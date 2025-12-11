  • Новость часаЭксперт назвал цель захвата нефтетанкера у берегов Венесуэлы военными США
    Настоящие лидеры Европы находятся в России и США
    Польша задержала российского археолога по запросу Украины
    Эксперт объяснил, от чего зависит число украинских дронов для ударов по России
    Оценен ущерб СССР от разрушений в Великую Отечественную войну
    Лавров заявил о взаимопонимании с США о послевоенном статусе Украины
    Москва назвала европейских «миротворцев» на Украине законной военной целью
    Российские войска освободили Лиман возле Волчанска
    Киев представил Вашингтону ответ на мирный план Трампа
    Лондон признал присутствие британских военных на Украине
    Глеб Простаков Глеб Простаков Цинизм США может сработать на благо России

    Запад как коллективная сущность проиграл войну с Россией. Но Соединенные Штаты, отделив себя от «коллективного Запада» и сбросив европейский балласт, все еще намерены выйти из этой войны в статусе победителя или как минимум выгодоприобретателя.

    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Западные сказочники оказались в плену придуманного мира

    История с российскими активами – это пример магического подхода к реальности: Россия побеждает на поле боя и добивается успеха в развитии, но Запад раскручивает тему, что Москва терпит поражение, а значит, должна платить – и ожидает, что реальность подстроится под его хотелки.

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Евросоюз должен быть разрушен

    Лучшее, что получилось у Евросоюза – это Шенгенское соглашение, которое когда-то значительно облегчило жизнь обычных людей. А больше – ничего. Все остальное – боль и катастрофа.

    11 декабря 2025, 13:42

    Путин указал на полную политизацию Европейского суда по правам человека

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин назвал деятельность Европейского суда по правам человека полностью политизированной.

    Во время встречи с президентом Владимиром Путиным в Кремле председатель Конституционного суда Валерий Зорькин напомнил о выходе России из Европейского суда по правам человека, передает ТАСС.

    Зорькин уточнил, что факт выхода России из ЕСПЧ часто перевирается и сообщил: «Российскую Федерацию не исключили, – и они продолжают это говорить. Но Российская Федерация поняла, что происходит на самом деле против России. Россия же вышла».

    В ответ Владимир Путин поддержал вывод, заявив: «Да, там полная политизация».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не признает и не собирается исполнять решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

    Ранее Европейский суд по правам человека обвинил власти Украины в непринятии мер для предотвращения трагедии в Одессе в 2014 году. Дмитрий Песков оценил положительно решение ЕСПЧ по событиям в Одессе и подчеркнул необходимость других аналогичных решений.


    Путин рассказал о поездках без кортежа и мигалок «по-тихому»
    @ Алексей Дружинин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Во время заседания Совета по правам человека президент РФ Владимир Путин поделился, что иногда передвигается по столице без кортежа и мигалок.

    Президент России Владимир Путин заявил на заседании Совета по правам человека, что иногда ездит по Москве без сопровождения кортежа и использования спецсигналов, передает ТАСС.

    В ходе встречи Путин отметил: «Как, может быть, ни странно покажется, я не всегда езжу с мигалками и сигналами». Глава государства добавил, что предпочитает иногда передвигаться по городу «по-тихому».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, агентство Bloomberg назвало совместную поездку Владимира Путина и Нарендры Моди на российском «Аурусе» «лимузинной дипломатией». В ходе визита в Индию Владимир Путин отправился в Нью-Дели в автомобиле премьер-министра Нарендры Моди.

    Путин поручил принимать детей соотечественников в школы без языкового теста
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поддержал предложение главы СПЧ Валерия Фадеева о пересмотре порядка приема в образовательные учреждения детей соотечественников, вернувшихся из-за рубежа, если для ребенка русский язык является родным.

    Путин отметил, что основной задачей должна стать помощь детям в адаптации и освоении учебных предметов, если такая поддержка необходима, а не проведение дополнительных экзаменов. Глава государства также поручил внести коррективы в ранее утвержденные нормативные документы.

    «Какие экзамены-то? Нужно просто помочь этим детям, если есть необходимость оказывать им помощь в освоении тех или иных предметов. <...> Давайте внесем соответствующие коррективы в принятые ранее нормативные документы», – сказал Путин, его слова приводит Telegram-канал Кремля.

