о выходе России из Европейского суда по правам человека, передает ТАСС.

Зорькин уточнил, что факт выхода России из ЕСПЧ часто перевирается и сообщил: «Российскую Федерацию не исключили, – и они продолжают это говорить. Но Российская Федерация поняла, что происходит на самом деле против России. Россия же вышла».

В ответ Владимир Путин поддержал вывод, заявив: «Да, там полная политизация».

Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не признает и не собирается исполнять решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

Ранее Европейский суд по правам человека обвинил власти Украины в непринятии мер для предотвращения трагедии в Одессе в 2014 году. Дмитрий Песков оценил положительно решение ЕСПЧ по событиям в Одессе и подчеркнул необходимость других аналогичных решений.



