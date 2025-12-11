Запад как коллективная сущность проиграл войну с Россией. Но Соединенные Штаты, отделив себя от «коллективного Запада» и сбросив европейский балласт, все еще намерены выйти из этой войны в статусе победителя или как минимум выгодоприобретателя.0 комментариев
Путин указал на полную политизацию Европейского суда по правам человека
Президент Владимир Путин назвал деятельность Европейского суда по правам человека полностью политизированной.
Во время встречи с президентом Владимиром Путиным в Кремле председатель Конституционного суда Валерий Зорькин напомнил о выходе России из Европейского суда по правам человека, передает ТАСС.
Зорькин уточнил, что факт выхода России из ЕСПЧ часто перевирается и сообщил: «Российскую Федерацию не исключили, – и они продолжают это говорить. Но Российская Федерация поняла, что происходит на самом деле против России. Россия же вышла».
В ответ Владимир Путин поддержал вывод, заявив: «Да, там полная политизация».
Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не признает и не собирается исполнять решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).
Ранее Европейский суд по правам человека обвинил власти Украины в непринятии мер для предотвращения трагедии в Одессе в 2014 году. Дмитрий Песков оценил положительно решение ЕСПЧ по событиям в Одессе и подчеркнул необходимость других аналогичных решений.