    В ноябре переехавшая из Казахстана в Тобольск 12-летняя Таисия Блаженская записала обращение из-за невозможности учиться в российской школе.

    Ранее в Москве Олю, переехавшую с Латвии, не приняли в школу из-за «недостаточного уровня» знания русского языка.

    В октябре в Госдуму внесли проект об отмене языкового теста для русскоязычных детей мигрантов.

    США все-таки подкинули Зеленскому денег

    В оборонном бюджете США на 2026 год, который утвердила Палата представителей, все-таки предусмотрены ассигнования на Украину, хотя ранее президент Дональд Трамп заявлял, что с финансированием Киева покончено. Как это понимать?

    Нарышкин в журнале «Разведчик» описал новые формы ведения войны с применением ИИ
    @ David Zorrakino/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Директор СВР Сергей Нарышкин подчеркнул, что современные научные достижения, включая искусственный интеллект, меняют баланс военного превосходства и усиливают секретность исследований.

    Развитие робототехники и систем управления на базе искусственного интеллекта провоцирует новый виток гонки вооружений, отмечается в статье главы СВР России Сергея Нарышкина в журнале «Разведчик», пишет ТАСС. По словам Нарышкина, промышленно развитые государства все чаще рассматривают науку и технологии в качестве ключевых инструментов поддержания экономического и военного лидерства.

    Он указал, что перспективные разработки, в том числе технологии двойного назначения, больше не обсуждаются на открытых международных площадках, а реализуются в атмосфере секретности. Кроме того, западные страны концентрируют у себя высокий технологический потенциал, используя научно-технические достижения для наращивания военных возможностей.

    «США, Япония, ряд европейских стран стремятся нарастить свои военные возможности за счет научно-технологических прорывов», – заявил глава СВР. Нарышкин отметил, что развитие синтетической биологии, робототехники и ИИ ведет к коренным изменениям способов ведения войны и создает угрозу изменения существующего баланса сил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в среду Нарышкин прокомментировал возможность прослушивать украинских чиновников. Он отметил, что российские спецслужбы работают строго в рамках закона и своих полномочий.

    А что касается использования ИИ, то накануне президент России Владимир Путин отметил, что проблема распространения искусственного интеллекта требует взвешенного подхода. Игнорировать искусственный интеллект недопустимо, но и бездумно внедрять эту технологию опасно для страны, считает глава государства.

    Президент России также призвал вывести развитие искусственного интеллекта в России на новый уровень, чтобы соответствовать глобальным тенденциям.

    Путин заявил, что Россия доведет СВО до логического завершения

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что страна выполнит все поставленные задачи в ходе спецоперации на Украине.

    На заседании Совета по правам человека глава государства подчеркнул, что работа по достижению целей спецоперации будет завершена, передает ТАСС.

    «Мы, безусловно, доведем это дело до логического завершения, до достижения целей специальной военной операции», – сказал Путин.

    В ноябре на совещании с Совбезом Путин заявил, что Россия готова обсуждать мирное урегулирование, но отказ Киева от переговоров лишь приближает достижение целей спецоперации на Украине военным путем.

    Как отмечал политолог Геворг Мирзаян в колонке для газеты ВЗГЛЯД, расчеты на «договорнячок» по Украине провалились. Путин доведет до конца украинскую историю – и именно так, как изначально планировал. Цели СВО будут решены дипломатическим путем, если позволят обстоятельства, или военным.

    Песков рассказал о поездках Путина по Москве за рулем без кортежа
    @ Михаил Климентьев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин иногда лично управляет автомобилем, передвигаясь по Москве без кортежа и специальных ограничений движения, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Президент России Владимир Путин может самостоятельно передвигаться по городу, в том числе сесть за руль автомобиля, передает ТАСС. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил это агентству, комментируя способы передвижения президента вне кортежа.

    На вопрос, бывает ли, что Путин лично управляет автомобилем или просто передвигается на машине без специальных ограничений для движения, Песков коротко сказал: «По-разному». Таким образом, пресс-секретарь подтвердил, что глава государства иногда сам садится за руль.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин рассказал, что иногда передвигается по Москве без кортежа и мигалок.

    Путин сообщил о росте до миллиона рублей необлагаемых выплат работающим родителям
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    На заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам президент России Владимир Путин объявил о введении с 1 января 2026 года увеличенной суммы выплат сотрудникам при рождении ребенка, которые не будут облагаться налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) и страховыми взносами.

    «C 1 января следующего года вырастет сумма, которую работодатель сможет выплачивать сотрудникам при рождении ребенка и которая не будет облагаться НДФЛ и страховыми взносами. Она составит до одного миллиона рублей. Ранее сумма такой выплаты составляла до 50 тысяч. Прошу наши компании активно использовать эти возможности», – заявил Путин, сообщается на сайте Кремля.

    Путин подчеркнул, что корпоративно-демографический стандарт позволяет усилить участие бизнеса в решении демографических задач. Он призвал компании пользоваться предоставленными возможностями и ориентироваться на принципы социальной ответственности.

    Глава государства также поручил подготовить комплексные решения для преодоления негативных демографических тенденций. Путин сообщил, что выполнение демографических задач становится ключевым направлением политики правительства и регионов на 2026 год, особенно в части реализации национальных проектов.

    Ранее Путин заявил о нехватке принятых мер для демографического развития в России.

    Путин обновил состав СПЧ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ о ротации состава Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

    В обновленный состав вошли председатель «Союза семей военнослужащих России» Мария Большакова, советник Фонда развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий Наталья Кравченко, ректор МПГУ Алексей Лубков, а также председатель движения «Гражданский комитет России» Артур Шлыков, сообщается в Telegram-канале СПЧ

    Согласно указу, из состава Совета выведены Кирилл Вышинский (посмертно), Николай Иванов, Ирина Киркора, Роман Романов и Игорь Юргенс.

    Путин назвал случаи выселения семей военных СВО из жилья безобразием
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин осудил случаи выселения родственников участников спецоперации на Украине из жилья, в том числе служебного.

    Он, отвечая на доклад по этой проблеме на заседании Совета по правам человека, отметил: «Странно, что членов семей участников специальной военной операции выселяют из жилья. Да какой бы статус ни носило это жилье – человек на фронте, воюет. Что за бред вообще? Это вообще безобразие», передает ТАСС.

    Путин поручил разбираться с каждым подобным случаем индивидуально и подчеркнул, что необходимо установить личности ответственных за выселения. «Пофамильно надо выявлять этих людей и наказывать соответствующим образом», – подчеркнул российский лидер.

    Ранее сообщалось, что военнослужащие смогут претендовать на жилье или средства для его приобретения только один раз, за исключением случаев, связанных с улучшением жилищных условий, говорится в законопроекте правительства России, внесенном на рассмотрение в Госдуму.

    В феврале Путин поручил сохранить за военными в зонах СВО и КТО право пользования служебным жильем, закрепив это поручение в итоговом перечне заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

    Путин поручил разобраться с опасной ездой курьеров по улицам

    @ Юрий Кочетков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о необходимости урегулировать порядок движения на улицах городов, комментируя выступление члена СПЧ Марины Ахмедовой о правилах дорожного движения для курьеров.

    Он отметил, что движение курьеров действительно представляет опасность для граждан, и выразил уверенность, что решать этот вопрос в первую очередь должны местные и региональные власти. Путин подчеркнул, что регулирование может быть осуществлено с участием Министерства внутренних дел, и пообещал, что «прямо завтра» сформулирует соответствующие поручения.

    «Конечно, они представляют опасность для граждан. И разумеется, прежде всего местные, региональные власти должны с этим разобраться. Надо сделать это в том числе, наверное, и с помощью Министерства внутренних дел. Такие поручения прямо завтра сформулирую еще раз», – сказал Путин, его слова приводит Telegram-канал Кремля.

    Ранее в Госдуме предложили запретить курьерам ездить по тротуарам.

    Путин и президент Индонезии начали переговоры в Кремле

    @ ANATOLY MALTSEV/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В Кремле стартовали переговоры между президентом Владимиром Путиным и президентом Индонезии Прабово Субианто, где обсуждается развитие стратегического партнерства и текущие международные вопросы, сообщили в Кремле.

    Переговоры между Владимиром Путиным и президентом Индонезии Прабово Субианто проходят в Кремле, передает ТАСС.

    В рамках встречи планируется рассмотрение вопросов дальнейшего развития стратегического партнерства, а также обсуждение актуальной международной и региональной повестки.

    К основным участникам переговоров присоединились глава МИД России Сергей Лавров, первый вице-премьер Денис Мантуров, помощник президента Юрий Ушаков, министр сельского хозяйства Оксана Лут, замминистра обороны Василий Осьмаков, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев и глава Центрального банка Эльвира Набиуллина.

    Последняя личная встреча Путина и Субианто состоялась 3 сентября в Пекине на торжествах по случаю окончания Второй мировой войны.

    Ранее, в июне этого года, индонезийский лидер уже посещал Россию, где встречался с Путиным в Константиновском дворце в Петербурге, а оба президента принимали участие в Петербургском международном экономическом форуме.

    Путин присвоил звания «гвардейский» двум полкам

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Два воинских подразделения ВС России стали гвардейскими за проявленный героизм и мужество в ходе боевых действий. соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

    Президент России Владимир Путин присвоил почетные звания «гвардейский» сразу двум подразделениям российской армии, сообщается на сайте официального опубликования правовых актов.

    Согласно тексту документа, такое решение было принято «за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов». В указе отдельно отмечено, что 44 инженерно-саперному полку теперь присваивается наименование «44 гвардейский инженерно-саперный полк».

    Аналогичное почетное название получил 299 парашютно-десантный полк, который теперь будет именоваться «299 гвардейский парашютно-десантный полк». Оба документа подписаны 10 декабря и с этой даты вступают в силу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 20 ноября Путин подписал указ о присвоении звания «гвардейский» 255-му мотострелковому полку за героизм в боевых действиях.

    Неделей ранее президент России  поздравил командование и личный состав 33-го мотострелкового полка с присвоением почетного звания «гвардейский».

    До этого Владимир Путин присвоил 127-й отдельной бригаде разведки звание «гвардейская».

    Путин подписал указ о военных сборах для резервистов в 2026 году

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России утвердил проведение ежегодных военных сборов для граждан, находящихся в запасе, решение вступает в силу с сегодняшнего дня.

    Владимир Путин подписал указ о проведении военных сборов для граждан России, пребывающих в запасе, в 2026 году, передает ТАСС. В документе говорится о необходимости призвать резервистов на сборы в подразделения Вооруженных сил, войска Национальной гвардии, спасательные формирования МЧС, органы госохраны и ФСБ.

    Кроме того, правительству страны и властям регионов поручено обеспечить проведение мероприятий, связанных с организацией и реализацией этих сборов. Указ вступил в законную силу с момента публикации.

    Военные сборы для запасников ежегодно являются плановой мерой по поддержанию и совершенствованию боевой подготовки резервистов.

    Согласно установленной процедуре, Минобороны России готовит директиву, которая поступает в военкоматы для дальнейшей рассылки повесток. Этап оповещения граждан начинается после завершения всех формальных подготовок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин ввел возможность привлекать резервистов только внутри их регионов для охраны энергетики, транспорта и критически важных предприятий по указу главы государства.

    С октября в Росии вступил в силу закон, который делает проще получение воинских званий добровольцами в ходе спецоперации. Пребывающим в запасе и исполняющим обязанности по контракту о добровольном содействии воинское звание может быть присвоено без прохождения военных сборов.

    Путин вручил «Золотую звезду» героям СВО за подвиги на фронте
    @ Владимир Гердо/POOL/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин вручил медали «Золотая звезда» военнослужащим, проявившим героизм в зоне спецоперации на Украине.

    Одним из награжденных стал сержант Виталий Кондратов, который принимал участие более чем в 250 наступательных операциях, лично доставляя штурмовые подразделения к линии соприкосновения, передает РИА «Новости».

    При выполнении боевой задачи в районе населенного пункта Малый Северск в Донецкой народной республике, Кондратов получил осколочные ранения, однако сумел самостоятельно остановить кровотечение и продолжил выполнение задания.

    Высокой государственной награды был также удостоен капитан Сергей Терзиян, начальник службы беспилотных систем штаба 68 гвардейской мотострелковой дивизии Ленинградского военного округа. По данным наградных материалов, благодаря действиям Терзияна были уничтожены восемь танков, пять БМП, шесть бронетранспортеров М113, три HMMWV, пять других бронированных машин, более 150 единиц автотехники, миномет, девять самоходных установок, 14 пунктов управления беспилотниками, шесть опорных пунктов и живая сила противника.

    Еще одним героем стал подполковник Павел Ендовицкий, командир батальона морской пехоты 55 гвардейской дивизии Тихоокеанского флота, чьи подразделения сумели полностью блокировать и выбить силы ВСУ из Белгородской области. Благодаря руководству Ендовицкого противник был полностью вытеснен. Офицер лично возглавлял оборону, координировал действия по всей линии соприкосновения и отразил 19 контратак, а затем во главе группы «Север» полностью освободил населенный пункт Варачино в Сумской области.

    В числе награжденных – генерал-майор Александр Майданкин, чьи подразделения 127 мотострелковой дивизии 5 гвардейской армии Восточного военного округа нанесли существенный урон силам противника. Под его руководством были освобождены шесть населенных пунктов, уничтожены семь танков, 27 бронемашин, девять артиллерийских орудий и более 3700 беспилотников различного типа.

    Также медали удостоены командир штурмового отряда 336 гвардейской бригады морской пехоты Балтийского флота Евгений Саввин и подполковник Денис Бухановский, которые отличились в Запорожской и Курской областях. Штурмовой отряд Саввина смог продвинуться на четыре километра, освободив важные опорные пункты. Бухановский эффективно заблокировал и ликвидировал диверсионную группу противника, перерезав их пути снабжения в Белгородской области.

    Ранее Путин вручил золотые медали Героев России троим летчикам-испытателям.

    Путин пообещал бизнесу выгоды от «обеления» рынка

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что предприниматели и компании, которые честно ведут бизнес, смогут получить дополнительные преимущества и ощутимые выгоды при легализации рынка.

    Президент России Владимир Путин на совете по стратегическому развитию и национальным проектам заявил о необходимости взвешенного подхода к регулированию экономики, говорится в Telegram-канале Кремля.

    Он подчеркнул: «Здесь важно действовать грамотно. Не создавать ограничений для экономического роста. Предприниматели, компании, которые порядочно, добросовестно ведут свой бизнес, должны получить новые возможности для развития, прямую, ощутимую выгоду от «обеления» рынка».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти России разработали масштабный документ, который должен задать направление экономического роста страны до 2030 года.

    Путин выразил надежду на временный характер повышения НДС
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин выразил надежду, что рост налога на добавленную стоимость до 22% будет введён лишь на ограниченный период для стабилизации экономической ситуации.

    Путин выразил надежду, что увеличение ставки НДС с 20% до 22% станет временной мерой, передает ТАСС. Он обсудил этот вопрос на заседании Совета по национальным проектам и стратегическому развитию, отметив, что этот шаг был одобрен Центробанком и Минфином.

    «Мы же когда проводили все эти совещания по этим вопросам, (и, кстати, Центральный банк поддержал, и Минфин активно), решили, что при выборе всех инструментов все-таки честнее, прямее и надежнее просто пойти на это повышение. Временно, надеюсь, но повышение», – подчеркнул президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подписал закон об установлении с 1 января 2026 года основной ставки НДС на уровне 22%.

    Ранее глава государства утвердил снижение порога для уплаты НДС малым бизнесом с 2026 года до 20 млн рублей, с 2027 года до 15 млн рублей и с 2028 года до 10 млн рублей.

    Путин также подписал закон об освобождении от НДС вкладов в банках в драгоценных металлах.

    Пашинян не смог прилететь в Москву из-за атаки украинских дронов
    Лавров назвал Джонсона «непричесанным политическим деятелем»
    Казахстан сообщил о серьезных повреждениях устройства КТК украинским дроном
    Россия вошла в тройку стран G20 с самыми высокими доходами от торговли
    Жительница Одессы рассказала о хамстве приезжих с западной Украины
    Портал «Грамота.ру» назвал слово года
    В Госдуме предложили создать единый механизм записи школьника на продленку

    Запад видит заговор в ослаблении юаня

    Европейская Торговая палата и американские МВФ захейтили китайский юань после того, как положительный торговый баланс Китая впервые превысил 1 трлн долларов. Запад видит целую теорию заговора в ослаблении китайской валюты. Более того, не стесняется указывать Пекину, что он должен делать, если не хочет усиления торговой войны. Однако экономисты показывают то, о чем западные страны умалчивают. Подробности

    В Европе появился новый лидер конфронтации с Россией

    Газета ВЗГЛЯД представляет ноябрьский выпуск «Рейтинга недружественных правительств». По сравнению с октябрем в первой десятке произошли серьезные изменения: Британия уступила лидерство Германии, показатели враждебности северных стран Европы резко выросли, а США и Чехия опустились на шестое и седьмое места соответственно. Какие еще тенденции показывает обновленный рейтинг? Подробности

    Как устранить минную угрозу для ВМФ России

    Для ВМФ России будут построены десятки новых тральщиков, обещают в руководстве Военно-морского флота. Почему корабли данного типа принципиально важны для обороны России, чем отличаются тральщики строящегося проекта 12700 и что еще можно сделать для наиболее эффективного противодействия минной угрозе? Подробности

    Настоящие лидеры Европы находятся в России и США

    Ведущие политики Европы на самом деле не являются главными игроками европейского континента. По крайней мере, такой парадоксальный вывод делают сами европейские СМИ, вынужденные признать, что на ЕС влияют прежде всего с Запада и Востока. В итоге рейтинг самых влиятельных людей Европы доказывает правоту и силу Москвы. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • США все-таки подкинули Зеленскому денег

      В оборонном бюджете США на 2026 год, который утвердила Палата представителей, все-таки предусмотрены ассигнования на Украину, хотя ранее президент Дональд Трамп заявлял, что с финансированием Киева покончено. Как это понимать?

    • Лариса Долина «участвовала в спецоперации»

      Лариса Долина считала, что, продавая свою квартиру, участвовала в спецоперации по поимке преступников. В итоге ее дело стало определяющим для всей страны, поэтому вердикт Верховного суда по жалобе Полины Лурье стал важен для миллионов.

    • Маск обещает России армию для войны с ЕС

      «Если Россия сделает это, если начнет большую войну за освобождение Европы, она получит наших Optimus. Миллионы Optimus будут в распоряжении Владимира Путина», – заявил самый богатый человек мира Илон Маск. Что это с ним?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Замена водительского удостоверения по истечении срока в 2025 году: документы, порядок, стоимость

      Водительское удостоверение в России выдается сроком на 10 лет. По истечении этого периода документ подлежит обязательной замене. В 2025 году действуют особые правила автоматического продления прав, однако для части водителей процедура замены становится актуальной именно сейчас.

    • Бесплатные и платные катки Москвы и Подмосковья зимой 2025-2026: цены и адреса

      Зима в Москве – это не только мороз и короткий световой день, но и волшебное время для активного отдыха. Катание на коньках под открытым небом стало неотъемлемой частью городской культуры, идеальным вариантом для свидания, семейного выходного или дружеских встреч в преддверии праздников. Актуальный гид на сезон 2025-2026 подскажет, как спланировать зимний отдых: топ самых популярных катков с ценами и расписанием, обзор бесплатных городских площадок, подборка вариантов в Подмосковье и практические советы для идеального катания.

    • Крещенский сочельник 2026: дата и суть дня, церковные традиции, народные приметы

      Крещенский сочельник, или навечерие Богоявления – это особый день приготовления к одному из главных православных праздников – Крещению Господню. В отличие от самого Крещения 19 января, которое отмечается торжественно, сочельник носит характер строгого воздержания и молитвенной сосредоточенности. Этот день важен для православных христиан как завершающий этап духовной подготовки, когда верующие вспоминают евангельские события, предшествовавшие выходу Христа на общественное служение.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

